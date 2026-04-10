Turizm sektörüne 60 milyar liralık finansman desteği: Antalya'da müze ve ören yerlerine rekor ziyaretçi

Antalya’nın turizm performansına ilişkin verileri de paylaşan Ersoy, 2025 yılında 17 milyon 123 bin turist ağırlanarak bir önceki yılın rekorunun aşıldığını belirtti. Ersoy, Antalya’da doğa, sağlık, gastronomi, spor ve MICE turizmi başta olmak üzere farklı turizm alanlarının aktif hale getirildiğini, Kültür Yolu Festivali ile şehrin kültür-sanatının ulusal ve uluslararası vitrine taşındığını ifade etti. Döşemealtı ilçesindeki arkeolojik çalışmalara da değinen Ersoy, Karain ve Kızılin mağaraları ile Termessos’taki kazıların bilimsel hassasiyetle sürdürüldüğünü söyledi. Bu alanların insanlık tarihine ışık tutan çok katmanlı yapısıyla büyük önem taşıdığını vurgulayan Ersoy, “Geleceğe Miras” vizyonu doğrultusunda bu değerlerin korunarak gün yüzüne çıkarıldığını ve uluslararası bilim dünyasına kazandırılmasının hedeflendiğini ifade etti. Turizm hareketliliğinin Antalya’nın kıyı bölgelerinden iç kesimlere yayılması için çalışmalar yürütüldüğünü belirten Ersoy, arkeolojik alanların ziyaretçi deneyimini artıracak şekilde geliştirileceğini, alternatif turizm rotaları oluşturularak bölgenin cazibesinin artırılacağını söyledi. Bu sayede turizmin 12 aya yayılmasının ve yerel kalkınmanın desteklenmesinin hedeflendiğini ifade etti.