Dünyada ilk gerçekleşiyor! Akdeniz tropikleşiyor

İnsanlık, dünyanın oluşum sürecinde milyonlarca yıl önce yaşanan değişimlere bugün ilk kez Akdeniz’de tanıklık ediyor. Dünyada insanın tanık olduğu ilk ve tek karakter değiştiren deniz olma özelliği taşıyan Akdeniz tropikleşiyor. Büyük değişim Doğu Akdeniz'de artık çok net görülürken, Mersin Körfezi de Türkiye'de en hızlı tropikleşmenin yaşandığı yerlerin başında geliyor. Akdeniz’de insanlık tarihinden bu yana ilk kez büyük bir değişim yaşanıyor. 1800’lerin sonunda açılan Süveyş Kanalından Akdeniz’e geçen tropik türler, burada popülasyon kurarak, özellikle Doğu Akdeniz’in ekosistemini derinden değiştirdi. Bu değişimle birlikte Akdeniz, tropik bir deniz karakteri kazanmaya başladı. Artık yavaş yavaş Orta Akdeniz'de de tropik türler görünmeye başlarken, dünyada bir ilk gerçekleşiyor.