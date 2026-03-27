Ne Filistin ne İran! İsrail'in vurduğu ülke acı haberi duyurdu: Binin üzerinde insan öldü
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada "İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 1142'ye yükseldi" ifadeleri kullanıldı.
Terör devleti İsrail, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan beri ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 1142'ye, yaralı sayısının ise 3 bin 315'e yükseldiği bildirildi.
İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti. Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.
Lübnan hükümeti, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.
