2023-12-30 01:06:15 Dünyanın en hızlı uçağı 'Son of Blackbir' havalanmaya hazır
Dünyanın şimdiye kadar gördüğü en hızlı uçak olan "Son of Blackbird" havalanmaya hazırlanıyor. NTV'de yer alan ahbere göre, Uçağın mermilerini daha öncekilerden çok daha etkileyici bir hızda ateşleyebileceği ve hipersonik hızlara anında ulaşabileceği ancak daha da önemlisi bu hızlarda daha uzun süre kalabileceği bildiriliyor. PİLOTA GEREKSİNİM DUYMUYOR Kokpitte insana ihtiyaç duymayacak şekilde tasarlanan uçağın, ordunun uçakları kullanma biçiminde devrim yaratabileceği bildiriliyor.