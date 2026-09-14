Ay’a Türk imzası atılıyor: Uzay yarışında herkesi şoke eden tarih netleşti

Türkiye, yerli ve milli teknoloji hamlelerini sadece yeryüzünde değil, aynı zamanda derin uzay çalışmalarında da kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor. TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen AYAP-1 uzay aracının, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü'nden SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatılması planlanıyor ve bu tarihi misyon için 2027 yılı hedef olarak belirlendi.