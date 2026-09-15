Emekli albay Türkiye gündemine oturacak silahı açıkladı: Dünyada bunun bir benzeri filan yok

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Emekli Albay ve Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, TOLUN’un bazı varyantlarının parçacıklı mühimmat özelliğine sahip olduğunu belirterek, mühimmatın hedefe doğrudan temas etmeden belirli bir mesafede patlayabildiğini anlattı. Bu özelliğin özellikle zırhlı araçlar ve personel gibi bölgesel hedeflere karşı etkili olduğunu ifade eden Güçlüer, mühimmatın havada açılarak aşağı doğru etki oluşturduğunu söyledi.