İsrail basını itiraf etti! “Düğümü Erdoğan çözdü” dediler, Türkiye’nin gizli diplomasisini manşetlere taşıdılar

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile yaptığı telefon görüşmesinde, "İran hiçbir şartta savaş arayışında değildir. Olası bir savaş ne İran'ın ne ABD'nin ne de bölgenin çıkarınadır" ifadelerini kullandı. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Laricani de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Algı operasyonlarının aksine, müzakereler için yapısal bir çerçevenin oluşturulmasında ilerleme sağlanıyor" dedi.