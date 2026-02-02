  • İSTANBUL
İki vali el sıkıştı: 3,5 saatlik yol 45 dakikaya düşecek!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İki vali el sıkıştı: 3,5 saatlik yol 45 dakikaya düşecek!

Tunceli ve Erzincan turizmi için çok önemli olan Munzurlar'da yol için iki vali anlaştı.

#1
Foto - İki vali el sıkıştı: 3,5 saatlik yol 45 dakikaya düşecek!

Tunceli Valisi Şefik Aygöl ile Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, iki ilin turizm potansiyelini birleştirecek Munzur Dağları geçişli yol projesi için ortak irade ortaya koydu. Projenin hayata geçirilmesiyle Erzincan ile Tunceli Ovacık ilçesi arasındaki ulaşımın büyük ölçüde kısalması hedefleniyor.

#2
Foto - İki vali el sıkıştı: 3,5 saatlik yol 45 dakikaya düşecek!

Bir yanı Erzincan’a, bir yanı Tunceli’ye bakan Munzur Dağları’ndan geçirilecek yeni yol sayesinde Karadeniz’den Doğu Anadolu’ya, Doğu’dan Güneydoğu Anadolu’ya uzanan turizm hattının güçlendirilmesi planlanıyor. Özellikle yaz aylarında milyonlarca turisti ağırlayan Erzincan ile Tunceli’nin Ovacık ilçesinin bakir doğası, yeni ulaşım ağıyla birbirine bağlanacak.

#3
Foto - İki vali el sıkıştı: 3,5 saatlik yol 45 dakikaya düşecek!

45 DAKİKAYA DÜŞECEK Projenin tamamlanmasıyla birlikte halen yaklaşık 3,5 saat süren Erzincan-Ovacık yolunun 45 dakikaya düşmesi öngörülüyor. Terörün sona ermesiyle birlikte Munzur Dağları’nın yeniden "saklı cennet" kimliğine kavuştuğu vurgulanırken, yolun bölgesel kalkınmaya önemli katkı sağlaması bekleniyor.

#4
Foto - İki vali el sıkıştı: 3,5 saatlik yol 45 dakikaya düşecek!

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, yol projesine ilişkin yaptığı açıklamada, iki şehir arasında uzun süredir güçlü bir talep olduğunu belirterek, "Bizim bir tarafımız Ovacık, bir tarafımız Erzincan. İki şehrimiz kültürel ve doğal yapılarıyla birbirine çok benziyor. Ovacık’tan Erzincan’a ciddi bir talep var ancak ulaşım zor şartlarda sağlanıyor. Bu yol iki şehir için de büyük bir ihtiyaç. Erzincan Valimizin de uygun görmesiyle karşılıklı olarak yol çalışmalarına başlamak istiyoruz. Hayırlı olsun" dedi.

#5
Foto - İki vali el sıkıştı: 3,5 saatlik yol 45 dakikaya düşecek!

Vali Aygöl, turizmin artık bölgesel bir anlayışla ele alınması gerektiğini vurgulayarak, "Bir vatandaş bir gün Erzincan’da, ertesi gün Tunceli’de, üçüncü gün Elazığ’da vakit geçirebilmeli. Malatya’dan giren bir ziyaretçi Elazığ, Tunceli ve Erzincan’ı kapsayan 4-5 günlük programlar yapabilmeli" ifadelerini kullandı.

#6
Foto - İki vali el sıkıştı: 3,5 saatlik yol 45 dakikaya düşecek!

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ile Tunceli Valisi Şefik Aygöl yeni yol projesi için el sıkışarak önümüzdeki yaz için çalışmalara başlanılacağının müjdesini verdiler./ kaynak: haber7

