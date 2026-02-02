  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Abdulkadir Selvi İran'la ilgili şok gelişmeyi 'maalesef' diyerek duyurdu Eyvah ki ne eyvah! Avrupa ülkesinin lideri, İran’a saldırı için tarih verdi Terör örgütünden skandal liste! Türkiye’ye açık açık meydan okudular: Saydıkları isimler “Yok artık” dedirtti Haftanın ilk gününde altın fiyatlarında büyük çöküş! Araç sahibi olmak isteyenlere TOGG’dan büyük müjde! Böylesi kolay kolay gelmez Dünyayı titreten operasyonun detayları yıllar sonra ortaya çıktı! MİT’in “görünmez kulakları” karanlık odakları böyle deşifre etmiş Dünyanın en büyük rezervi keşfedildi: Çıkarmak yürek ister AB ülkesinden Bayraktar Kızılelma için olay sözler! 'Dünyada bir ilk' diyerek duyurdular Sivas’ta korkunç yangın: 26 kedi öldü, 10’u kurtarıldı Dikkat çeken yorum! NATO çökecek mi?
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Dünyayı titreten operasyonun detayları yıllar sonra ortaya çıktı! MİT’in "görünmez kulakları" karanlık odakları böyle deşifre etmiş
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dünyayı titreten operasyonun detayları yıllar sonra ortaya çıktı! MİT’in “görünmez kulakları” karanlık odakları böyle deşifre etmiş

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), 2018 yılında gerçekleşen Cemal Kaşıkçı cinayetindeki üstün operasyonel kabiliyetiyle küresel casusluk ağlarını dize getirdiği ortaya çıktı. Epstein belgelerine yansıyan şok itiraflara göre, MİT’in cinayet anına dair ses kayıtlarını yıldırım hızıyla ele geçirmesi, Batılı istihbarat servislerinde büyük bir şaşkınlık ve korkuya yol açtı.

1
#1
Foto - Dünyayı titreten operasyonun detayları yıllar sonra ortaya çıktı! MİT’in "görünmez kulakları" karanlık odakları böyle deşifre etmiş

Dünyanın en gelişmiş teknolojilerine sahip olduğunu iddia eden servisler, Türkiye’nin bu kayıtlara nasıl ulaştığını çözemedi. Bu üstün başarı, sadece bir cinayetin aydınlatılmasını sağlamakla kalmadı, Türkiye’nin bölgesel gücünü de perçinledi.

#2
Foto - Dünyayı titreten operasyonun detayları yıllar sonra ortaya çıktı! MİT’in "görünmez kulakları" karanlık odakları böyle deşifre etmiş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dik duruşu ve MİT’in titiz çalışması sayesinde, cinayetin tüm detayları birer birer ifşa edilerek uluslararası kamuoyu baskı altına alındı. Diplomatik satranç masasında atılan bu dahiyane adım, Türkiye’nin sınır güvenliği için hayati önem taşıyan Barış Pınarı Harekâtı’nın önündeki engelleri de bir bir yıktı.

#3
Foto - Dünyayı titreten operasyonun detayları yıllar sonra ortaya çıktı! MİT’in "görünmez kulakları" karanlık odakları böyle deşifre etmiş

Epstein belgelerine yansıyan itiraflara göre, Batılı güçlerin diplomatik baskı kurma hayalleri, MİT’in masaya koyduğu delillerle suya düştü. Türkiye, bu hamlesiyle sadece terör koridoruna darbe vurmadı, aynı zamanda bölgesel oyun kurucu olduğunu tescilledi.

#4
Foto - Dünyayı titreten operasyonun detayları yıllar sonra ortaya çıktı! MİT’in "görünmez kulakları" karanlık odakları böyle deşifre etmiş

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Epstein belgelerinde Türkiye Detayı! Bakın Erdoğan ne yapmış?
Gündem

Epstein belgelerinde Türkiye Detayı! Bakın Erdoğan ne yapmış?

Dünya gündemini sarsan Epstein dosyalarından Türkiye ile ilgili çarpıcı detaylar dökülmeye devam ediyor. Kirli ağın yazışmalarında, Cumhurba..
Kavala duruşmasını izleyen 14 temsilci nerede?
Gündem

Kavala duruşmasını izleyen 14 temsilci nerede?

Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Kavala duruşmasını izleyen 14 temsilci nerede?" başlıklı yazısı...
Avrupa hayali hüsranla bitti! Batı güzellemesi yapan ismin Türkiye itirafı şaşırttı
Sosyal Medya

Avrupa hayali hüsranla bitti! Batı güzellemesi yapan ismin Türkiye itirafı şaşırttı

Yıllarca Avrupa güzellemesi yapıp gurbetçileri hedef alan o isim, Batı'daki "hayallerinin" suya düşmesiyle çareyi Türkiye'ye dönmekte buldu...
Polis pompacı kılığına girdi! Araçtan çıkanlar şok etti
Gündem

Polis pompacı kılığına girdi! Araçtan çıkanlar şok etti

Bursa'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurmak istediği otomobilin sürücüsü kaçmaya çalıştı. Kısa süreli kovalamacanın ardından sürücü, ..
Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan dikkat çeken paylaşım: Artık krallar çıplak...
Gündem

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan dikkat çeken paylaşım: Artık krallar çıplak...

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Epstein belgeleri bir skandal değil, küresel bir sistem fotoğrafıdır dedi ve artık krallar çıplak paylaşım..
Cumhurbaşkanı Chaudhry Vefat Etti!
Dünya

Cumhurbaşkanı Chaudhry Vefat Etti!

Pakistan'ın kontrolündeki Azad Cammu Keşmir bölgesinin Cumhurbaşkanı Sultan Mehmood Chaudhry, 71 yaşında hayatını kaybetti. Pakistan Başbaka..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23