Dünya tarihinde bir ilk! Füzyon roketi ateşlendi Emekli Tümgeneral Erdoğan Karakuş ABD'nin Türkiye planını açıkladı: Ceyhan'ın suyu oraya gidecek Çok büyük altın hazinesi bulundu: Kasıtlı olarak gizlenmiş Türkiye'ye düşmanlık eden ülkede profesör kazan kaldırdı: Ankara ile yakınlaşmamız lazım Türkiye’de bir ilk: Taşköprü’nün Hikâyesi Yapay Zekâyla Perdede Herkes aynı soruyu soruyor: Karanfil çayı zayıflatır mı? Bir haftada 3 kilo garantili, herkes mutlaka denesin! Prof. Dr. Erbaş, Genç Beyinlerin Stratejik Gelişim Mekanizmalarını Değerlendirdi Çin çamaşır, bulaşık yıkayan, yemek yapabilen ev robotu yerine şimdi de 'robot kurt'unu tanıttı Salataya, çorbaya, hatta ekmeğe dahi eklenebilir: Ne ceviz ne badem bunları koyun! Daha fazla zeka ve lif olacak! Hollanda'da neler oluyor: Noa Lang'da son durum
Türkiye'ye düşmanlık eden ülkede profesör kazan kaldırdı: Ankara ile yakınlaşmamız lazım
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'ye düşmanlık eden ülkede profesör kazan kaldırdı: Ankara ile yakınlaşmamız lazım

Siyaset bilimi profesörü Alexis Heraclides, Yunanistan hükümetine Türkiye konusunda dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Türk-Yunan ilişkileri konusunda uzmanlaşan siyaset bilimi profesörü Alexis Heraclides, Türk-Yunan ilişkilerine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yunan basınına konuşan Heraclides, Yunanistan'da Türkiye hakkında yanlış ve yanıltıcı bilgilendirmelerin yaygın olduğunu söyledi.

Türkiye ve Yunanistan ilişkileri temelinde bir anlaşmazlığın olmadığını belirten Heraclides, Atina hükümetinin gerçekçi olmayan görüşlerinin Yunanistan'ı uluslararası alanda yapıcı olmayan bir ülke olarak göstermekte ve Ege anlaşmazlıklarının barışçıl çözümünü neredeyse imkansız hale getirdiğini kaydetti.

"Yunanistan ve Türkiye arasında yakınlaşmaya yönelik her girişim neden iki ülke içinde güçlü siyasi ve sosyal tepkilere yol açıyor?" sorusuna Heraclides, "İşte burada yanılıyorsunuz. Bu durum Türkiye'de değil, Yunanistan'da güçlü siyasi ve sosyal tepkilere yol açıyor. Türkiye ve Türklerin büyük çoğunluğu Yunan-Türk anlaşmazlıklarının çözülmesini ve Yunan-Türk yakınlaşmasını istiyor" ifadelerini kullandı.

Yunan profesör, "On yıllardır çeşitli sözde "uzmanlar" tarafından medyada "Türk tehdidi"nin varlığıyla bombardımana tutulan Yunan kamuoyu, yakınlaşmadan ve Yunan-Türk anlaşmazlıklarının çözümünden korkuyor.

Mevcut anlaşmazlıkların çözülmesinin ve yakınlaşmanın Yunanistan'ın ve Yunan halkının çıkarına ve yararına olduğunu anlamıyor" dedi.

KAYNAK: STAR

Sıcak saatler yaşanıyor! ABD askerleri saldırıya uğradı
Dünya

Sıcak saatler yaşanıyor! ABD askerleri saldırıya uğradı

Wall Street Journal gazetesi sıcak gelişmeyi "İran'ın Suudi Arabistan'daki üsse yönelik dron saldırısında 12 ABD askeri yaralandı" ifadeleri..
Sanal kalabalık rezaleti! Yolsuzluktan tutuklu İmamoğlu'nun ekibi köşeye sıkıştı: Yapay zekayla milleti kandırmaya kalktılar!
Gündem

Sanal kalabalık rezaleti! Yolsuzluktan tutuklu İmamoğlu'nun ekibi köşeye sıkıştı: Yapay zekayla milleti kandırmaya kalktılar!

İstanbul'u borç bataklığına sürükleyen ve yolsuzluk davası kapsamında demir parmaklıklar ardında bulunan Ekrem İmamoğlu'nun iletişim ekibi, ..
Ne İran ne Hizbullah! İsrail'i bu kez onlar vurdu
Dünya

Ne İran ne Hizbullah! İsrail'i bu kez onlar vurdu

Yemen'deki İran destekli Husiler, terör devleti İsrail'e bu sabah balistik füzenin ardından seyir füzesi de fırlattı.
Uşaklılar rezalete sahip çıkmadı: Yarkadaş, ‘Ahlaksızlığa kılıf bulmaya çalışanlar bu fotoğrafa iyi baksın!’
Gündem

Uşaklılar rezalete sahip çıkmadı: Yarkadaş, ‘Ahlaksızlığa kılıf bulmaya çalışanlar bu fotoğrafa iyi baksın!’

Uşak Belediyesi'ne yapılan rüşvet operasyonu kapsamında metresi ile basılan Belediye Başkanı Özkan Yalım için dün yapılması planlanan eylem ..
Burcu Köksal belediye imkanlarını muhalifleri susturmak için mi kullanıyor? Gazete binası önünde tepki çeken hareketlilik
Gündem

Burcu Köksal belediye imkanlarını muhalifleri susturmak için mi kullanıyor? Gazete binası önünde tepki çeken hareketlilik

CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Kocatepe Gazetesi’nin binasını mühürletip kapattırmaya çalıştı ancak mahkeme Kocatepe G..
YÖK’ten flaş karar! Tacizci akademisyenin fişi çekildi
Gündem

YÖK’ten flaş karar! Tacizci akademisyenin fişi çekildi

Burdur’daki Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde (MAKÜ) bir öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla görevden uzaklaştırılan Dr. Öğretim Üyesi M.B., ..
