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Türkiye'den KAAN alacaklardı: Ankara'dan acil olarak 3 tane İHA istediler

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Türkiye'den KAAN alacaklardı: Ankara'dan acil olarak 3 tane İHA istediler

Türkiye'den Milli Muharip Uçak Kaan almaya hazırlanan Asya ülkesi bir kez daha Ankara'nın kapısını çaldı. Ankara'dan insansız hava aracı talep ettiler

#1
Foto - Türkiye'den KAAN alacaklardı: Ankara'dan acil olarak 3 tane İHA istediler

Malezya, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA-S S/İHA sistemlerinden 3 adet daha tedarik etmeyi planlıyor.

#2
Foto - Türkiye'den KAAN alacaklardı: Ankara'dan acil olarak 3 tane İHA istediler

Malezya Savunma Bakanı Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin, ülkenin 13. Malezya Planı kapsamında ikinci parti ANKA-S tedarikini değerlendirdiğini açıkladı. Yeni S/İHA'ların özellikle Güney Çin Denizi'ndeki deniz gözetleme, istihbarat ve keşif faaliyetlerinde kullanılması hedefleniyor.

#3
Foto - Türkiye'den KAAN alacaklardı: Ankara'dan acil olarak 3 tane İHA istediler

Malezya, ilk aşamada Türkiye'den 3 adet ANKA-S S/İHA tedarik etti. İkinci aşamada planlanan 3 adetlik alımla birlikte filodaki toplam araç sayısının 6'ya yükselmesi öngörülüyor. Yeni platformların Malezya Yarımadası ile ülkenin doğusundaki deniz yetki alanlarında gözetleme kapasitesini artırması amaçlanıyor. Malezya Kraliyet Hava Kuvvetleri Komutanı General Datuk Seri Muhamad Norazlan Aris, daha önce program kapsamında aşamalı olarak toplam 9 adet S/İHA tedarik edilmesinin planlandığını açıklamıştı.

#4
Foto - Türkiye'den KAAN alacaklardı: Ankara'dan acil olarak 3 tane İHA istediler

Malezya, ilk 3 adet ANKA-S için tedarik anlaşmasını 2023 yılında düzenlenen Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı'nda (LIMA) imzaladı. Yaklaşık 423,8 milyon Malezya ringgiti (111 milyon dolar) değerindeki anlaşma, S/İHA'ların yanı sıra yer kontrol istasyonları, eğitim, lojistik destek ve ilgili altyapıyı kapsıyordu.

#5
Foto - Türkiye'den KAAN alacaklardı: Ankara'dan acil olarak 3 tane İHA istediler

İlk ANKA-S sistemleri Ocak 2026'da Malezya'ya ulaştı. Malezya Kraliyet Hava Kuvvetleri, 3 Nisan 2026'da ANKA-S ile ülkedeki ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Sistemler, Güney Çin Denizi'ne yönelik gözetleme görevlerini desteklemek amacıyla Labuan Hava Üssü'nde konuşlandırıldı.

#6
Foto - Türkiye'den KAAN alacaklardı: Ankara'dan acil olarak 3 tane İHA istediler

Uydu haberleşme kabiliyetine sahip ANKA-S, görüş hattı ötesinden kontrol edilerek uzun süreli istihbarat, gözetleme ve keşif görevleri gerçekleştirebiliyor. 24 saati aşan havada kalış süresiyle ANKA-S'nin deniz trafiğinin izlenmesi ve Malezya'nın deniz yetki alanlarındaki faaliyetlerin takip edilmesinde kullanılması öngörülüyor. Sistemlerin özellikle Sabah ve Sarawak açıklarındaki deniz alanlarının gözetlenmesinde görev yapması planlanıyor.

#7
Foto - Türkiye'den KAAN alacaklardı: Ankara'dan acil olarak 3 tane İHA istediler

İkinci parti ANKA-S alımı, Malezya Kraliyet Hava Kuvvetlerinin 2055 yılına kadar uzanan CAP55 modernizasyon planının bir parçasını oluşturuyor. Planlanan 3 adetlik yeni tedarik için bütçe tahsisi, resmî onay ve sözleşme görüşmelerinin tamamlanması gerekiyor. Yeni S/İHA'ların sözleşme bedeli ve teslimat takvimi henüz açıklanmadı.

#8
Foto - Türkiye'den KAAN alacaklardı: Ankara'dan acil olarak 3 tane İHA istediler

KAYNAK: GDH HABER

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