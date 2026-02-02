İsrail basını itiraf etti! “Düğümü Erdoğan çözdü” dediler, Türkiye’nin gizli diplomasisini manşetlere taşıdılar
ABD ile İran arasında tırmanan askeri gerilimin nasıl bir anda yumuşadığına dair dikkat çekici analiz İsrail medyasından geldi. Maariv gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yürüttüğü mekik diplomasisinin, Washington ve Tahran’ı yeni bir savaşın eşiğinden döndürdüğünü yazdı. Ankara’nın olası müzakerelere ev sahipliği yapma hazırlığında olduğu belirtilirken, Türk diplomasisinin bölgedeki "en güçlü dengeleyici güç" olduğu vurgulandı.