Direksiyona elektrikli dışındakiler oturamayacak! Benzinli ve dizel araçlar 2028’den itibaren yasaklanacak
İngiltere'nin başkenti Londra, hava kirliliğini tamamen sıfırlamak amacıyla Uber benzeri özel kiralık taşımacılık yapan araçlar için devrim niteliğinde çok katı bir yasak planını devreye soktu. Hazırlanan taslağa göre, Temmuz 2028'den itibaren şehirde hizmet verecek yeni özel kiralık araçların tamamen sıfır emisyonlu elektrikli olması zorunlu kılınacak. Karbon salımını önümüzdeki yıllarda yüzde 97 oranında düşürmeyi hedefleyen bu radikal çevre hamlesinin, tüm dünyadaki büyük metropollere örnek teşkil etmesi bekleniyor.