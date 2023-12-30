Dünyanın en hızlı uçağı 'Son of Blackbir' havalanmaya hazır

24 kilometre ile 26 kilometre arasındaki yüksekliklerde uçan model, herhangi bir ticari uçaktan 15 kilometre daha yüksekte uçabiliyor. Blackbird göklerde olduğu dönemde herhangi bir düşman uçağı tarafından dokunulmaz olarak görülüyordu ve diğer orduların sahip olduğu neredeyse tüm silah sistemlerinden kaçmayı başarıyordu. 4 BİN FÜZENİN HEDEFİ OLDU Şaşırtıcı bir istatistik dizisinde SR-71 Blackbird 1998'de kullanımdan kaldırıldığında hizmette olduğu süre boyunca onu düşürmek için 4 bin füze ateşlendiği ortaya çıktı. Ancak casus uçak herhangi bir şeyin onu yakalayamayacağı kadar hızlı ve akıllıydı. Yeni çıkacak modelin iki kat daha hızlı olması nedeniyle SR-72 neredeyse yenilmez olabilir.