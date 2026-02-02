İnsansız savaş uçağında yeni devir: ANKA-4 ve ANKA-5 geliyor, Türkiye dünyada lig atlıyor
Emekli Albay Dr. Eray Güçlüer, TUSAŞ imzalı ANKA-3’ün sahada yaratacağı devrim niteliğindeki etkileri canlı yayında detaylandırarak savunma sanayiinde heyecan yaratan bir projeksiyon sundu. "Uçan kanat" yapısıyla düşük görünürlük sağlayan sistemin sadece bir başlangıç olduğunu belirten Güçlüer, yerli motorlarla donatılacak ANKA-4 ve sonraki serilerin Türkiye’yi insansız savaş uçağı teknolojisinde zirveye taşıyacağını söyledi. 2026 yılı itibarıyla daha yüksek performanslı motorlarla sahaya çıkacak olan yeni nesil platformların, harekat derinliğini ve vurucu gücü katlayacağı öngörülüyor.