Dolar ve Avro yeni yıla nasıl başladı?
Seçimden önce 20’nin altında seyreden dolar/TL, bir hafta sonra 23’ü aşmıştı.
MB’nin 22 Haziran’daki toplantısına kadar 23,4-23,6 arasında dengeye oturan dolar/TL, faizin yeteri kadar artmamasından sonra yeniden yükselerek 25’in üstüne çıkmıştı.
Aynı şekilde 28 Mayıs’tan önce 21,5’in altında olan avro/TL, seçimden yaklaşık bir hafta sonra 25’i geçmişti.
MB’nin hazirandaki faiz toplantısına kadar 25,6-25,8 arasında dengeye oturan kur, faiz kararından sonra 27’yi aşmıştı. Döviz kurları, dalgalı da olsa yükselmeyi sürdürüyor.
Dolar/TL şu an (saat 9:05) 43,0284 seviyesinden ilerliyor. Avro/TL de şu an (saat 9:06) 50,6342 seviyesinden ilerliyor.
