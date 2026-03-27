Sert uyarı! 10 bin asker sevki sonrası gerilim tırmanıyor! Rusya’dan ABD’ye rest
Sert uyarı! 10 bin asker sevki sonrası gerilim tırmanıyor! Rusya'dan ABD'ye rest

Sarı Şeytan Trump bu sefer duvara toslayacak gibi...

Foto - Sert uyarı! 10 bin asker sevki sonrası gerilim tırmanıyor! Rusya'dan ABD'ye rest

ABD’nin Ortadoğu’ya 10 bin ek asker gönderme ve İran'a olası kara harekâtı planları sıcaklığını korurken, Rusya’dan sert uyarı geldi. Moskova, böyle bir adımın bölgede “vahim sonuçlar” doğuracağını açıkladı.

Foto - Sert uyarı! 10 bin asker sevki sonrası gerilim tırmanıyor! Rusya'dan ABD'ye rest

ABD’nin İran’la görüşmeleri sürerken Pentagon’un Ortadoğu’ya 10 bin ek asker gönderme planını değerlendirdiği iddia edildi; Rusya olası bir kara harekatına karşı sert uyarıda bulundu.

Foto - Sert uyarı! 10 bin asker sevki sonrası gerilim tırmanıyor! Rusya'dan ABD'ye rest

ABD ile İran arasında müzakereler sürerken, Pentagon’un Ortadoğu’daki askeri varlığını artırmak için yaklaşık 10 bin ek askerin konuşlandırılmasını değerlendirdiği öne sürüldü. Planın, sahadaki gücü artırarak Washington’ın müzakere masasında elini güçlendirmeyi hedeflediği belirtiliyor.

Foto - Sert uyarı! 10 bin asker sevki sonrası gerilim tırmanıyor! Rusya'dan ABD'ye rest

ABD Savunma Bakanlığı’nın bölgedeki askeri kapasiteyi artırmaya yönelik yeni bir plan üzerinde çalıştığı iddia edildi. Wall Street Journal’ın haberine göre, Washington yönetimi diplomatik temaslarını sürdürürken eş zamanlı olarak askeri seçenekleri de masada tutuyor.Haberde, Pentagon’un Donald Trump’a daha geniş askeri alternatifler sunmak amacıyla yaklaşık 10 bin askerin daha Ortadoğu’ya gönderilmesini değerlendirdiği aktarıldı. Bu birliklerin, daha önce planlanan yaklaşık 5 bin deniz piyadesi ile 82. Hava İndirme Tümeni’nden sevk edilmesi öngörülen binlerce askere ek olabileceği ifade edildi.

Foto - Sert uyarı! 10 bin asker sevki sonrası gerilim tırmanıyor! Rusya'dan ABD'ye rest

Takviye kuvvetlerin bölge içinde hangi ülke ya da üslerde konuşlandırılacağına dair henüz net bir açıklama yapılmadı.

Foto - Sert uyarı! 10 bin asker sevki sonrası gerilim tırmanıyor! Rusya'dan ABD'ye rest

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, konuya ilişkin değerlendirmesinde resmi duyuruların Pentagon tarafından yapılacağını belirtirken, Başkan’ın önünde tüm askeri seçeneklerin bulunduğunu vurguladı.Öte yandan daha önce ABD ordusunun “acil müdahale gücü” olarak bilinen 82. Hava İndirme Tümeni’nden yaklaşık 3 bin askerin bölgeye sevk edilmesinin planlandığı iddia edilmişti.

Foto - Sert uyarı! 10 bin asker sevki sonrası gerilim tırmanıyor! Rusya'dan ABD'ye rest

Rusya ise ABD’nin İran’a yönelik olası bir kara harekatının bölge açısından “vahim sonuçlar” doğuracağı uyarısında bulundu.

Emir Timur

Aklı selim liderler lazım dünyada barış isteyen huzur isteyen adam akıllı liderler lazım bak ABD den yatırımcılar kaçmış Trump iş adamı diyorlardı bu işi de yüzüne gözüne bulaştırdı sebebi çünkü karga netenyahu ile geziyor karga ile gezen boka konur aslan ile gezen ete konur .
