Kendi rezilliklerini gizlemek için... Ahlaksızlığı savunmak için sıralandılar

Amaç adalet değil, muhalefeti baskı altına almak. Hukuk, seçilmişlere karşı değil, herkes için ve eşit uygulanır. Yargı, siyasetin aparatı haline getirilemez. Hukuksuzca gözaltına alınan Özkan Başkanımızın yanındayız! Bu ülkenin iradesini de, yerel yönetimlerini de teslim almanıza izin vermeyeceğiz” şeklinde skandal sözlerle rezaleti savunurken CHP’nin yandaşı gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu ise Yalım’ın otel odasında gözaltına alınmasını itibar suikastı olarak yorumladı. Yazıcıoğlu,“Bugün Ankara’da “otel odası baskını” meselesinde Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın hakkındaki soruşturma belediye hizmetleriyle ilgili ise o zaman ya belediye makamında gözaltı işlemi yapılırdı ya da ifadeye davet yapılırdı. TCK’da “zina suçlaması” artık olmadığına göre neden tüm Türkiye otel odası ile “yatak odası” görüntülerine maruz bırakılıyoruz? Yalım’ın ilişkisi belediye personeli ile ise dahi “liyakat dışı atama, görevlendirme” dersiniz ama yine bunun suç boyutu yok. Bu konuda Özkan Yalım öncelikle ailesine karşı sorumlu. #Uşak Belediyesi’nde “özel ilişki ile görevlendirme” tartıştırması yapılacaksa bunun yolu yatak odası baskınıyla mı acaba?” diyerek Yalım’ın savunma telaşına girişti.