Antalya'da Nisan ayında kar sürprizi
Baharın ortasında yazı andıran günlerin yaşandığı Antalya'da, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı şaşkınlık oluşturdu.
Antalya'yı Konya'ya bağlayan 1825 metre rakımlı Alacabel'de aralıklarla etkili olan sağanak kar yağışı, bölgeyi kısa sürede beyaza bürüdü.
Nisan ayında nadir görülen kar yağışının, bu yıl alışılmışın dışında sık yaşandığı dikkat çekti.
Ayın 10'una gelinmesine rağmen bölgede 5-6 kez kar yağışı görülmesi, hem vatandaşları hem de sürücüleri şaşırttı.
Bahar mevsiminde beklenmeyen bu durum, yüksek kesimlerde kış şartlarının etkisini sürdürdüğünü ortaya koydu.
Dün gece etkili olan kar yağışı sonrası bölgede kar kalınlığı yer yer 10 ila 20 santimetreye ulaşırken, Alacabel'de ise bu rakam 25 santimetreye kadar çıktı.
Kısa sürede etkisini artıran yağış, yüksek kesimleri tamamen beyaz örtüyle kapladı.
Dün saat 17.00 sıralarında Akseki ilçesine bağlı Yarpuz Mahallesi'nden başlayarak Tınaztepe mevkisine kadar etkisini gösteren kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde yoğun şekilde hissedildi.
Nisan ayında beklenmeyen bu yağış, sürücüler için de sürpriz oldu.
Karayolları ekiplerinin, meteorolojinin uyarılarını dikkate alarak Nisan ayında dahi teyakkuz halinde olduğu öğrenildi.
Kar yağışının başlamasıyla birlikte Karayolları Alacabel ekipleri hızla harekete geçti.
Yolun ulaşıma kapanmaması için çok sayıda iş makinesiyle kar küreme çalışmaları yapılırken, don ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları da aralıksız sürdürüldü.
Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yol trafiğe açık tutuldu.
Beklenmedik kar yağışını fırsata çeviren bazı vatandaşlar ise Alacabel'de karın keyfini çıkardı. Kartopu oynayan ve karda kayan vatandaşlar, Nisan ayında yağan karın tadını doyasıya yaşadı.
Gece saat 23.00 sıralarında kar yağışı etkisini yitirirken, bölgede hava yeniden sakinleşti. Sabah saatlerinde ise güneş yüzünü gösterdi ve beyaz örtü yer yer erimeye başladı.
Alacabel'de etkili olan kar yağışı, doğada eşsiz görüntüler ortaya çıkardı.
Nisan ayında gelen kar, bölgeyi adeta kış mevsimine geri döndürürken, ortaya çıkan manzaralar kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Yetkililer, özellikle gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte buzlanma riskine karşı sürücülerin dikkatli olması gerektiğini belirtti. Bölgeden geçiş yapacak vatandaşların tedbirli olmaları istendi.
