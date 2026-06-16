Dolarda düşüş başladı!

Notta ayrıca, azalan rezervlerin yeniden doldurulması gerekeceğinden talebin normalden daha yüksek olabileceği belirtilirken, "Gerilimin yeniden tırmanma riski azaldı ancak tamamen ortadan kalkmış değil" denildi. Japon yeni ise dolar karşısında 160,24 seviyesinde işlem gördü. Kurun 160 seviyesine yakın seyretmesi, yatırımcıları Tokyo yönetiminin yeniden döviz piyasasına müdahale edebileceği konusunda temkinli tutuyor. Barış anlaşmasının da zayıf seyreden yen üzerinde önemli bir rahatlama sağlaması beklenmiyor. Japonya Merkez Bankası'nın salı günü faizleri son 31 yılın en yüksek seviyesine çıkarması bekleniyor. Ancak bu adımın büyük ölçüde fiyatlanmış olması nedeniyle yatırımcılar, bir sonraki faiz artırımının zamanlamasına ve sıkılaşma döngüsünün hızına ilişkin verilecek mesajlara odaklanacak.