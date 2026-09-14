Ay’a Türk imzası atılıyor: Uzay yarışında herkesi şoke eden tarih netleşti
Türkiye, yerli ve milli teknoloji hamlelerini yeryüzünün de ötesine taşıyarak derin uzay çalışmalarında kararlı adımlar atmaya devam ediyor. TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen AYAP-1 uzay aracının, 2027 yılında Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü'nden SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatılması planlanıyor. Bu projenin ardından devreye girecek AYAP-2 ve füzyon teknolojisinin geliştirilmesi için kurulan Uzay Destek Sistemleri Merkezi (UZDES), Türkiye'nin uzaydaki gücünü perçinleyecek.