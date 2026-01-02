  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Dolar ve Avro yeni yıla nasıl başladı?
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dolar ve Avro yeni yıla nasıl başladı?

Seçimden önce 20’nin altında seyreden dolar/TL, bir hafta sonra 23’ü aşmıştı.

1
#1
Foto - Dolar ve Avro yeni yıla nasıl başladı?

MB’nin 22 Haziran’daki toplantısına kadar 23,4-23,6 arasında dengeye oturan dolar/TL, faizin yeteri kadar artmamasından sonra yeniden yükselerek 25’in üstüne çıkmıştı.

#2
Foto - Dolar ve Avro yeni yıla nasıl başladı?

Aynı şekilde 28 Mayıs’tan önce 21,5’in altında olan avro/TL, seçimden yaklaşık bir hafta sonra 25’i geçmişti.

#3
Foto - Dolar ve Avro yeni yıla nasıl başladı?

MB’nin hazirandaki faiz toplantısına kadar 25,6-25,8 arasında dengeye oturan kur, faiz kararından sonra 27’yi aşmıştı. Döviz kurları, dalgalı da olsa yükselmeyi sürdürüyor.

#4
Foto - Dolar ve Avro yeni yıla nasıl başladı?

Dolar/TL şu an (saat 9:05) 43,0284 seviyesinden ilerliyor. Avro/TL de şu an (saat 9:06) 50,6342 seviyesinden ilerliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hasan

ne olacak bu türk lirasının hali diye başladı
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Şarlatanlara inat, hakikati haykırmaya devam ediyor! Çarıklı Profesör" Oytun Erbaş ezberleri bozmaya devam ediyor
Gündem

Şarlatanlara inat, hakikati haykırmaya devam ediyor! Çarıklı Profesör" Oytun Erbaş ezberleri bozmaya devam ediyor

Anadolu’nun bağrından kopup gelen, komplekslerinden arınmış tavrıyla bilime yeni bir soluk getiren Prof. Dr. Oytun Erbaş, Batı hayranı "beya..
Türk ‘Aynştayn’ı Oktay Sinanoğlu yıllar öncesinden Özgür Özel’i deşifre etmiş: "Ya satılmıştır Ya Vatansızdır Ya vatan hainidir ya da?
Gündem

Türk ‘Aynştayn’ı Oktay Sinanoğlu yıllar öncesinden Özgür Özel’i deşifre etmiş: "Ya satılmıştır Ya Vatansızdır Ya vatan hainidir ya da?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İngiltere’ye gidip yabancı mercilere Türkiye’yi şikayet ettiği görüntüler ile rahmetli Prof. Dr. Oktay Sinan..
'Tüm Müslümanları kesip doğrayın' Sokaklarda kılıç dağıtıp müslümanları hedef aldılar!
Dünya

'Tüm Müslümanları kesip doğrayın' Sokaklarda kılıç dağıtıp müslümanları hedef aldılar!

Hindistan’da İslam düşmanlığı artık sadece mahkeme salonlarında değil, sokaklarda kılıçlarla, baltalarla yürütülüyor! Uttar Pradeş eyaletine..
Yeni yılın ilk gününde sıcak saatler! İsrail'e giden Rusya'ya ait gemiye el konuldu
Dünya

Yeni yılın ilk gününde sıcak saatler! İsrail'e giden Rusya'ya ait gemiye el konuldu

Finlandiya, deniz altı telekomünikasyon kablosuna zarar verdiği şüphesiyle İsrail'in Hayfa Limanı’na gitmekte olan Rusya'ya ait kargo gemisi..
Yatırımlar Anadolu'yu sardı! Türk Savunma Sanayii devi dalga dalga yaylıyor
Ekonomi

Yatırımlar Anadolu'yu sardı! Türk Savunma Sanayii devi dalga dalga yaylıyor

Türkiye'nin gurur projelerine imza atan ASELSAN teknoloji yatırımlarıyla Anadolu'yu sarıyor. Daha önce Sivas, Konya ve Adıyaman'da iştirakle..
Sen misin Veli Ağbaba’yı eleştiren! CHP’li başkana anında ihraç
Gündem

Sen misin Veli Ağbaba’yı eleştiren! CHP’li başkana anında ihraç

Malatya'nın Yazıhan Belediye Başkanı CHP’li Abdulvahap Göçer, partisini eleştirince kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23