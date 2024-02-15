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Gıda
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Dünyanın en sağlıksız besini! Sofranızda zehir bulundurmayın...

2024-02-15 13:28:58
Dünyanın en sağlıksız besini! Sofranızda zehir bulundurmayın...

Sağlığımızı korumak için önemli olan hareketsiz bir yaşam tarzından ve sağlıksız yiyeceklerden uzak durmamız gerektiğini bilmekteyiz. Ancak, bazı görünüşte masum olan besinler aslında sağlığımızı ciddi şekilde tehdit edebilir. Porsiyonları küçük olduğu veya nadiren tükettiğimiz için zararlı etkilerini göz ardı ettiğimiz bazı yiyecekler, vücudumuzda önemli hasarlara yol açabilir. Bu nedenle, masum görünen ancak aslında sağlığımıza zarar veren besinler listesinde dikkat etmemiz gerekenler bulunmaktadır.

#1
Foto - Dünyanın en sağlıksız besini! Sofranızda zehir bulundurmayın...

Aşağıdaki liste, sağlığınıza zarar verebilecek ve zehirli etkilere sahip olan besinlerdir. Bu besinlerin tüketiminden mümkün olduğunca kaçınmalısınız çünkü size faydadan çok zarar getirebilirler. İşte asla yememeniz gereken o besinler:

#2
Foto - Dünyanın en sağlıksız besini! Sofranızda zehir bulundurmayın...

KAHVE KREMASI Çoğu zaman kahve kreması olarak kullanılan ürünlerde, aslında krema bulunmamaktadır.

#3
Foto - Dünyanın en sağlıksız besini! Sofranızda zehir bulundurmayın...

Onun yerine genellikle su, şeker ve soya fasulyesi ve/veya kanola yağı gibi bileşenler bulunur.

#4
Foto - Dünyanın en sağlıksız besini! Sofranızda zehir bulundurmayın...

Ayrıca, kahve kremalarının içinde mono ve digliserit gibi çeşitli katkı maddeleri de bulunabilir.

#5
Foto - Dünyanın en sağlıksız besini! Sofranızda zehir bulundurmayın...

Hazır kahve kremalarının kullanımı genellikle önerilmez, çünkü bu kremalar kahveyi zararlı bir içeceğe dönüştürebilir. Süt kullanmak, hazır kahve kremalarına tercih edilen çok daha sağlıklı bir seçenektir.

#6
Foto - Dünyanın en sağlıksız besini! Sofranızda zehir bulundurmayın...

MEYVE SUYU Meyveler, sağlığımız için önemli birer kaynak olup, günlük beslenmemizde yer almaları gereken unsurlardır.

#7
Foto - Dünyanın en sağlıksız besini! Sofranızda zehir bulundurmayın...

Ancak, meyve sularının içinde genellikle yüksek fruktozlu mısır şurubu veya kıvam arttırıcı gibi kimyasal katkı maddeleri bulunabilir.

#8
Foto - Dünyanın en sağlıksız besini! Sofranızda zehir bulundurmayın...

Yüzde 100 meyve suyu içmeyi düşünüyorsanız, çoğu zaman meyvelerin sağlıklı ve doyurucu kısmı olan posanın çıkarıldığı ve sadece şeker içeren bir içecek tükettiğinizi öğrenmek sizi şaşırtabilir.

#9
Foto - Dünyanın en sağlıksız besini! Sofranızda zehir bulundurmayın...

Bir bardak yüzde 100 üzüm suyu içmek, vücudunuza ekstra olarak 36 gram şeker almanıza neden olabilir.

#10
Foto - Dünyanın en sağlıksız besini! Sofranızda zehir bulundurmayın...

Bu, yaklaşık olarak 4 adet donut yemekle eşdeğerdir. O nedenle meyvelerin suyun sıkıp içmektense doğrudan meyveyi tüketmek tüm bu faydaları almanızı sağlayacaktır.

#11
Foto - Dünyanın en sağlıksız besini! Sofranızda zehir bulundurmayın...

Ve bu şeker doğal olmasına rağmen, vücudunuz onu yapay tatlandırıcılar gibi algılamaktadır.

#12
Foto - Dünyanın en sağlıksız besini! Sofranızda zehir bulundurmayın...

Journal of Clinical Investigation'da yayınlanan bir araştırmaya göre, meyve suyundaki tatlılığın çoğu, fruktoz adı verilen bir şeker türünden gelmektedir. Bu durum özellikle aşırı kilolu insanlarda viseral yağ dokusunun gelişimi ile ilişkilendirilmektedir.

#13
Foto - Dünyanın en sağlıksız besini! Sofranızda zehir bulundurmayın...

Meyve suyu içmek yerine, bir bardak suya taze portakal veya greyfurt dilimleri ekleyip içmeyi deneyebilirsiniz. Bu, doğal meyve tadını almanın yanı sıra fazla şeker tüketimini azaltmanıza da yardımcı olabilir.

#14
Foto - Dünyanın en sağlıksız besini! Sofranızda zehir bulundurmayın...

DİYET YİYECEKLER Çoğu diyet içeceğin, başlangıçta kilo vermenize yardımcı olması için geliştirildiği yaygın bir inançtır.

#15
Foto - Dünyanın en sağlıksız besini! Sofranızda zehir bulundurmayın...

Ancak son zamanlarda yapılan araştırmalar, diyet içeceklerin tam tersi etkilere sahip olabileceğini göstermektedir.

#16
Foto - Dünyanın en sağlıksız besini! Sofranızda zehir bulundurmayın...

Bu içecekler genellikle aspartam içerir ve vücuttaki glikoz seviyelerini artırarak karaciğere aşırı yüklenmeye ve yağlanmaya neden olabilir.

#17
Foto - Dünyanın en sağlıksız besini! Sofranızda zehir bulundurmayın...

Su içmek, bu içeceklerin yerine tercih edilmesi gereken sağlıklı bir seçenektir.

#18
Foto - Dünyanın en sağlıksız besini! Sofranızda zehir bulundurmayın...

Ancak farklı bir seçenek arayışındaysanız, lezzetli detoks çaylarını ya da bir fincan kahve içmek de uygun olabilir.

#19
Foto - Dünyanın en sağlıksız besini! Sofranızda zehir bulundurmayın...

KIZARTILMIŞ GIDALAR Kızarmış tavuk, kızarmış kalamar veya kızarmış tavuk gibi yiyecekler oldukça lezzetli olabilir, ancak yüksek düzeyde İleri Glikasyon Son Ürünleri (AGE) içerebilirler.

#20
Foto - Dünyanın en sağlıksız besini! Sofranızda zehir bulundurmayın...

Bu bileşikler genellikle hayvansal kaynaklı ürünlerin yüksek sıcaklıklarda uzun süre pişirilmesiyle oluşur.

#21
Foto - Dünyanın en sağlıksız besini! Sofranızda zehir bulundurmayın...

2015 yılında Advances in Nutrition dergisinde yayınlanan bir araştırmada, bu bileşiklere maruz kalmanın doğal savunma sistemimizi yavaş yavaş yok ettiği, anormal derecede yüksek oksidatif stres ve hastalığın öncülleri olan iltihaplanma için zemin hazırladığı açıklanmıştır.

#22
Foto - Dünyanın en sağlıksız besini! Sofranızda zehir bulundurmayın...

Bu yiyecekleri tüketmeyi bıraktığınızda, vücudunuzdaki iltihaplanma semptomlarının azalmaya başlayacağından, zamanında müdahale etmiş olacaksınız.

#23
Foto - Dünyanın en sağlıksız besini! Sofranızda zehir bulundurmayın...

Alternatif olarak, mümkün olduğunca ızgara veya fırında hazırlanmış yiyecekleri tercih etmek doğru bir yaklaşım olabilir.

#24
Foto - Dünyanın en sağlıksız besini! Sofranızda zehir bulundurmayın...

MAYONEZ Mayonez, boş kalorili sosların önde gelenlerindendir ve içerdiği şeker ve koruyucular nedeniyle yağsız olanları bile sağlıklı değildir.

#25
Foto - Dünyanın en sağlıksız besini! Sofranızda zehir bulundurmayın...

Mayonez, genellikle yumurtadan yapılmasına rağmen, buzdolabında veya market raflarında aylarca bozulmadan kalabilir. Bu doğal olmayan dayanıklılık, içerdiği yüksek katkı maddelerinden kaynaklanmaktadır.

#26
Foto - Dünyanın en sağlıksız besini! Sofranızda zehir bulundurmayın...

Mayonez yerine çeşitli baharatlarla lezzetlendirilmiş bir yoğurdu tercih etmek, sağlığınıza daha fazla özen göstermeniz açısından önemlidir.

#27
Foto - Dünyanın en sağlıksız besini! Sofranızda zehir bulundurmayın...

BULYON Hazır bulyonlar, başta pilav olmak üzere birçok yemeğe lezzet katmak için kullanılan ürünlerdir. Ancak içerdikleri yüksek miktarda sodyum ve yapay katkı maddeleri nedeniyle sağlığımızı ciddi anlamda tehdit edebilirler.

#28
Foto - Dünyanın en sağlıksız besini! Sofranızda zehir bulundurmayın...

İçerisinde başta palm yağı olmak üzere birçok zararlı etken bulunduran bulyonlar, ayrıca yüksek oranda tuz içerirler. Bu nedenle kesinlikle tüketilmemelidirler.

#29
Foto - Dünyanın en sağlıksız besini! Sofranızda zehir bulundurmayın...

Evde kendiniz hazırlayacağınız et ya da tavuk suyu ile yemeklerinizi yapmak, aynı lezzeti yakalamanıza ve daha sağlıklı yiyecekler tüketmenize olanak sağlar.

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