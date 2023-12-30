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Teknoloji-Bilişim
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Dünyanın en hızlı uçağı 'Son of Blackbir' havalanmaya hazır

2023-12-30 01:06:15
Dünyanın en hızlı uçağı 'Son of Blackbir' havalanmaya hazır

Dünyanın şimdiye kadar gördüğü en hızlı uçak olan "Son of Blackbird" havalanmaya hazırlanıyor. NTV'de yer alan ahbere göre, Uçağın mermilerini daha öncekilerden çok daha etkileyici bir hızda ateşleyebileceği ve hipersonik hızlara anında ulaşabileceği ancak daha da önemlisi bu hızlarda daha uzun süre kalabileceği bildiriliyor. PİLOTA GEREKSİNİM DUYMUYOR Kokpitte insana ihtiyaç duymayacak şekilde tasarlanan uçağın, ordunun uçakları kullanma biçiminde devrim yaratabileceği bildiriliyor.

#1
Foto - Dünyanın en hızlı uçağı 'Son of Blackbir' havalanmaya hazır

Şimdiye kadarki en hızlı uçak Mach 6 statüsündeydi. Tarihte uzay gemileri dışında buna yaklaşan başka hiçbir şey görülmedi. Mach 6, saatte 4 bin 100 kilometrenin üzerindeki hızlara ulaşabiliyor ve SR-72'nin de bu civarda hızları hedeflediği bildiriliyor. Bu hız, eğer bir yere olağanüstü bir sürede ve saatte 4 bin milin üzerinde bir azami hıza ulaşmaları gerekiyorsa, ordu için çok önemli olabilir. Uçağın bu hızlara ulaşması, ABD'den Avrupa'ya bir buçuk saatte varmak anlamına geliyor.

#2
Foto - Dünyanın en hızlı uçağı 'Son of Blackbir' havalanmaya hazır

KARA KUŞ'UN OĞLU Yeni uçağın "Son of Blackbird" yani "Kara Kuş'un Oğlu" olarak adlandırılmasının nedeni kendisinden önce göklere hükmeden SR-71 uçağı "Blackbird". Efsanevi bir uçak olan SR-71 Blackbird, 1960'ların ortasında göklere çıktı ve Sovyet hava sahasında son derece tehlikeli bazı görevlerde yer aldı. Bu görevlerin çoğu, ABD'ye gönderilmek üzere Sovyet nükleer füze sahalarının ve askeri üslerinin fotoğraflarını çekmeyi içeriyordu.

#3
Foto - Dünyanın en hızlı uçağı 'Son of Blackbir' havalanmaya hazır

24 kilometre ile 26 kilometre arasındaki yüksekliklerde uçan model, herhangi bir ticari uçaktan 15 kilometre daha yüksekte uçabiliyor. Blackbird göklerde olduğu dönemde herhangi bir düşman uçağı tarafından dokunulmaz olarak görülüyordu ve diğer orduların sahip olduğu neredeyse tüm silah sistemlerinden kaçmayı başarıyordu. 4 BİN FÜZENİN HEDEFİ OLDU Şaşırtıcı bir istatistik dizisinde SR-71 Blackbird 1998'de kullanımdan kaldırıldığında hizmette olduğu süre boyunca onu düşürmek için 4 bin füze ateşlendiği ortaya çıktı. Ancak casus uçak herhangi bir şeyin onu yakalayamayacağı kadar hızlı ve akıllıydı. Yeni çıkacak modelin iki kat daha hızlı olması nedeniyle SR-72 neredeyse yenilmez olabilir.

#4
Foto - Dünyanın en hızlı uçağı 'Son of Blackbir' havalanmaya hazır

Yeni uçak, 30 metre uzunluğundaki selefiyle benzer boyutta olacak. Ancak SR-71'in daha yeni ve daha güncel modeliyle karşılaştırıldığında büyük bir dezavantajı vardı. Bir pilota ihtiyacı vardı ve pilotların "uzay giysisi" giymeleri gerekiyordu.

#5
Foto - Dünyanın en hızlı uçağı 'Son of Blackbir' havalanmaya hazır

Kokpitte insana ihtiyaç duymayacak SR-72'nin, lazer gibi yönlendirilmiş enerji silahları ve hipersonik mühimmatlar gibi yeni tehlikelerle mücadele etmesi gerekecek.

#6
Foto - Dünyanın en hızlı uçağı 'Son of Blackbir' havalanmaya hazır

"Son of Blackbird" olarak adlandırılan SR-72 uçağı, ABD Hava Kuvvetleri'nin havacılık becerilerini geliştirmek ve gökyüzüne hükmetmek için yaptığı çok gizli bir görevin parçası.

#7
Foto - Dünyanın en hızlı uçağı 'Son of Blackbir' havalanmaya hazır

Dünyanın şimdiye kadar gördüğü en hızlı uçak olan "Son of Blackbird", saatte 4 bin kilometrenin üzerindeki şaşırtıcı hızları aşmayı vaat ederek 2025'te göklerle buluşacak.

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