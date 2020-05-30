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Medya
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Diriliş Ertuğrul oyuncusuna Pakistan'dan teklif yağıyor

2020-05-30 14:22:31
Diriliş Ertuğrul oyuncusuna Pakistan'dan teklif yağıyor

Türkiye'de izlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisi, Pakistan'da da rekorlar kırıyor.

#1
Foto - Türkiye’de reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinin ‘Halime Sultan’ı Esra Bilgiç, dizinin Pakistan’da yayınlanmaya başlamasıyla da Pakistan'da rağbet gören isimler arasına girdi.

Türkiye’de reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinin ‘Halime Sultan’ı Esra Bilgiç, dizinin Pakistan’da yayınlanmaya başlamasıyla da Pakistan'da rağbet gören isimler arasına girdi.

#2
Foto - Oyuncu, ülkenin çok takip edilen dijital platformlarında da zirveye otururken, Pakistan’ın en büyük markalarından reklam teklifleri aldığı öğrenildi

Oyuncu, ülkenin çok takip edilen dijital platformlarında da zirveye otururken, Pakistan’ın en büyük markalarından reklam teklifleri aldığı öğrenildi

#3
Foto - Pakistanlı izleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği oyuncuyu, en kısa zamanda ülkelerinde görmek istediklerini belirten ülke medyası Covid-19 sonrası Esra Bilgiç’i Pakistan halkıyla buluşturup, ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını belirtti.

Pakistanlı izleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği oyuncuyu, en kısa zamanda ülkelerinde görmek istediklerini belirten ülke medyası Covid-19 sonrası Esra Bilgiç’i Pakistan halkıyla buluşturup, ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını belirtti.

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