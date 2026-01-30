Yunanistan'ın uykuları kaçacak! Gökbora füzesinin menzili açıklandı
Roketsan tarafından geliştirilmiş Türkiye'nin uzun menzilli görüş ötesi (BVR) hava-hava füzesi Gökbora'nın menzili belli oldu.
Roketsan tarafından geliştirilmiş Türkiye'nin uzun menzilli görüş ötesi (BVR) hava-hava füzesi Gökbora'nın menzili belli oldu.
GDH'de yer alan habere göre, ROKETSAN tarafından geliştirilen GÖKBORA, görüş menzili ötesi (BVR) hava-hava angajmanları için tasarlanmış, ramjet itki sistemine sahip uzun menzilli yeni nesil bir füze olarak dikkat çekiyor.
GÖKBORA, özellikle yüksek değerli hava hedeflerine karşı uzun menzilden etkili angajman kabiliyeti kazandırmayı amaçlıyor. Teknik verilere göre GÖKBORA, 185,2 kilometre menzil, 3,75 metre uzunluk ve 180 mm çap değerlerine sahip. Füze, ara safhada ataletsel seyrüsefer sistemi ve veri bağı ile yönlendirilirken, terminal safhada AESA arayıcı başlık ve gelişmiş güdüm algoritmalarıyla hedefe kilitleniyor. Bu yapı, yoğun elektronik harp ortamlarında dahi yüksek isabet olasılığı sağlamayı hedefliyor.
GÖKBORA; savaş uçakları, havadan erken ihbar ve kontrol (AEW&C) uçakları, tanker ve nakliye uçakları, insansız hava araçları ve seyir füzeleri gibi geniş bir hedef yelpazesine karşı kullanılmak üzere tasarlandı. Parça tesirli, yüksek infilaklı harp başlığı ile hava hedeflerine karşı etkili bir imha kabiliyeti sunması öngörülüyor.
Füze; muharip insansız uçak sistemleri (MİUS), 4,5 nesil savaş uçakları, hafif taarruz uçakları ve İHA’lar ile uyumlu olacak şekilde geliştiriliyor. Bu kapsamda GÖKBORA’nın, Türkiye’nin insansız muharip uçak projelerinde kritik bir silah olarak konumlandırılması planlanıyor.
ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, GÖKBORA’ya ilişkin yaptığı değerlendirmede, füzenin Türkiye’nin ilk katı yakıtlı ramjet motorlu hava-hava füzesi olduğunu vurguladı. İkinci, motor geliştirme sürecinin tamamlanma aşamasına geldiğini, bunu atış testlerinin takip edeceğini belirtti.
İkinci ayrıca, GÖKBORA’nın KIZILELMA’nın ana silahlarından biri olacağını ve platforma uzun menzilli hava angajman kabiliyeti kazandıracağını ifade etti.
GÖKBORA, gelişmiş veri bağı ve arayıcı başlık sistemleriyle donatılacak. Bu kapsamda ASELSAN ile ortak geliştirme faaliyetlerinin sürdüğü belirtiliyor. Bu iş birliği, füzenin sensör, güdüm ve elektronik karşı tedbir dayanımı açısından üst düzey bir kabiliyete ulaşmasını hedefliyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23