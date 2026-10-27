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Direksiyona elektrikli dışındakiler oturamayacak! Benzinli ve dizel araçlar 2028’den itibaren yasaklanacak

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Direksiyona elektrikli dışındakiler oturamayacak! Benzinli ve dizel araçlar 2028’den itibaren yasaklanacak

İngiltere'nin başkenti Londra, hava kirliliğini tamamen sıfırlamak amacıyla Uber benzeri özel kiralık taşımacılık yapan araçlar için devrim niteliğinde çok katı bir yasak planını devreye soktu. Hazırlanan taslağa göre, Temmuz 2028'den itibaren şehirde hizmet verecek yeni özel kiralık araçların tamamen sıfır emisyonlu elektrikli olması zorunlu kılınacak. Karbon salımını önümüzdeki yıllarda yüzde 97 oranında düşürmeyi hedefleyen bu radikal çevre hamlesinin, tüm dünyadaki büyük metropollere örnek teşkil etmesi bekleniyor.

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Foto - Direksiyona elektrikli dışındakiler oturamayacak! Benzinli ve dizel araçlar 2028’den itibaren yasaklanacak

Londra Ulaşım İdaresi (TfL) tarafından kamuoyu görüşüne açılan yeni taslağa göre, şehirde hizmet verecek yeni özel kiralık araçların Temmuz 2028'den itibaren tamamen sıfır emisyonlu, yani elektrikli olması zorunlu hale gelecek.

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Foto - Direksiyona elektrikli dışındakiler oturamayacak! Benzinli ve dizel araçlar 2028’den itibaren yasaklanacak

Engelli ve tekerlekli sandalye erişimine uygun özel donanımlı araçlara ise üreticilerin dönüşüm süreçlerini tamamlayabilmeleri adına Temmuz 2030'a kadar ek süre tanınacak; bu tarihten sonra filoya hiçbir şekilde benzinli veya dizel yeni araç dahil edilemeyecek.

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Foto - Direksiyona elektrikli dışındakiler oturamayacak! Benzinli ve dizel araçlar 2028’den itibaren yasaklanacak

Hali hazırda Londra genelinde çalışan özel taşımacılık araçlarının yüzde 70'inden fazlasının elektrikli veya sıfır emisyon kapasitesine sahip olduğu kentte, yeni düzenlemeyle birlikte hava kirliliğinin rekor düzeyde gerilemesi hedefleniyor.

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Foto - Direksiyona elektrikli dışındakiler oturamayacak! Benzinli ve dizel araçlar 2028’den itibaren yasaklanacak

Yetkililerin projeksiyonlarına göre, planın yürürlüğe girmesiyle ilk 10 yılda karbondioksit salımında yüzde 35'lik bir düşüş sağlanacak, 18 yıl içinde ise zararlı egzoz gazı emisyonları mevcut kısıtlamalara kıyasla neredeyse tamamen, yüzde 97 oranında silinecek. Plan sadece yeni araç alımlarını değil, mevcut filo standartlarını da sıkılaştırıyor. Mart 2027'den itibaren araçlara LPG veya sıkıştırılmış doğal gaz gibi sonradan takılan alternatif yakıt dönüşüm sistemleri ile harici filtreleme mekanizmaları için ruhsat onayı verilmeyecek.

#5
Foto - Direksiyona elektrikli dışındakiler oturamayacak! Benzinli ve dizel araçlar 2028’den itibaren yasaklanacak

Bunun yanı sıra, çalışma süresi dolan araçların yeniden ruhsat alma hakkı 24 aydan 12 aya düşürülürken, 10 yaşını dolduran araçların çalışma izinleri de doğrudan sınırlandırılacak. Londra Belediye Başkan Yardımcısı Seb Dance ile TfL yöneticileri, mevcut sürücülerin elektrikli araç dönüşümünde büyük bir aşama kaydettiğini belirterek, bu adımlarla başkentin havasını temizlemeyi ve iklim kriziyle mücadelede kalıcı bir dönüşüm sağlamayı amaçladıklarını vurguladı.

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Foto - Direksiyona elektrikli dışındakiler oturamayacak! Benzinli ve dizel araçlar 2028’den itibaren yasaklanacak

Avrupa başkentlerinde hız kazanan katı emisyon kısıtlamaları ve fosil yakıtlı ticari araç yasakları benzer bir modelin Türkiye’de uygulanıp uygulanamayacağı sorusunu gündeme getirirken, mevcut şartlarda Türkiye'de ticari taksi veya özel taşımacılık filoları için bu ölçekte bağlayıcı ve ani bir yasak takvimi bulunmuyor.

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Foto - Direksiyona elektrikli dışındakiler oturamayacak! Benzinli ve dizel araçlar 2028’den itibaren yasaklanacak

Ancak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile büyükşehir belediyelerinin orta ve uzun vadeli sürdürülebilir ulaşım eylem planlarında; özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde hava kalitesini artırmak amacıyla elektrikli araç dönüşümünü teşvik eden projeler, şarj altyapısı yatırımları ve toplu taşımada kademeli sıfır emisyon hedefleri öncelikli gündem maddesi olmaya devam ediyor.

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Foto - Direksiyona elektrikli dışındakiler oturamayacak! Benzinli ve dizel araçlar 2028’den itibaren yasaklanacak

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