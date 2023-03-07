2023-03-07 14:33:34 Diyaliz tedavisi için kilometrelerce yol gidiyorlardı, bu merkez ilaç oldu
Bolu'nun Mudurnu ilçesine diyaliz hastaları için merkez açıldı. Diyaliz tedavisi için kilometrelerce yol katederek il merkezine giden hastalar, artık Mudurnu Devlet Hastanesi'nde hizmete açılan diyaliz merkezinde şifa bulacak. Mudurnu Devlet Hastanesi'nde 2022 yılında yapımına başlanan diyaliz merkezi açıldı. Gerede ilçesinden sonra açılan ikinci merkez artık Mudurnu'da yaşayan vatandaşlara hizmet verecek. Mudurnulu hayırsever Süreyya Astarcı'nın katkılarıyla ve Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 7 yatak kapasiteli merkez, ilk hastalarını alarak hizmete başladı.