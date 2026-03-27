Sert uyarı! 10 bin asker sevki sonrası gerilim tırmanıyor! Rusya’dan ABD’ye rest

ABD Savunma Bakanlığı’nın bölgedeki askeri kapasiteyi artırmaya yönelik yeni bir plan üzerinde çalıştığı iddia edildi. Wall Street Journal’ın haberine göre, Washington yönetimi diplomatik temaslarını sürdürürken eş zamanlı olarak askeri seçenekleri de masada tutuyor.Haberde, Pentagon’un Donald Trump’a daha geniş askeri alternatifler sunmak amacıyla yaklaşık 10 bin askerin daha Ortadoğu’ya gönderilmesini değerlendirdiği aktarıldı. Bu birliklerin, daha önce planlanan yaklaşık 5 bin deniz piyadesi ile 82. Hava İndirme Tümeni’nden sevk edilmesi öngörülen binlerce askere ek olabileceği ifade edildi.