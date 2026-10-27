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Ekonomi
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Müzakereler başarıyla tamamlandı! Atılan imza ile Türkiye’nin önü ardına kadar açıldı

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Müzakereler başarıyla tamamlandı! Atılan imza ile Türkiye’nin önü ardına kadar açıldı

Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin (AB) makine emniyeti mevzuatında uyum sürecinin tamamlandığını teyit eden beyan metninin imzalandığını duyurdu.

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Foto - Müzakereler başarıyla tamamlandı! Atılan imza ile Türkiye’nin önü ardına kadar açıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, AB ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği'nin gereği olarak makine emniyeti mevzuatının AB mevzuatıyla uyumlaştırıldığı belirtildi.

#2
Foto - Müzakereler başarıyla tamamlandı! Atılan imza ile Türkiye’nin önü ardına kadar açıldı

Çalışmaların, Bakanlığın girişimleri ve öncülüğünde yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, AB ile müzakerelerin başarıyla tamamlandığı ve mevzuat uyumunu teyit eden beyan metninin imzalandığı ifade edildi. Açıklamada, makine sektörünün, AB'ye yıllık 10 milyar doları aşan ihracatı ve AB'ye yapılan toplam ihracatın içindeki yüzde 10'un üzerindeki payıyla, Türkiye ekonomisi ve AB ile ticari ilişkiler bakımından stratejik öneme sahip olduğuna işaret edilerek, "İmzalanan beyan metniyle, makine sektörümüzün Gümrük Birliği kapsamında malların serbest dolaşımı ilkesinden tam anlamıyla yararlanmasının önü açılmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

#3
Foto - Müzakereler başarıyla tamamlandı! Atılan imza ile Türkiye’nin önü ardına kadar açıldı

Bu çerçevede, Türkiye'de onaylanmış kuruluş atamalarının yapılabilmesi ve makine ihracatçılarının AB üyesi ülkelerdeki üreticilerle eşdeğer koşullarda uygunluk değerlendirme ve belgelendirme işlemlerini burada gerçekleştirebilmesinin mümkün hale geldiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

#4
Foto - Müzakereler başarıyla tamamlandı! Atılan imza ile Türkiye’nin önü ardına kadar açıldı

"Makine ihracatçılarımızın AB pazarına ulaşımında karşılaştıkları teknik ve idari süreçlerin kolaylaştırılması, belgelendirmeden kaynaklanan maliyetlerin ve idari yüklerin asgari düzeye indirilmesi ve sektörümüzün rekabet gücünün artırılması yönünde önemli bir kazanım elde edilmiştir.

#5
Foto - Müzakereler başarıyla tamamlandı! Atılan imza ile Türkiye’nin önü ardına kadar açıldı

Türkiye-AB Gümrük Birliği'nin etkin işleyişinin güçlendirilmesi ve sanayimizin AB tek pazarı ile bütünleşmesinin derinleştirilmesi bakımından önemli bir adım teşkil eden bu gelişmenin, tüm makine sanayicilerimize ve ihracatçılarımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Bakanlık olarak firmalarımızın menfaatlerini her platformda kararlılıkla savunmaya ve ihracatçılarımızın rekabet gücünü artıracak somut kazanımlar elde etmek için çalışmaya devam edeceğiz."

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Foto - Müzakereler başarıyla tamamlandı! Atılan imza ile Türkiye’nin önü ardına kadar açıldı

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