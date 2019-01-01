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Düden Şelalesi'ne ziyaretçi akını

  • Antalya'da, mavi ve yeşilin buluştuğu, doğal güzelliğiyle büyüleyen ve yazın da soğuk suyuyla serinleten Düden Şelalesi'ne ziyaretçi sayısında yüzde 30 artış yaşandı.
    Kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta, Kepez ilçesindeki şelale, doğal güzelliğiyle yerli turistlerin yanı sıra yabancıların da gözdesi.

  • Serinlemek, doğayla baş başa kalmak isteyenlerin tercih ettiği şelaledeki, mağara da ilgi görüyor. Mavi ve yeşilin birleştiği Düden Şelalesi'ni ziyaret edenler, fotoğrafı çektiriyor, ırmağın kenarında oturup eşsiz güzellikleri seyretmenin keyfini çıkarıyor.
    Geçen yıl 400 bin kişinin ziyaret ettiği şelaleyi, yılın yedi ayında yüzde 40'ını yabancı turistlerin oluşturduğu 350 bin kişi gezdi. Şelaleyi, yıl sonuna kadar 650 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

  • "Düden Şelalesi, turistlerin de gözdesi"
    Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Sağlık Eğitim Kültür ve Ticaret Limited Şirketi (ANSET) İdari ve Mali İşler Müdürü Aydil Nalan Borak Düden Şelalesi'nin turistlerin de gözdesi olduğunu söyledi.
    Kırkgözler ve Pınarbaşı kaynaklarının birleşmesiyle oluşan Düden Şelalesi'nin, Muratpaşa ilçesindeki Lara bölgesinden Akdeniz'e döküldüğünü ifade eden Borak, doğa harikası bir güzellik olduğunu belirtti.

  • Şelaleyi geçen yıl 400 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini aktaran Borak, "Bu yıl, geçen yılın aynı dönemine göre ziyaretçi sayısı yüzde 30'un üzerine çıktı. Şu ana kadar ziyaretçi sayısı 350 bin civarında. Yıl sonuna kadar 650 bin kişinin ziyaret etmesini bekliyoruz. Her ülkeden ziyaretçi var ancak özellikle Rusya, Ukrayna ve Arap ülkeleri ilk sıralarda yer alıyor." dedi.
    Şelalede, yaz aylarında sıcaktan bunalanların serinleme imkanı bulduğuna değinen Borak, Türkiye'de hem mağara hem şelalenin aynı yerde bulunduğu nadir doğal merkezlerden biri olduğuna işaret etti.

  • "Manzarayı izlemek güzel"
    Düden Şelalesi'ni ziyaret eden Rus turist Anna Paslavo, ilk kez geldiği şelaleye hayran kaldığını, sosyal medyadan paylaşımlarda bulunduğunu bildirdi.

  • Herkesin şelaleyi görmesini isteyen Paslavo, "Harika bir yer, doğasına bayıldım. Manzarayı izlemek güzel." diye konuştu.
    Almanya'dan eşiyle balayı için gelen gelen Barış Koca da kentin güzelliklerini keşfetmek istediklerini söyledi.

  • Şelalede hediyelik eşya satan Yasin Çakmak, bu yıl Rus ve Arap ve turistlerin yoğun olduğunu, satışlarının iyi gittiğini ifade etti.

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