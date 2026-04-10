  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Deprem etkisi yapacak rakamlar: Sezonun ilk 9 ayını yaklaşık 5,4 milyar lira zararla kapattılar! Flaş gelişme: Masonlara kayyım atandı 'FIFA Arena' projesinin Türkiye etabının açılışı yapıldı Dünyayı sarsacak gelişme: Uçaklar artık havalanamayabilir Lucescu’nun cenazesinde sürpriz isimler Kurt hoca artık yok Bağlanma kaygısı: Çinli profesörler araştırdı: Gençlerde kısa video bağımlılığının nedeni buymuş Antalya'da Nisan ayında kar sürprizi Ukrayna'dan çok konuşulacak çıkış: Türkiye olmadan baş edemezsiniz
Doğa
18
Yeniakit Publisher
Antalya'da Nisan ayında kar sürprizi
IHA Giriş Tarihi:

Antalya'da Nisan ayında kar sürprizi

Baharın ortasında yazı andıran günlerin yaşandığı Antalya'da, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı şaşkınlık oluşturdu.

#1
Antalya'yı Konya'ya bağlayan 1825 metre rakımlı Alacabel'de aralıklarla etkili olan sağanak kar yağışı, bölgeyi kısa sürede beyaza bürüdü.

#2
Nisan ayında nadir görülen kar yağışının, bu yıl alışılmışın dışında sık yaşandığı dikkat çekti.

#3
Ayın 10'una gelinmesine rağmen bölgede 5-6 kez kar yağışı görülmesi, hem vatandaşları hem de sürücüleri şaşırttı.

#4
Bahar mevsiminde beklenmeyen bu durum, yüksek kesimlerde kış şartlarının etkisini sürdürdüğünü ortaya koydu.

#5
Dün gece etkili olan kar yağışı sonrası bölgede kar kalınlığı yer yer 10 ila 20 santimetreye ulaşırken, Alacabel'de ise bu rakam 25 santimetreye kadar çıktı.

#6
Kısa sürede etkisini artıran yağış, yüksek kesimleri tamamen beyaz örtüyle kapladı.

#7
Dün saat 17.00 sıralarında Akseki ilçesine bağlı Yarpuz Mahallesi'nden başlayarak Tınaztepe mevkisine kadar etkisini gösteren kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde yoğun şekilde hissedildi.

#8
Nisan ayında beklenmeyen bu yağış, sürücüler için de sürpriz oldu.

#9
Karayolları ekiplerinin, meteorolojinin uyarılarını dikkate alarak Nisan ayında dahi teyakkuz halinde olduğu öğrenildi.

#10
Kar yağışının başlamasıyla birlikte Karayolları Alacabel ekipleri hızla harekete geçti.

#11
Yolun ulaşıma kapanmaması için çok sayıda iş makinesiyle kar küreme çalışmaları yapılırken, don ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları da aralıksız sürdürüldü.

#12
Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yol trafiğe açık tutuldu.

#13
Beklenmedik kar yağışını fırsata çeviren bazı vatandaşlar ise Alacabel'de karın keyfini çıkardı. Kartopu oynayan ve karda kayan vatandaşlar, Nisan ayında yağan karın tadını doyasıya yaşadı.

#14
Gece saat 23.00 sıralarında kar yağışı etkisini yitirirken, bölgede hava yeniden sakinleşti. Sabah saatlerinde ise güneş yüzünü gösterdi ve beyaz örtü yer yer erimeye başladı.

#15
Alacabel'de etkili olan kar yağışı, doğada eşsiz görüntüler ortaya çıkardı.

#16
Nisan ayında gelen kar, bölgeyi adeta kış mevsimine geri döndürürken, ortaya çıkan manzaralar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

#17
Yetkililer, özellikle gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte buzlanma riskine karşı sürücülerin dikkatli olması gerektiğini belirtti. Bölgeden geçiş yapacak vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23