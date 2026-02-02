Dünyayı titreten operasyonun detayları yıllar sonra ortaya çıktı! MİT’in “görünmez kulakları” karanlık odakları böyle deşifre etmiş
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), 2018 yılında gerçekleşen Cemal Kaşıkçı cinayetindeki üstün operasyonel kabiliyetiyle küresel casusluk ağlarını dize getirdiği ortaya çıktı. Epstein belgelerine yansıyan şok itiraflara göre, MİT’in cinayet anına dair ses kayıtlarını yıldırım hızıyla ele geçirmesi, Batılı istihbarat servislerinde büyük bir şaşkınlık ve korkuya yol açtı.