Çok büyük altın hazinesi bulundu: Kasıtlı olarak gizlenmiş

Son dönemde birçok ülke altın rezervlerini artırırken flaş bir keşif gündeme geldi. Yüzde 90'ı altından oluşan gizemli bir hazine bulundu.

Rusya Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü, Rusya'nın Torzhok kentindeki bir evin altında, bir asırdan daha eski tarihlere ait 409 adet altın sikkelerden oluşan bir hazine bulunduğunu duyurdu.

2025 yılında enstitü ile 'Rusya Tarihi ve Etnografya Müzesi'nin ortak keşif gezisi sırasında bulunan define, bugüne kadar ele geçirilen en büyük Geç İmparatorluk hazinelerinden biri oldu.

Kazı yapılan arazinin bir bölümünde, İkinci Dünya Savaşı sırasında yıkıldığına inanılan bir evin temelleri bulunurken, evin altındaki çukurda, kırık sırlı kil kap içine saklanmış 387 adet 10 rublelik altın sikke, 10 adet 5 rublelik sikke, 10 adet 15 rublelik sikke ve iki adet 7,5 rublelik sikke bulundu.

Enstitü hazinenin toplam değerinin yaklaşık yarım milyon dolar olduğunu duyururken en eski sikkenin I. Nikolay dönemine ait beş rublelik sikke olduğu ve 1848'de basıldığı tespit edildi.

Enstitü hazinenin bir kişi tarafından daha sonra geri alınmak üzere kasıtlı olarak gizlendiğini düşünürken, arkeologlar saklama koşullarının, özel servetin millileştirildiği ve altın bulundurmanın tehlikeli hale geldiği Rus Devrimi'ne işaret ettiğine inanıyorlar.

Araştırmacılar hazinenin sahibinin kim olduğunu belirlemenin zor olduğunu bildirirken, definenin Torzhok'taki 'Rusya Tarih ve Etnografya Müzesi'nde sergileneceğini bildirdi.

