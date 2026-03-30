Emekli Tümgeneral Erdoğan Karakuş ABD'nin Türkiye planını açıkladı: Ceyhan'ın suyu oraya gidecek
Haber Merkezi

Emekli Tümgeneral Erdoğan Karakuş ABD'nin Türkiye planını açıkladı: Ceyhan'ın suyu oraya gidecek

Emekli Tümgeneral Erdoğan Karakuş, ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş devam ederken son gelişen olayların Türkiye'ye olan yansımasını değerlendirdi.

Emekli Tümgeneral Erdoğan Karakuş, Türkiye ve bölgeye ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Karakuş, ABD’nin planlarından enerji hatlarına kadar birçok başlıkta önemli iddialar ortaya attı.

Emekli Tümgeneral Erdoğan Karakuş, Türkiye ve bölgedeki gelişmelere ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Karakuş, ABD’nin bölgedeki konumu, enerji projeleri ve NATO planlarına dair dikkat çekici ifadeler kullandı.

ABD'nin Türkiye'ye muhtaç hale geldiğini belirten Karakuş, “Şimdi Türkiye ile ilgili gelişmeler var. Biliyorsunuz İstanbul Boğazı’nda Deniz Unsur Komutanlığı’nın kurulması var. Adana’da, ona geleceğiz.… Şimdi bu niye kuruluyor? Yani Amerika Birleşik Devletleri gördü ki malumunuz Suriye’deki YPG’ye ‘kara gücüm’ diyorlardı. Onların kara gücü olmadığı ortaya çıktı. Şimdi Türkiye’ye muhtaç hale geldiler. Türkiye’ye muhtaç hale gelince şimdi malumunuz Pink (Blinken) de geldi. Pink ne için geldi? Efendim işte on üç trilyon dolar olan zenginler geldi. Rusya’da Putin ne dedi? ‘Rusya’da yüz milyar bana para bulacaksınız’ dedi zenginlerine…” ifadelerini kullandı.

Karakuş, “Körfez ülkelerinin gazı ve petrolü Türkiye üzerinden Yumurtalık bölgesine getirilecek. Plan’ı söylüyorum. Bunun yanı sıra bin dokuz yüz doksanların başında Ceyhan’ın suyu, biliyorsunuz Suudi Arabistan’a, Bahreyn’e, Katar’a, Kuveyt’e falan gidecekti. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye çok güçlenir diye buna mani oldu o zaman. Muhtemelen Ceyhan’ın suyundan bir parça bu su oralara gidecek. Çünkü neden? İran biliyorsunuz ‘Benim enerji tesislerime taarruz ederseniz ben de sizin tatlı suyunuzu yok ederim’ dedi. O ülkeler için tatlı su üretimi petrolden daha önemli. Düşünün tamamen susuz kalacaklar. Bu şimdi büyük bir plan…” dedi.

Karakuş ABD ve NATO'nun Türkiye'de yeni bir yapılanma peşinde olduğunu belirterek, “Sonra Amerika Birleşik Devletleri bu işe NATO’yu da sokabilmek için Adana’ya efendim kolordu kurmaya çalışıyor. Olay buna döndü. Onun için Körfez ülkeleri de bunlara rıza gösterecek. Muhtemelen Irak üzerinden gazları, petrolleri emniyetli bir yere gelecek. Öbür yanda ABD NATO unsur komutanlığını kurmak istiyor denizde, boğazda. O da Karadeniz’den geçişleri bir yerde NATO vasıtasıyla denetim altına alacak. Biliyorsunuz bizim gemimiz Boğaz’a gelirken Ukrayna tarafından vuruldu. Maalesef Ukrayna gibi bir ülke, bizim devamlı yardımımızı gören ülkeyi bunu yaptı. ” dedi.

İşlerin neden bu noktaya geldiğini aktaran Karakuş, "ABD, Körfez ülkelerine dedi ki, 'Hep beraber İran'a saldıracağız' dedi. BAE atıldı 'Seninleyim' dedi ama Katar hayır dedi neden, İsrail'i Katar'la İran'ın birlikte işlettiği tesislere saldırdı. Trump haberim olmadı dedi, Netanyahu bir daha yapmayacak dedi. Katar'da açıklamalara inanmayarak 'Katılmıyorum' dedi.

Katar'ın büyük ölçekte istediği şu, petrolü gazın Türkiye üzerinden gelmesi ve oradan Yumurtalık'a gelmesi onun için para lazım. İşte bu sebeple Pink geldi. Bu sebepler le de anlaşmaların yapıldığını düşünüyorum" açıklamasında bulundu

