İslam Memiş’ten altın yatırımcısına “10 gün” uyarısı! “Hazır olun” dedi, kopacak fırtınayı açıkladı

Teknik ve mantık olarak zaten bu kadar yükselmesi doğru değildi. Sağlıklı yükselişlerin devamı için bu gerekliydi. Şimdi buna ne diyoruz biliyor musunuz? Kar satışları. Yani biz düşüş demiyoruz biz buna. Şimdi yıla 6.195 TL seviyesinden başlamıştı. 8.057 TL seviyesine kadar yükseldi. Ons altın da 5600 dolar seviyesine kadar yükseldi. Dolayısıyla buradaki satışlar şu anda sadece kar satışı. Yani devam. Beklentimiz bu yönde. Bu bir aylık süreçte Ocak ayı içerisinde. Amerika İran'ı vurmadı. İsrail İran'ı vurmadı. Dolayısıyla şunu sorgulamak lazım. Neden bu kadar yükseldi?