Dünyayı titreten operasyonun detayları yıllar sonra ortaya çıktı! MİT’in “görünmez kulakları” karanlık odakları böyle deşifre etmiş

Dünyanın en gelişmiş teknolojilerine sahip olduğunu iddia eden servisler, Türkiye’nin bu kayıtlara nasıl ulaştığını çözemedi. Bu üstün başarı, sadece bir cinayetin aydınlatılmasını sağlamakla kalmadı, Türkiye’nin bölgesel gücünü de perçinledi.