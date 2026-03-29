Çiftçiyim yalanı elde kaldı! Bakan Çiftçi’ye karşı sahaya sürülen çiftçi müptezel çıktı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin Konya ziyaretinde kalabalığın arasına girerek, "Mazota gübreye elektriğe yetişemiyorum yemin ediyorum bak benim şuan 3.5 trilyon borcum var kafayı bozacağım bankalarda faizler uçtu gidiyor başını aldı gidiyor benim 300-400 dönüm tarlam var" diyen şahsın Kaymakamlık yardımıyla geçinen bir şahıs olduğu ortaya çıktı. 1984 doğumlu Uğur Öksüz isimli kişinin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Çumra Şubesi’nden düzenli olarak gıda yardımı, eğitim materyali yardımı ve kömür yardımı aldığı ; çiftçilikle iştigal etmediği ve iddia ettiği gibi büyük çaplı arazilerinin olmadığını tespit edildi.

SİCİLİ KABARIK ÇIKTI

Öte yandan Uğur Öksüz isimli şahsın, Adana Tufanbeyli Adliyesi’nde “taciz” suçlamasıyla yargılamasının devam ettiği, İzmir’de bir kadını “ısrarlı takip” suçlamasıyla soruşturma geçirmekte olduğu, Konya Çumra’da da “falanca kişiler evime girip hırsızlık yaptı” şeklinde mesnetsiz isnatları sebebiyle “suç uydurma” suçundan soruşturma geçirdiği öğrenildi. Uğur Öksüz’ün, bu ve benzeri şekilde çok sayıda müşteki sıfatıyla başka kişiler hakkında mesnetsiz iddialarla şikayetçi olduğu ancak bizzat kendi eşi tarafından teyit edilmeyen isnatlar sebebiyle Adliye’yi meşgul eden “müptezel” bir profil olduğu kaydedildi.

MUHALEFET ALGIYA SARILDI

Dengesiz tavırlarıyla bilinen şahsın muhalefet partilerinin Çumra’daki yöneticilerince Bakan Mustafa Çiftçi’ye protesto yapması için yönlendirildiği ifade ediliyor. Sözkonusu paylaşımı ilk olarak Anahtar Parti Çumra İlçe Başkanlığı mensupları paylaşmış ardından da CHP’li troller ve fetöcü hesaplar organize şekilde yaymıştı.

CAMİ TUVALETİNDE YAKALANMIŞ

Bu arada ilçede dolaşan bir videoda Uğur Öksüz’ün, cami tuvaletinde zihinsel engelli bir kadınla yakalandığına dair görüntüler yer alıyor.