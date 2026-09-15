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Dimitris Kampourakis: Eğer anlaşamazsak Türkiye bize zarar verecek

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Dimitris Kampourakis: Eğer anlaşamazsak Türkiye bize zarar verecek

Yunan gazeteci ve sunucu Dimitris Kampourakis, Türkiye ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kampourakis, Türkiye ile rekabet etmelerinin münkün olmadığını savundu.

#1
Foto - Dimitris Kampourakis: Eğer anlaşamazsak Türkiye bize zarar verecek

Türkiye'nin savunma sanayisinde son yıllarda yakaladığı ivme, Yunanistan'da yakından izleniyor. Yunan gazeteci ve televizyon sunucusu Dimitris Kampourakis, Türkiye'nin askeri kapasitesine ilişkin değerlendirmesinde Atina'nın Ankara ile aynı ölçekte rekabet etmesinin mümkün olmadığını söyledi.

#2
Foto - Dimitris Kampourakis: Eğer anlaşamazsak Türkiye bize zarar verecek

Türkiye'nin önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde savunma sanayisi ve askeri teçhizat harcamalarında yaklaşık 80 milyar seviyesine ulaşabileceğine ilişkin bir değerlendirme okuduğunu söyleyen Kampourakis, şu ifadeleri kullandı:

#3
Foto - Dimitris Kampourakis: Eğer anlaşamazsak Türkiye bize zarar verecek

Okudum ki ve gördüm ki Türkiye önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde savunma sanayisinde silahlanmasında 80 milyara ulaşacak. Bizim rekabet edemeyeceğimiz bir rakam bu. Ama imkanımız yok.

#4
Foto - Dimitris Kampourakis: Eğer anlaşamazsak Türkiye bize zarar verecek

Ne paramız, ne kabiliyetimiz ne de kapasitemiz var. Yani yapamayız. Fransız bir düşünce kuruluşu askeri güç açısından Türkiye’yi dünyada 7. sırada konumlandırıyor. İstanbul'un Gayrisafi Yurt İçi Hasılası tüm Balkan ülkelerinin GSYH'lerinin toplamından daha büyük.

#5
Foto - Dimitris Kampourakis: Eğer anlaşamazsak Türkiye bize zarar verecek

Yani karşımızda böyle bir güç var. Bu kadar güçlü ve kuvvetli bir ülke karşımızda varken bundan biz zarar göreceğiz. Kendi aramızda anlaşamazsak Türkiye sonunda bize zarar verecek.

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