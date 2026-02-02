  • İSTANBUL
Gündem
5
Yeniakit Publisher
İnsansız savaş uçağında yeni devir: ANKA-4 ve ANKA-5 geliyor, Türkiye dünyada lig atlıyor
Giriş Tarihi:

İnsansız savaş uçağında yeni devir: ANKA-4 ve ANKA-5 geliyor, Türkiye dünyada lig atlıyor

Emekli Albay Dr. Eray Güçlüer, TUSAŞ imzalı ANKA-3’ün sahada yaratacağı devrim niteliğindeki etkileri canlı yayında detaylandırarak savunma sanayiinde heyecan yaratan bir projeksiyon sundu. "Uçan kanat" yapısıyla düşük görünürlük sağlayan sistemin sadece bir başlangıç olduğunu belirten Güçlüer, yerli motorlarla donatılacak ANKA-4 ve sonraki serilerin Türkiye’yi insansız savaş uçağı teknolojisinde zirveye taşıyacağını söyledi. 2026 yılı itibarıyla daha yüksek performanslı motorlarla sahaya çıkacak olan yeni nesil platformların, harekat derinliğini ve vurucu gücü katlayacağı öngörülüyor.

Foto - İnsansız savaş uçağında yeni devir: ANKA-4 ve ANKA-5 geliyor, Türkiye dünyada lig atlıyor

ANKA-3’ün klasik İHA tanımının ötesinde olduğunu vurgulayan Güçlüer, sistemi “insansız savaş uçağı” olarak tanımladı. Uçan kanat yapısına sahip platformun, düşük görünürlük ve yüksek operasyonel kabiliyet sunduğunu belirtti.

Foto - İnsansız savaş uçağında yeni devir: ANKA-4 ve ANKA-5 geliyor, Türkiye dünyada lig atlıyor

Uçan kanat yapısına sahip platformun düşük görünürlük ve operasyonel esneklik sağladığını belirten Güçlüer, bu kapasitenin Türkiye’yi sahada farklı bir lige taşıdığını ifade ediyor. ANKA-3’ün 40 bin feet (yaklaşık 13 bin metre) irtifaya çıkabildiğini belirten Güçlüer, sistemin 10 saate kadar havada kalabildiğine ve 0.7 mach seviyesinde hıza ulaşabildiğine işaret ediyor. Bu kombinasyon, platformu hem derin operasyonlar hem de yüksek riskli görevler için öne çıkarıyor.

Foto - İnsansız savaş uçağında yeni devir: ANKA-4 ve ANKA-5 geliyor, Türkiye dünyada lig atlıyor

Güçlüer’in dikkat çektiği asıl nokta ise ANKA-3’ün tek başına bir proje olmadığı. Güçlüer, daha güçlü motorlarla donatılmış yeni nesil platformlarla ANKA ailesinin devam edeceğini ifade etti. Bu kapsamda ANKA-4’ün, TEI üretimi TF6000 motor ile uçmasının planlandığı ve 2026’da daha yüksek performans değerleriyle sahaya çıkmasının beklendiği belirtiliyor. Artan itki gücüyle birlikte hız, havada kalış süresi ve faydalı yük kapasitesinde ciddi artışlar öngörülüyor.

Foto - İnsansız savaş uçağında yeni devir: ANKA-4 ve ANKA-5 geliyor, Türkiye dünyada lig atlıyor

Bir üst aşamada TF10.000 motorlu ANKA-5 ve daha ileri projeksiyonda TF20.000 motorlu ANKA-6 hedefi bulunuyor. Güçlüer’in değerlendirmesine göre motor gücündeki her sıçrama, platformların menzil, manevra kabiliyeti ve vurucu kapasitesini katlayacak.

