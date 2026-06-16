Dolarda düşüş başladı!
ABD ile İran arasında savaşı sona erdirmeye yönelik ön anlaşmanın etkisiyle dolar, son 10 günün en düşük seviyelerine yakın seyrini sürdürüyor. ABD doları,savaşı sona erdirmeye yönelik anlaşmanın risk iştahını artırmasının etkisiyle salı günü son 10 günün en düşük seviyelerine yakın seyretti. Piyasaların odağı ise, söz konusu barış anlaşmasının kısa vadeli enflasyon endişelerini hafifletmek için geç kalıp kalmadığını değerlendirmek amacıyla Japonya ve Avustralya merkez bankalarının toplantılarına çevrildi.