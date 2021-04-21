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Dünyanın en büyük ikinci krater gölü Nemrut bembeyaz görüntüsüyle adeta büyülüyor

2021-04-21 10:40:53
Dünyanın en büyük ikinci krater gölü Nemrut bembeyaz görüntüsüyle adeta büyülüyor

Bitlis merkeze 20 kilometre uzaklıkta bulunan dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olma özelliği taşıyan Nemrut Krater Gölü karlı görüntüsüyle büyülüyor. Karlı dağları, endemik bitkileri ve mavi gölüyle birlikte baharı karşılayan Nemrut Krater Gölü, her yıl olduğu gibi bu yıl da ziyaretçilerini bekliyor. Yaz ve sonbahar aylarında ayrı bir renk cümbüşüne bürünen Nemrut, karlı görüntüsü ile havadan görüntülendi.

#1
Foto - Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) kapsamında ‘Mükemmeliyet Ödülü’ sahibi olan 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, bu yıl yeni ziyaretçilerini bekliyor.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) kapsamında ‘Mükemmeliyet Ödülü’ sahibi olan 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, bu yıl yeni ziyaretçilerini bekliyor.

#2
Foto - Bitlis İl Özel İdaresinin bu yıl erken açtığı karlı yolları ile gündeme gelen Nemrut Krater Gölü, mavi rengi ve dağlardaki beyaz karları ile hem ziyaretçilerine hem de fotoğraf sanatçılarına görsel şölen sunuyor.

Bitlis İl Özel İdaresinin bu yıl erken açtığı karlı yolları ile gündeme gelen Nemrut Krater Gölü, mavi rengi ve dağlardaki beyaz karları ile hem ziyaretçilerine hem de fotoğraf sanatçılarına görsel şölen sunuyor.

#3
Foto - Zirveye çıkıldığında bir tarafta Van Gölü, diğer tarafta Nemrut Krater Gölü’nü izleme fırsatı bulan ziyaretçileri önce kar tünelleri karşılıyor.

Zirveye çıkıldığında bir tarafta Van Gölü, diğer tarafta Nemrut Krater Gölü’nü izleme fırsatı bulan ziyaretçileri önce kar tünelleri karşılıyor.

#4
Foto - Muhteşem doğası ve endemik bitki türleri de ilgi odağı olan Nemrut, geçtiğimiz yıllarda vatandaşlar tarafından beslenen ayılarıyla da gündeme gelmişti.

Muhteşem doğası ve endemik bitki türleri de ilgi odağı olan Nemrut, geçtiğimiz yıllarda vatandaşlar tarafından beslenen ayılarıyla da gündeme gelmişti.

#5
Foto - Dünyanın en büyük ikinci krater gölü Nemrut bembeyaz görüntüsüyle adeta büyülüyor.

Dünyanın en büyük ikinci krater gölü Nemrut bembeyaz görüntüsüyle adeta büyülüyor.

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