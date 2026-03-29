Sanal kalabalık rezaleti! Yolsuzluktan tutuklu İmamoğlu'nun ekibi köşeye sıkıştı: Yapay zekayla milleti kandırmaya kalktılar!

Kendi mahallelerinden yükselen itiraf tokat gibi patladı. Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, paylaşılan miting fotoğraflarının sahteliğini tek tek deşifre etti. "Ekrem İmamoğlu’nu destekleyen site, mitingi kalabalık göstermek için fotoğraf üzerinde oynuyor" diyen Yarkadaş, bu acizliği sert bir dille eleştirdi. Teknolojiyi milleti aldatmak için kullanan zihniyet, hakikat duvarına çarparak yerle bir oldu.

"Yapay zekayla yaptık, siz niye kullandınız?" itirafı!

Rezaletin perde arkası ise tam bir komediye dönüştü. İmamoğlu'nu destekleyen sitenin sahibi, görselin yapay zekayla üretildiğini itiraf ederek, "Siz bunu niye resmi hesaplarda kullandınız?" diyerek ekibi suçladı. CHP'li vekillerin ve resmi hesapların bile bu montajlı fotoğrafları gerçekmiş gibi servis etmesi, yalan siyasetinin ulaştığı son noktayı gözler önüne serdi. Sahte kalabalıklarla iktidar hayali kuranların foyası, teknik sorgulamalarla bir bir döküldü.

Yolsuzluk gölgesinde sahtecilik operasyonu!

Yolsuzluk suçlamasıyla tutuklu bulunan bir isme destek devşirmek için başvurulan bu "sanal operasyon", CHP içindeki derin çatlağı ve çaresizliği de gün yüzüne çıkardı. Kendi tabanını bile sahte görsellerle kandırmaya çalışanların, milletin karşısına çıkacak yüzü kalmadı. Çanakkale'nin aziz ruhu üzerinde sahte kalabalıklarla şov yapmaya kalkan bu zihniyet, bir kez daha milli iradenin sarsılmaz ferasetine tosladı.