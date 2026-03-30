Dünya tarihinde bir ilk! Füzyon roketi ateşlendi
İngiltere merkezli Pulsar Fusion, Sunbird füzyon roketinde ilk plazmayı üretmeyi başardı. Gelişme, derin uzay yolculuklarında devrim yaratabilir.
Pulsar Fusion, geliştirdiği Sunbird füzyon roketinde “ilk plazma” üretimini başarıyla gerçekleştirdi. Bu gelişme, füzyon tabanlı uzay itki sistemlerinin teoriden pratiğe geçişinde kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.
Mevcut kimyasal roket teknolojisiyle Mars’a ulaşım yaklaşık 10 ay sürerken, Sunbird sistemi bu süreyi 6 ayın altına düşürmeyi hedefliyor. Sunbird, doğrudan taşıma yapmak yerine alçak Dünya yörüngesinde uzay araçlarına bağlanarak onları hedeflerine taşıyan bir “uzay römorkörü” olarak görev yapacak.
Sunbird’ün kalbinde yer alan Dual Direct Fusion Drive (DDFD) motoru, plazma üretimi ve kontrolünü başarıyla test etti. Bu sistemin 10.000–15.000 saniye özgül itki değerine ulaşması bekleniyor. Bu, geleneksel roketlere kıyasla çok daha yüksek verimlilik anlamına geliyor. Ayrıca motorun 2 megawatt güç üretme kapasitesiyle uzay aracının enerji ihtiyacını da karşılayabileceği belirtiliyor.
Nükleer füzyon, yıldızların enerji üretme mekanizmasına dayanıyor. Bu süreçte hafif atom çekirdekleri birleşerek büyük miktarda enerji açığa çıkarıyor. Füzyonun en önemli avantajı ise uzun ömürlü radyoaktif atık üretmemesi ve daha temiz bir enerji kaynağı olması.
Pulsar Fusion, Sunbird’ün temel bileşenlerini 2027 yılında yörüngede test etmeyi planlıyor. Bu test, sistemin gerçek uzay koşullarındaki performansını doğrulamak açısından kritik olacak.
Uzun vadede Sunbird araçlarının, yörüngedeki istasyonlarda konuşlandırılması ve ihtiyaç halinde uzay araçlarına bağlanarak görev yapması hedefleniyor. Bu sayede sistemin tekrar kullanılabilir olması ve maliyetlerin ciddi ölçüde düşmesi planlanıyor.
Her ne kadar teknoloji umut verici olsa da sürdürülebilir füzyonun sağlanması ve yörüngesel altyapının kurulması gibi önemli engeller henüz aşılmış değil. Buna rağmen uzmanlar, bu gelişmenin uzay taşımacılığında "oyun değiştirici" bir adım olduğunu vurguluyor.
