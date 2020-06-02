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Medya
17
Diriliş Ertuğrul Pakistan'da tartışmalara neden oldu

2020-06-02 10:53:36
Diriliş Ertuğrul Pakistan'da tartışmalara neden oldu

Diriliş: Ertuğrul Ramazan boyunca Pakistan'daki evlerde en çok izlenen programlardan biri oldu.

#1
Foto - Pakistan'da popülerliği her geçen gün artan Diriliş Ertuğrul dizisi, ülkede tartışma konusu haline geldi.

Pakistan'da popülerliği her geçen gün artan Diriliş Ertuğrul dizisi, ülkede tartışma konusu haline geldi.

#2
Foto - Başbakan İmran Han'ın talebi üzerine dizi, devlet televizyonu PTV'de yayınlanmaya başlamıştı.

Başbakan İmran Han'ın talebi üzerine dizi, devlet televizyonu PTV'de yayınlanmaya başlamıştı.

#3
Foto - Federal Bilim ve Teknoloji Bakanı Favad Çaudri ise bu hafta sonu yaptığı açıklama ile Başbakan Han'ın kararını eleştirdi ve

Federal Bilim ve Teknoloji Bakanı Favad Çaudri ise bu hafta sonu yaptığı açıklama ile Başbakan Han'ın kararını eleştirdi ve "PTV'nin başka ülkelerin eserlerini böylesine gururla yayınlamasına şaşırıyorum" dedi.

#4
Foto - Çaudri, yabancı dizileri yayınlamanın Pakistan dizi sektörüne zarar vereceğini söyledi ve ekledi:

Çaudri, yabancı dizileri yayınlamanın Pakistan dizi sektörüne zarar vereceğini söyledi ve ekledi:

#5
Foto -

"Pakistan prodüksiyonlarına odaklanmalısınız. Yabancı yapımları ithal etmek ucuzdur ama kendi programlarımıza zarar verir."

#6
Foto - Ülkede bazıları Bakan Çaudri gibi düşünsede dizi sektöründen çok sayıda kişi de bu kararı destekliyor.

Ülkede bazıları Bakan Çaudri gibi düşünsede dizi sektöründen çok sayıda kişi de bu kararı destekliyor.

#7
Foto - Ülkenin ünlü oyuncular Osman Halit But, Bilal Eşref ve Mehviş Hayat diziyi öven ünlüler arasında.

Ülkenin ünlü oyuncular Osman Halit But, Bilal Eşref ve Mehviş Hayat diziyi öven ünlüler arasında.

#8
Foto - Bu üç oyuncu, Pakistan'ın da benzer yapımlar üretmesi gerektiğini söylüyor.

Bu üç oyuncu, Pakistan'ın da benzer yapımlar üretmesi gerektiğini söylüyor.

#9
Foto - Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan hayranı olan İmran Han, Hollywood ve Bollywood gibi

Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan hayranı olan İmran Han, Hollywood ve Bollywood gibi "yabancı kültürleri" yayan yapımlar yerine Pakistan kültürünü temsil eden, "İslami değerlere sahip" Türk yapımlarının yayınlanmasını tercih ettiğini söylemişti.

#10
Foto - Han'a göre ABD ve Hint yapımları ülkenin aile yapısına zarar veriyor, uyuşturucu ve cinsel suçları övüyor.

Han'a göre ABD ve Hint yapımları ülkenin aile yapısına zarar veriyor, uyuşturucu ve cinsel suçları övüyor.

#11
Foto - Indian Express haber sitesine göre Han geçen yılki Türkiye ziyareti sırasında diziyi öğrendi.

Indian Express haber sitesine göre Han geçen yılki Türkiye ziyareti sırasında diziyi öğrendi.

#12
Foto - Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre PTV Genel Müdürü Amir Manzur, diziyi tanıtırken

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre PTV Genel Müdürü Amir Manzur, diziyi tanıtırken "PTV olarak Han'ın İslam dünyasının en önemli yapımını Pakistanlı izleyicilerle Urduca olarak buluşturma rüyasını gerçekleştirdiğimiz için mutluluk duyuyoruz" dedi.

#13
Foto - Pakistanlı siyasetçi Faysal Cavit Han, Başbakan'ın Yunus Emre: Aşkın Yolculuğu dizisiyle de ilgilendiğini açıkladı.

Pakistanlı siyasetçi Faysal Cavit Han, Başbakan'ın Yunus Emre: Aşkın Yolculuğu dizisiyle de ilgilendiğini açıkladı.

#14
Foto - Ülkede Diriliş Ertuğrul'un oyuncuları da diziyle birlikte çok popüler oldu.

Ülkede Diriliş Ertuğrul'un oyuncuları da diziyle birlikte çok popüler oldu.

#15
Foto - Öyle ki, PTV'nin açtığı TRT Ertugrul by PTV adlı YouTube kanalında Engin Altan Düzyatan'ın bayram kutlaması

Öyle ki, PTV'nin açtığı TRT Ertugrul by PTV adlı YouTube kanalında Engin Altan Düzyatan'ın bayram kutlaması "Ertuğrul Gazi'den özel Bayram mesajı" başlığıyla paylaşıldı.

#16
Foto - Oyuncuların Instagram hesapları da çok sayıda Pakistanlı tarafından takibe alındı.

Oyuncuların Instagram hesapları da çok sayıda Pakistanlı tarafından takibe alındı.

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