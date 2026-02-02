  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
İslam Memiş’ten altın yatırımcısına "10 gün" uyarısı! "Hazır olun" dedi, kopacak fırtınayı açıkladı
Giriş Tarihi:

İslam Memiş’ten altın yatırımcısına “10 gün” uyarısı! “Hazır olun” dedi, kopacak fırtınayı açıkladı

Altın piyasasındaki sert dalgalanmalar sonrası kafası karışan yatırımcılara Finans Analisti İslam Memiş’ten kritik bir yol haritası uyarısı geldi. Mevcut düşüşleri bir "kar satışı" ve dinlenme süreci olarak nitelendiren Memiş, önümüzdeki 10 günlük periyodun ardından altın ve gümüşte yeni bir yükseliş dalgasının başlayabileceğine dikkat çekti. Ons altın için 6.200 dolar, gram altın için ise hayal dahi edilemeyen seviyelerin teknik olarak mümkün olduğunu belirten analist, yatırımcıları psikolojik olarak hazırlıklı olmaya çağırdı.

Foto - İslam Memiş’ten altın yatırımcısına "10 gün" uyarısı! "Hazır olun" dedi, kopacak fırtınayı açıkladı

Katıldığı canlı yayında konuşan Memiş, bu sürecin altın yatırımcıları için kısa vadede belirleyici olacağını vurguladı. Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş'in öngörüleri şöyle: “Altın çift ayaklı bir enstrüman. Bir ayağı dolarda, bir ayağı onsta. Çift ayaklı olduğu için hem şahsı hep yukarı yöne hareketleri devam ediyor.

Foto - İslam Memiş’ten altın yatırımcısına "10 gün" uyarısı! "Hazır olun" dedi, kopacak fırtınayı açıkladı

Talepler de bunu canlı tutmaya devam ediyor. Kafası neden karışıyor yatırımcının? Şöyle bir yol haritası belirlemekte fayda var. Bu sert düşüşleri, sert yükselişleri bu yıl çok göreceğiz. Yani altın yatırımcısı buna hazır olması lazım. Altını artık bilerek ve isteyerek bir yatırım aracından ziyade bir spekülasyon aracına çevrilmek isteniyor. O yüzden çok sert dalgalanmalara hazır olmak lazım. O yüzden yatırımcı uzun vadeli bir plan yapması lazım. Yani yıllık olarak olaya bakması lazım. Şimdi bu yıl özellikle ons altın tarafında yeniden bir ezberin bozulacağı bir yükseliş trendi var karşımızda.

Foto - İslam Memiş’ten altın yatırımcısına "10 gün" uyarısı! "Hazır olun" dedi, kopacak fırtınayı açıkladı

Özellikle dünyada da artık altın bir yatırım aracına dönüştü. Mesela Amerika'da, Avrupa'da, Asya'da birçok vatandaş altını bir yatırım aracı olarak görmüyordu. Ama son bir yıldır özellikle 2025 yılında dünyada altın bir yatırım aracına dönüştü. Bugüne baktığımız zaman ne oldu? Ons altın 5600 dolara seviyesine kadar gitti, gram altın 8 bin 50'ye gitti. Ama burada bir kar satışı zaten bekleniyordu.

Foto - İslam Memiş’ten altın yatırımcısına "10 gün" uyarısı! "Hazır olun" dedi, kopacak fırtınayı açıkladı

Teknik ve mantık olarak zaten bu kadar yükselmesi doğru değildi. Sağlıklı yükselişlerin devamı için bu gerekliydi. Şimdi buna ne diyoruz biliyor musunuz? Kar satışları. Yani biz düşüş demiyoruz biz buna. Şimdi yıla 6.195 TL seviyesinden başlamıştı. 8.057 TL seviyesine kadar yükseldi. Ons altın da 5600 dolar seviyesine kadar yükseldi. Dolayısıyla buradaki satışlar şu anda sadece kar satışı. Yani devam. Beklentimiz bu yönde. Bu bir aylık süreçte Ocak ayı içerisinde. Amerika İran'ı vurmadı. İsrail İran'ı vurmadı. Dolayısıyla şunu sorgulamak lazım. Neden bu kadar yükseldi?

Foto - İslam Memiş’ten altın yatırımcısına "10 gün" uyarısı! "Hazır olun" dedi, kopacak fırtınayı açıkladı

İşte bu jeopolitik gerilimler altını yükselişten çok etkili olmadı. Ama bundan sonra olacak mı? Kısmen. Yani bu işin bonusu olacak. Ons altın mesela 5.800 dolar seviyesine kadar yükselince 6.000 ve 6.200 dolar seviyesine kadar giderse bundan jeopolitik gerilim de bunun bahanesi olur. Ama asıl neden şu. Amerika, Trump diyor ki ben düşük bir dolar istiyorum diyor, düşük bir faiz istiyorum. Dolayısıyla yatırımcılar bu atmosferde altını güvenli liman olarak görmeye devam ediyor.

Foto - İslam Memiş’ten altın yatırımcısına "10 gün" uyarısı! "Hazır olun" dedi, kopacak fırtınayı açıkladı

O yüzden altın yatırımcısına şunu önerebiliriz aslında. Evet bu kare satışları zaten normal, beklediğimiz kâr satışları. Bir hafta 10 gün daha dinlenebilir altın. Ama ondan sonra tekrar yukarı yönlü hareketlerle alakalı beklentimiz devam ediyor.

Foto - İslam Memiş’ten altın yatırımcısına "10 gün" uyarısı! "Hazır olun" dedi, kopacak fırtınayı açıkladı

Ama bu yıl altın, gümüş ve diğer metallerle yatırım yapmış olan yatırımcısının psikoloji çok sağlam olması lazım. Çünkü bu senaryoyu çok görecekler bu yıl.”

Foto - İslam Memiş’ten altın yatırımcısına "10 gün" uyarısı! "Hazır olun" dedi, kopacak fırtınayı açıkladı

