Dimitris Kampourakis: Eğer anlaşamazsak Türkiye bize zarar verecek
Yunan gazeteci ve sunucu Dimitris Kampourakis, Türkiye ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kampourakis, Türkiye ile rekabet etmelerinin münkün olmadığını savundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Yunan gazeteci ve sunucu Dimitris Kampourakis, Türkiye ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kampourakis, Türkiye ile rekabet etmelerinin münkün olmadığını savundu.
Türkiye'nin savunma sanayisinde son yıllarda yakaladığı ivme, Yunanistan'da yakından izleniyor. Yunan gazeteci ve televizyon sunucusu Dimitris Kampourakis, Türkiye'nin askeri kapasitesine ilişkin değerlendirmesinde Atina'nın Ankara ile aynı ölçekte rekabet etmesinin mümkün olmadığını söyledi.
Türkiye'nin önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde savunma sanayisi ve askeri teçhizat harcamalarında yaklaşık 80 milyar seviyesine ulaşabileceğine ilişkin bir değerlendirme okuduğunu söyleyen Kampourakis, şu ifadeleri kullandı:
Okudum ki ve gördüm ki Türkiye önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde savunma sanayisinde silahlanmasında 80 milyara ulaşacak. Bizim rekabet edemeyeceğimiz bir rakam bu. Ama imkanımız yok.
Ne paramız, ne kabiliyetimiz ne de kapasitemiz var. Yani yapamayız. Fransız bir düşünce kuruluşu askeri güç açısından Türkiye’yi dünyada 7. sırada konumlandırıyor. İstanbul'un Gayrisafi Yurt İçi Hasılası tüm Balkan ülkelerinin GSYH'lerinin toplamından daha büyük.
Yani karşımızda böyle bir güç var. Bu kadar güçlü ve kuvvetli bir ülke karşımızda varken bundan biz zarar göreceğiz. Kendi aramızda anlaşamazsak Türkiye sonunda bize zarar verecek.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23