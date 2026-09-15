  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yeni hoca belli oldu: Trabzonspor'da Reis dönemi! Henüz yüzde 5'e ulaştı: Çanakkale'de 4200 yıllık keşif! Hasan Emrah Savcı yazdı: Okan Buruk’un şirazesi kaydı... Sıfır Atık Vakfı ve VakıfBank İşbirliğiyle Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Dönüşümüne 10 Milyar TL’lik Finansman Desteği Talihin böylesine pes: Bahçede kullandıkları su bakın ne çıktı! Emekli albay Türkiye gündemine oturacak silahı açıkladı: Dünyada bunun bir benzeri filan yok Galatasaray'ın gündemine oturacak gelişme: Singo belirsizliği artık... UEFA finallerinin oynanacağı stadyumlar belli oldu Yunanistan: Atina, Sparta, Makedonya... Tarih geri dönse Yunanistan kaça bölünürdü?
Teknoloji-Bilişim
9
Yeniakit Publisher
Emekli albay Türkiye gündemine oturacak silahı açıkladı: Dünyada bunun bir benzeri filan yok

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Emekli albay Türkiye gündemine oturacak silahı açıkladı: Dünyada bunun bir benzeri filan yok

Emekli Albay ve Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer katıldığı yayında ASELSAN'ın tarihi öneme sahip silahıyla ilgili kritik detayları paylaştı.

#1
Foto - Emekli albay Türkiye gündemine oturacak silahı açıkladı: Dünyada bunun bir benzeri filan yok

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Emekli Albay ve Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, TOLUN’un bazı varyantlarının parçacıklı mühimmat özelliğine sahip olduğunu belirterek, mühimmatın hedefe doğrudan temas etmeden belirli bir mesafede patlayabildiğini anlattı. Bu özelliğin özellikle zırhlı araçlar ve personel gibi bölgesel hedeflere karşı etkili olduğunu ifade eden Güçlüer, mühimmatın havada açılarak aşağı doğru etki oluşturduğunu söyledi.

#2
Foto - Emekli albay Türkiye gündemine oturacak silahı açıkladı: Dünyada bunun bir benzeri filan yok

Programda TOLUN’un farklı platformlardan kullanım kabiliyetine de vurgu yapıldı. Güçlüer, TOLUN’un karadan atılabilen varyantlarının bulunduğunu, mühimmatın aynı zamanda İHA ve F-16 gibi hava platformlarından da kullanılabildiğini belirtti.

#3
Foto - Emekli albay Türkiye gündemine oturacak silahı açıkladı: Dünyada bunun bir benzeri filan yok

Karadan atılan versiyonun menzilinin 150 kilometreye kadar çıkabildiğini aktaran Güçlüer, motora sahip versiyonlarda mühimmatın önce motor gücüyle irtifa kazandığını, ardından motorun gövdeden ayrılarak mühimmatın kanatçıklarıyla süzülerek hedefe ilerlediğini ifade etti.

#4
Foto - Emekli albay Türkiye gündemine oturacak silahı açıkladı: Dünyada bunun bir benzeri filan yok

Güçlüer, motor eklenmesiyle mühimmatın ağırlığının arttığını ve sistemin yaklaşık 4-5 kilometre irtifaya çıktıktan sonra süzülüş safhasına geçtiğini anlattı.

#5
Foto - Emekli albay Türkiye gündemine oturacak silahı açıkladı: Dünyada bunun bir benzeri filan yok

Güçlüer, TOLUN ailesindeki kızılötesi görüntüleme sistemine sahip varyanta da dikkat çekti. Noktasal hedeflere yönelik vuruşlarda kızılötesi sistemin önemli bir avantaj sağladığını belirten Güçlüer, sistemin hedefin yalnızca görüntüsünü değil, termal izini de değerlendirdiğini söyledi. Özellikle tank gibi hedeflerin kamuflaj ağı veya siper arkasına gizlenmesi durumunda klasik görüntünün hedefi tespit etmekte yetersiz kalabileceğini ifade eden Güçlüer, kızılötesi sistemin hedefin ısı izinden faydalandığını aktardı.

#6
Foto - Emekli albay Türkiye gündemine oturacak silahı açıkladı: Dünyada bunun bir benzeri filan yok

Güçlüer, sistemin terminal safhada hedefin görüntüsünü ve termal görüntüsünü değerlendirerek hafızasındaki verilerle karşılaştırdığını ve bu sayede hedefe yüksek hassasiyetle yöneldiğine vurgu yaptı.

#7
Foto - Emekli albay Türkiye gündemine oturacak silahı açıkladı: Dünyada bunun bir benzeri filan yok

Güçlüer, parçacıklı mühimmat özelliğine sahip varyantların ise tek bir noktasal hedef yerine belirli bir bölgedeki birden fazla unsuru etkileyebildiğini belirtti.

#8
Foto - Emekli albay Türkiye gündemine oturacak silahı açıkladı: Dünyada bunun bir benzeri filan yok

Örneğin bir piyadenin yanında bulunan zırhlı aracın da aynı etki alanında kalabileceğini ifade eden Güçlüer, bu nedenle parçacıklı mühimmatın bölgesel hedeflere yönelik kullanılabildiğini söyledi. Güçlüer, TOLUN ailesindeki farklı özelliklerin mühimmatın kullanım alanlarını çeşitlendirdiğini belirterek, “Dünyada eşi benzeri olmayan” bir sistem geliştirildiğini savundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kayıp Miryokefalon Kalesi 850 yıl sonra Çivril'de Kufi Vadisi girişinde tespit edildi
Kültür - Sanat

Kayıp Miryokefalon Kalesi 850 yıl sonra Çivril'de Kufi Vadisi girişinde tespit edildi

Prof. Dr. Hasan Kara, yaklaşık 10 yıllık arazi çalışmasının ardından tespit edilen yapının Miryokefalon Kalesi olduğu kanaatine vardıklarını..
Rusya’dan lojistik hatlara saldırı! Çok sayıda hedef vuruldu
Dünya

Rusya’dan lojistik hatlara saldırı! Çok sayıda hedef vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın batısındaki demir yolu altyapısı ile Odessa’daki liman ve lojistik tesislerine saldırılar düzenlendiğin..
Beştepe’den Bülent Arınç’a çok sert tepki: "Nikah kürsüsü siyaset meydanı değildir"
Gündem

Beştepe’den Bülent Arınç’a çok sert tepki: “Nikah kürsüsü siyaset meydanı değildir”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Ahmet Davutoğlu’nun oğlu Mehmet Davutoğlu’nun nikahında uzun bir konuşma yaparak siyasi mesajlar ver..
Fatih Erbakan ‘Cumhur İttifakı’na kapıyı kapattı! Aday olmasın
Gündem

Fatih Erbakan ‘Cumhur İttifakı’na kapıyı kapattı! Aday olmasın

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden aday olmaması gerektiğini söyleyerek, “Yaşı..
Kurtlar Vadisi senaristlerinin ifadesi ortaya çıktı
Gündem

Kurtlar Vadisi senaristlerinin ifadesi ortaya çıktı

Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin..
Mersin’de ahlaksızlık ağına büyük darbe! 50 şüpheli gözaltında
Gündem

Mersin’de ahlaksızlık ağına büyük darbe! 50 şüpheli gözaltında

Mersin’de fuhuş ve müstehcen içeriklere yönelik yürütülen kapsamlı soruşturmanın ardından polis ekipleri çok sayıda adrese aynı anda baskın ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23