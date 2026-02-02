İnsansız savaş uçağında yeni devir: ANKA-4 ve ANKA-5 geliyor, Türkiye dünyada lig atlıyor

Uçan kanat yapısına sahip platformun düşük görünürlük ve operasyonel esneklik sağladığını belirten Güçlüer, bu kapasitenin Türkiye’yi sahada farklı bir lige taşıdığını ifade ediyor. ANKA-3’ün 40 bin feet (yaklaşık 13 bin metre) irtifaya çıkabildiğini belirten Güçlüer, sistemin 10 saate kadar havada kalabildiğine ve 0.7 mach seviyesinde hıza ulaşabildiğine işaret ediyor. Bu kombinasyon, platformu hem derin operasyonlar hem de yüksek riskli görevler için öne çıkarıyor.