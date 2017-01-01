Dünyanın süper gücü belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada
İngiltere'deki 'The Henry Jackson Society' düşünce kuruluşu, ekonomik performans, teknolojik gelişmeler, askeri güç ve diplomatik ilişkileri değerlendirerek dünyanın en büyük 20 süper gücünü açıkladı.
1) ABD
2) BİRLEŞİK KRALLIK
3) ÇİN
4) FRANSA
5) ALMANYA
6) JAPONYA
7) KANADA
8) AVUSTRALYA
9) HİNDİSTAN
10) RUSYA
11) GÜNEY KORE
12) İTALYA
13) BREZİLYA
14) GÜNEY AFRİKA
15) ARJANTİN
16) ENDONEZYA
17) TÜRKİYE
18) MEKSİKA
19) SUUDİ ARABİSTAN
20) NİJERYA