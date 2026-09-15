Emekli albay Türkiye gündemine oturacak silahı açıkladı: Dünyada bunun bir benzeri filan yok
Emekli Albay ve Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer katıldığı yayında ASELSAN'ın tarihi öneme sahip silahıyla ilgili kritik detayları paylaştı.
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Emekli Albay ve Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer katıldığı yayında ASELSAN'ın tarihi öneme sahip silahıyla ilgili kritik detayları paylaştı.
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Emekli Albay ve Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, TOLUN’un bazı varyantlarının parçacıklı mühimmat özelliğine sahip olduğunu belirterek, mühimmatın hedefe doğrudan temas etmeden belirli bir mesafede patlayabildiğini anlattı. Bu özelliğin özellikle zırhlı araçlar ve personel gibi bölgesel hedeflere karşı etkili olduğunu ifade eden Güçlüer, mühimmatın havada açılarak aşağı doğru etki oluşturduğunu söyledi.
Programda TOLUN’un farklı platformlardan kullanım kabiliyetine de vurgu yapıldı. Güçlüer, TOLUN’un karadan atılabilen varyantlarının bulunduğunu, mühimmatın aynı zamanda İHA ve F-16 gibi hava platformlarından da kullanılabildiğini belirtti.
Karadan atılan versiyonun menzilinin 150 kilometreye kadar çıkabildiğini aktaran Güçlüer, motora sahip versiyonlarda mühimmatın önce motor gücüyle irtifa kazandığını, ardından motorun gövdeden ayrılarak mühimmatın kanatçıklarıyla süzülerek hedefe ilerlediğini ifade etti.
Güçlüer, motor eklenmesiyle mühimmatın ağırlığının arttığını ve sistemin yaklaşık 4-5 kilometre irtifaya çıktıktan sonra süzülüş safhasına geçtiğini anlattı.
Güçlüer, TOLUN ailesindeki kızılötesi görüntüleme sistemine sahip varyanta da dikkat çekti. Noktasal hedeflere yönelik vuruşlarda kızılötesi sistemin önemli bir avantaj sağladığını belirten Güçlüer, sistemin hedefin yalnızca görüntüsünü değil, termal izini de değerlendirdiğini söyledi. Özellikle tank gibi hedeflerin kamuflaj ağı veya siper arkasına gizlenmesi durumunda klasik görüntünün hedefi tespit etmekte yetersiz kalabileceğini ifade eden Güçlüer, kızılötesi sistemin hedefin ısı izinden faydalandığını aktardı.
Güçlüer, sistemin terminal safhada hedefin görüntüsünü ve termal görüntüsünü değerlendirerek hafızasındaki verilerle karşılaştırdığını ve bu sayede hedefe yüksek hassasiyetle yöneldiğine vurgu yaptı.
Güçlüer, parçacıklı mühimmat özelliğine sahip varyantların ise tek bir noktasal hedef yerine belirli bir bölgedeki birden fazla unsuru etkileyebildiğini belirtti.
Örneğin bir piyadenin yanında bulunan zırhlı aracın da aynı etki alanında kalabileceğini ifade eden Güçlüer, bu nedenle parçacıklı mühimmatın bölgesel hedeflere yönelik kullanılabildiğini söyledi. Güçlüer, TOLUN ailesindeki farklı özelliklerin mühimmatın kullanım alanlarını çeşitlendirdiğini belirterek, “Dünyada eşi benzeri olmayan” bir sistem geliştirildiğini savundu.
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