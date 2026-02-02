  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya
İsrail basını itiraf etti! "Düğümü Erdoğan çözdü" dediler, Türkiye’nin gizli diplomasisini manşetlere taşıdılar
Giriş Tarihi:

İsrail basını itiraf etti! “Düğümü Erdoğan çözdü” dediler, Türkiye’nin gizli diplomasisini manşetlere taşıdılar

ABD ile İran arasında tırmanan askeri gerilimin nasıl bir anda yumuşadığına dair dikkat çekici analiz İsrail medyasından geldi. Maariv gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yürüttüğü mekik diplomasisinin, Washington ve Tahran’ı yeni bir savaşın eşiğinden döndürdüğünü yazdı. Ankara’nın olası müzakerelere ev sahipliği yapma hazırlığında olduğu belirtilirken, Türk diplomasisinin bölgedeki "en güçlü dengeleyici güç" olduğu vurgulandı.

İran'da ülke geneline yayılan protestoların ardından Tahran ile Washington arasındaki gerilim tırmanmış, olası bir askeri müdahale senaryosu uluslararası gündemin üst sıralarına taşınmıştı. Ancak son günlerde tansiyonun düşmeye başladığına işaret eden dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor.

İsrail basını, bu yumuşamada Türkiye'nin devreye soktuğu diplomatik girişimlerin etkili olduğunu yazdı. ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada İran ile müzakerelerin sürdüğünü belirterek, "Bizimle konuşuyorlar. Bir sonuç alıp alamayacağımıza bakacağız, aksi halde neler olacağını göreceğiz" dedi. Trump, daha önceki müzakerelerin başarısız olduğunu da hatırlattı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile yaptığı telefon görüşmesinde, "İran hiçbir şartta savaş arayışında değildir. Olası bir savaş ne İran'ın ne ABD'nin ne de bölgenin çıkarınadır" ifadelerini kullandı. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Laricani de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Algı operasyonlarının aksine, müzakereler için yapısal bir çerçevenin oluşturulmasında ilerleme sağlanıyor" dedi.

İsrail'in Maariv gazetesi, "ABD ile İran görüşüyor: Başkan Erdoğan devreye girdi" başlığıyla yayımladığı haberde, Türkiye'nin gerilimi düşürmek ve yeni müzakere turlarını başlatmak amacıyla iki ülke arasında iletişim kanalı kurmaya çalıştığını yazdı.

Haberde, Ankara'nın olası müzakerelere ev sahipliği yapmayı hedeflediği ve bölgede yeni bir savaşın önüne geçmek için diplomatik çözüm arayışlarını yoğunlaştırdığı belirtildi. Maariv, hem ABD'nin hem de İran'ın Türkiye'nin arabuluculuğuna sıcak baktığını, bu durumun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yürüttüğü yoğun temaslarla ortaya konulduğunu aktardı.

Gazeteye göre süreç, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin cuma günü İstanbul'a gerçekleştirdiği ziyaretle kritik bir aşamaya ulaştı. Maariv, Türkiye'nin girişimlerinin, Suudi Arabistan, Mısır ve Rusya'nın yürüttüğü diğer diplomatik temaslarla birlikte ABD'nin İran'a yönelik olası bir askeri adımını engellemeye yönelik en güçlü seçeneklerden biri olarak değerlendirildiğini vurguladı.

