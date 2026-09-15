Sıfır Atık Vakfı ve VakıfBank İşbirliğiyle Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Dönüşümüne 10 Milyar TL’lik Finansman Desteği

Finans sektörünün rolünün bu noktada çok kritik olduğunu söyleyen Ağırbaş, şöyle devam etti: “Finans sektörünü yalnızca kaynak sağlayan bir aktör olarak değil; dönüşümü yönlendiren, kolaylaştıran ve hızlandıran stratejik bir paydaş olarak görüyoruz. Çünkü sıfır atık yatırımları yalnızca çevresel fayda sağlamaz; aynı zamanda işletmelerimizin maliyetlerini düşürür, verimliliklerini artırır ve rekabet güçlerini yükseltir.” Banka ve Finans Kuruluşlarına Çağrı Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Finansman Paketi’ni hayata geçiren VakıfBank’a teşekkürlerini ileten Ağırbaş, “Pakete sağladığı kefalet desteğiyle KOBİ’lerimizin ve girişimcilerimizin finansmana erişimini kolaylaştıran Kredi Garanti Fonu’na da teşekkür ediyorum. Buradan bütün bankalarımıza, katılım bankalarımıza ve finans kuruluşlarımıza açık bir çağrıda bulunmak istiyorum: Sıfır atık ve döngüsel ekonomi finansmanını, Türkiye’nin ekonomik dönüşümünün temel başlıklarından biri olarak ele alalım. Şehirlerimizin ihtiyaçlarına uygun finansman modellerini birlikte geliştirelim. Sahadaki proje fikirlerini, teknik ve mali fizibilitesi hazırlanmış, ölçülebilir ve finanse edilebilir yatırımlara dönüştürelim” diye konuştu. “Üretimde Ortaya Çıkan Değeri Korumayı Önemsiyoruz” VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan ise, sürdürülebilir finansman yaklaşımını Kalkınma Odaklı Değer Bankacılığı stratejilerinin önemli bir parçası olarak ele aldıklarını belirterek şunları söyledi: "Biz kalkınmayı, bugünün finansman ihtiyacını karşılamanın yanında ülkemizin kaynaklarını koruyan ve üretimin geleceğini güçlendiren uzun vadeli bir süreç olarak görüyoruz. Hammaddeden doğal kaynaklara, üründen üretim için harcanan emeğe kadar sürecin her aşamasında önemli bir ekonomik değer bulunuyor. Kaynakların daha verimli kullanılmasını, ürünlerin ekonomik ömrünün uzamasını ve üretimde ortaya çıkan değerin mümkün olduğunca sistem içerisinde korunmasını sağlayan yatırımları desteklemeyi önemsiyoruz." “Dönüşüm Yolculuğunda İhtiyaç Duyulan Finansmana Bütüncül Çözümler Sunuyoruz” “Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Finansman Paketi ile işletmelerimizin dönüşüm yolculuğunda ihtiyaç duyduğu finansmana bütüncül çözümler sunuyoruz” diyen Arslan, “Böylece kaynak verimliliğinin ve rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlarken ülkemizin sürdürülebilir büyümesini de destekliyoruz. İlk fazda 500’ün üzerinde kurum ve projeye ulaşarak 10 milyar TL finansman sağlamayı hedefliyoruz. Sıfır Atık Vakfı ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğinin, döngüsel ekonomi yaklaşımının iş dünyasında yaygınlaşmasına ve başarılı uygulamaların çoğalmasına önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı. 10 Milyar TL Hacimli Döngüsel Dönüşümü Destekleyecek Finansman Paketi Kaynak verimliliğinden geri dönüşüme, yeniden kullanımdan üretim süreçlerinin dönüşümüne kadar geniş bir alandaki yatırımlara finansman sağlayacak paketle ilk fazda 500’ün üzerinde kurum ve projeye ulaşılması, 10 milyar TL finansman hacmi oluşturulması hedefleniyor.