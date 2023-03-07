Diyaliz tedavisi için kilometrelerce yol gidiyorlardı, bu merkez ilaç oldu

Bolu Kamu Hastaneleri Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzman Halil İlker Yencilek, Mudurnu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ertuğrul Adıgüzel, Hastane Müdürü Üzeyir Altuğ, Servis Nefroloji Uzmanı Dr. Ahmet Edip Korkmaz ve Dahiliye Uzmanı Dr. Aykut Adıyaman, diyaliz merkezinde tedavi altına alınan hastaları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. "Yoldaki zamanlarını artık burada geçirecekler" Diyaliz merkezinde şu anda 2 hastanın tedavi edildiğini ifade eden Bolu Kamu Hastaneleri Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Halil İlker Yencilek, "Diğer hastalara da yetişecek şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Diyaliz hastalarının mecburen bu cihazlara bağlanmaları gerekiyor. Bölgede de diyaliz merkezi olmadığı için Bolu'ya taşımalı olarak getirilip götürülüyorlardı. Hastaların Bolu’ya gidip gelmesi birer saatini alıyordu. En az 2-3 saat de diyaliz makinesinde kalıyorlardı. Ciddi bir emek harcıyorlardı. Şu anda buraya açılan merkez ile yoldaki zamanlarını artık burada geçirecekler. Hastalar gayet mutlu görünüyorlar bu hizmetten dolayı. İnşallah daha güzel hizmetler vermeye çalışacağız" dedi.