İslam Memiş’ten altın yatırımcısına “10 gün” uyarısı! “Hazır olun” dedi, kopacak fırtınayı açıkladı
Altın piyasasındaki sert dalgalanmalar sonrası kafası karışan yatırımcılara Finans Analisti İslam Memiş’ten kritik bir yol haritası uyarısı geldi. Mevcut düşüşleri bir "kar satışı" ve dinlenme süreci olarak nitelendiren Memiş, önümüzdeki 10 günlük periyodun ardından altın ve gümüşte yeni bir yükseliş dalgasının başlayabileceğine dikkat çekti. Ons altın için 6.200 dolar, gram altın için ise hayal dahi edilemeyen seviyelerin teknik olarak mümkün olduğunu belirten analist, yatırımcıları psikolojik olarak hazırlıklı olmaya çağırdı.