Direksiyona elektrikli dışındakiler oturamayacak! Benzinli ve dizel araçlar 2028’den itibaren yasaklanacak

Yetkililerin projeksiyonlarına göre, planın yürürlüğe girmesiyle ilk 10 yılda karbondioksit salımında yüzde 35'lik bir düşüş sağlanacak, 18 yıl içinde ise zararlı egzoz gazı emisyonları mevcut kısıtlamalara kıyasla neredeyse tamamen, yüzde 97 oranında silinecek. Plan sadece yeni araç alımlarını değil, mevcut filo standartlarını da sıkılaştırıyor. Mart 2027'den itibaren araçlara LPG veya sıkıştırılmış doğal gaz gibi sonradan takılan alternatif yakıt dönüşüm sistemleri ile harici filtreleme mekanizmaları için ruhsat onayı verilmeyecek.