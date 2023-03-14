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Eğitim
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Eğitime kar engeli! Valilikler açıkladı!

2023-03-14 01:33:26
Eğitime kar engeli! Valilikler açıkladı!

Etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verilmesi kararı alındı.

#1
Foto - Eğitime kar engeli! Valilikler açıkladı!

Tokat'ın Zile ilçesinde taşımalı okullarda eğitime bir gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, AA muhabirine, meteorolojik verilere göre yarın ilçede kar yağışının etkili olmasının beklendiğini söyledi.

#2
Foto - Eğitime kar engeli! Valilikler açıkladı!

Yağış nedeniyle ulaşımda aksamaların meydana gelebileceğini belirten Özdemir, "Bu nedenle ilçe genelinde taşımalı eğitim verilen okullarımızda eğitim ve öğretime 14 Mart Salı günü ara verilmiştir." dedi.

#3
Foto - Eğitime kar engeli! Valilikler açıkladı!

Çorum'un Mecitözü ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

#4
Foto - Eğitime kar engeli! Valilikler açıkladı!

Mecitözü Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İlçemiz genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle 14.03.2023 Salı günü bir gün süreyle tüm okullar tatil edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

#5
Foto - Eğitime kar engeli! Valilikler açıkladı!

Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildi.

#6
Foto - Eğitime kar engeli! Valilikler açıkladı!

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle Ladik ilçesinin tamamında, Havza ve Kavak ilçelerinde ise taşımalı eğitime 14 Mart Salı ara verildiği bildirildi.

#7
Foto - Eğitime kar engeli! Valilikler açıkladı!

Yozgat merkez ve Sorgun ilçesinde taşımalı eğitime, Aydıncık ile Çekerek ilçelerinde ise tüm okullarda kar ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

#8
Foto - Eğitime kar engeli! Valilikler açıkladı!

Yozgat Valiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yozgat merkez ve Sorgun ilçesinde köy okulları ile köylerden taşıma yoluyla eğitime erişim sağlayan öğrenciler için kar ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 14 Mart Salı günü eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

#9
Foto - Eğitime kar engeli! Valilikler açıkladı!

Aydıncık ve Çekerek ilçesinde de kar ve buzlanma nedeniyle tüm okulların 14 Mart Salı günü tatil edildiği duyuruldu.

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