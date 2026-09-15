Yunanistan: Atina, Sparta, Makedonya... Tarih geri dönse Yunanistan kaça bölünürdü?

Antik Yunan dünyasının tek ve kesintisiz bir siyasi devlet olmadığını vurgulayan Yazıcı, Atina, Sparta, Makedonya, Epir, Tesalya ve Girit gibi farklı siyasi merkezlerin bulunduğuna dikkat çekti. Yazıcı, söz konusu yapıların dönem dönem birbirleriyle rekabet ettiğini, savaştığını ve ittifaklar kurduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu: “Atina başka bir devlet, Sparta başka bir devlet, Makedonya başka bir devlet, Epir başka bir devlet, Tesalya başka bir devlet, Girit başka bir devlet… Altı ayrı merkez, altı ayrı hesap, altı ayrı siyasi irade.” Yazıcı, bu ifadenin bir bölünme çağrısı olmadığının altını çizerek, bunun Yunanistan’ın tarih üzerinden Türkiye’ye yönelik siyasi söylemlerine karşı ironik bir tarih hatırlatması olduğunu ifade etti.