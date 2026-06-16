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Ekonomi
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Dolarda düşüş başladı!
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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dolarda düşüş başladı!

ABD ile İran arasında savaşı sona erdirmeye yönelik ön anlaşmanın etkisiyle dolar, son 10 günün en düşük seviyelerine yakın seyrini sürdürüyor. ABD doları,savaşı sona erdirmeye yönelik anlaşmanın risk iştahını artırmasının etkisiyle salı günü son 10 günün en düşük seviyelerine yakın seyretti. Piyasaların odağı ise, söz konusu barış anlaşmasının kısa vadeli enflasyon endişelerini hafifletmek için geç kalıp kalmadığını değerlendirmek amacıyla Japonya ve Avustralya merkez bankalarının toplantılarına çevrildi.

#1
Foto - Dolarda düşüş başladı!

Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) gün içinde faiz artırması beklenirken, Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) faizleri sabit tutacağı öngörülüyor. Bu hafta yapılacak çok sayıda merkez bankası toplantısı nedeniyle yatırımcıların temkinli davranması, döviz piyasalarındaki hareketlerin diğer piyasalara kıyasla daha sınırlı kalmasına neden oldu. Bu hafta ayrıca İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantıları da yapılacak.

#2
Foto - Dolarda düşüş başladı!

Euro, pazartesi günü gördüğü 10 günlük zirve olan 1,1622 dolar seviyesinin hemen altında, 1,159 dolardan işlem gördü. Sterlin ise salı günü erken saatlerde 1,3413 dolardan alıcı buldu. ABD dolarını altı büyük para birimine karşı ölçen dolar endeksi 99,66 seviyesinde bulunuyordu. Endeks, şubat ayı sonunda çatışmaların başlamasından bu yana, kırılgan ateşkes ve karşılıklı saldırıların etkisiyle yaşanan dalgalı süreçte yaklaşık yüzde 2 yükseldi.

#3
Foto - Dolarda düşüş başladı!

IG Piyasa Analisti Tony Sycamore, "Enerji piyasaları uzun süreli arz kesintisi riskini hızla fiyatlardan çıkarmış olsa da normal arz akışına dönüş süreci hâlâ oldukça karmaşık" dedi.

#4
Foto - Dolarda düşüş başladı!

Tedarik zincirlerinin ne kadar sürede normale döneceğine ilişkin soru işaretlerinin, enflasyon ve faizlerin kısa vadeli görünümüne dair belirsizlikler nedeniyle yatırımcıları tedirgin etmeyi sürdüreceği belirtiliyor.

#5
Foto - Dolarda düşüş başladı!

ING analistleri ise piyasa tepkisinin sahadaki gerçeklerden daha hızlı geliştiğini ve anlaşmaya yönelik beklentilere göre değişebileceğini ifade etti. Analistler yayımladıkları notta, "Daha kalıcı bir yeniden fiyatlama için Hürmüz Boğazı'nda güvenli, öngörülebilir ve sigorta kapsamındaki deniz taşımacılığının yeniden başlaması gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

#6
Foto - Dolarda düşüş başladı!

Notta ayrıca, azalan rezervlerin yeniden doldurulması gerekeceğinden talebin normalden daha yüksek olabileceği belirtilirken, "Gerilimin yeniden tırmanma riski azaldı ancak tamamen ortadan kalkmış değil" denildi. Japon yeni ise dolar karşısında 160,24 seviyesinde işlem gördü. Kurun 160 seviyesine yakın seyretmesi, yatırımcıları Tokyo yönetiminin yeniden döviz piyasasına müdahale edebileceği konusunda temkinli tutuyor. Barış anlaşmasının da zayıf seyreden yen üzerinde önemli bir rahatlama sağlaması beklenmiyor. Japonya Merkez Bankası'nın salı günü faizleri son 31 yılın en yüksek seviyesine çıkarması bekleniyor. Ancak bu adımın büyük ölçüde fiyatlanmış olması nedeniyle yatırımcılar, bir sonraki faiz artırımının zamanlamasına ve sıkılaşma döngüsünün hızına ilişkin verilecek mesajlara odaklanacak.

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