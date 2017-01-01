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Dünyanın süper gücü belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

  • İngiltere'deki 'The Henry Jackson Society' düşünce kuruluşu, ekonomik performans, teknolojik gelişmeler, askeri güç ve diplomatik ilişkileri değerlendirerek dünyanın en büyük 20 süper gücünü açıkladı.

  • 1) ABD

  • 2) BİRLEŞİK KRALLIK

  • 3) ÇİN

  • 4) FRANSA

  • 5) ALMANYA

  • 6) JAPONYA

  • 7) KANADA

  • 8) AVUSTRALYA

  • 9) HİNDİSTAN

  • 10) RUSYA

  • 11) GÜNEY KORE

  • 12) İTALYA

  • 13) BREZİLYA

  • 14) GÜNEY AFRİKA

  • 15) ARJANTİN

  • 16) ENDONEZYA

  • 17) TÜRKİYE

  • 18) MEKSİKA

  • 19) SUUDİ ARABİSTAN

  • 20) NİJERYA

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