Gündem
5
Yeniakit Publisher
Alçaklıkta sınır yok! FETÖ elebaşı Gülen, Erdoğan’ı devirmek için sübyancı Epstein’den yardım istemiş
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Alçaklıkta sınır yok! FETÖ elebaşı Gülen, Erdoğan’ı devirmek için sübyancı Epstein’den yardım istemiş

Vatan haini Fetullah Gülen’in, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı devirmek için her türlü şer odağıyla iş birliği yaptığı bir kez daha tescillendi.

1
#1
Foto - Alçaklıkta sınır yok! FETÖ elebaşı Gülen, Erdoğan'ı devirmek için sübyancı Epstein'den yardım istemiş

Sümüklü elebaşının, pedofili ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan Jeffrey Epstein’den yardım istediği ortaya çıktı.

#2
Foto - Alçaklıkta sınır yok! FETÖ elebaşı Gülen, Erdoğan'ı devirmek için sübyancı Epstein'den yardım istemiş

Dinler arası diyalog maskesi altında Hristiyan ve Siyonist güçlere hizmet eden FETÖ'nün, insanlık tarihinin en iğrenç suçlarını işleyen bir figürün kapısını çalması manidar bulundu.

#3
Foto - Alçaklıkta sınır yok! FETÖ elebaşı Gülen, Erdoğan'ı devirmek için sübyancı Epstein'den yardım istemiş

15 Temmuz’da millete kurşun sıkan sapkın zihniyetin, küresel sapıklarla olan dirsek teması, örgütün gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koydu.

#4
Foto - Alçaklıkta sınır yok! FETÖ elebaşı Gülen, Erdoğan'ı devirmek için sübyancı Epstein'den yardım istemiş

