  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İş verenin yaptığının faturası ona kesildi: Emekliliği iptal edildi! Yeni hoca belli oldu: Trabzonspor'da Reis dönemi! Henüz yüzde 5'e ulaştı: Çanakkale'de 4200 yıllık keşif! Hasan Emrah Savcı yazdı: Okan Buruk’un şirazesi kaydı... Sıfır Atık Vakfı ve VakıfBank İşbirliğiyle Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Dönüşümüne 10 Milyar TL’lik Finansman Desteği Talihin böylesine pes: Bahçede kullandıkları su bakın ne çıktı! Emekli albay Türkiye gündemine oturacak silahı açıkladı: Dünyada bunun bir benzeri filan yok Galatasaray'ın gündemine oturacak gelişme: Singo belirsizliği artık...
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Sıfır Atık Vakfı ve VakıfBank İşbirliğiyle Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Dönüşümüne 10 Milyar TL’lik Finansman Desteği

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Sıfır Atık Vakfı ve VakıfBank İşbirliğiyle Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Dönüşümüne 10 Milyar TL’lik Finansman Desteği

Sıfır Atık Vakfı ile VakıfBank arasında, Türkiye’nin sıfır atık ve döngüsel ekonomi dönüşümünü finansmanla güçlendirmeyi hedefleyen stratejik iş birliği protokolü imzalandı. İş birliği kapsamında, işletmelerin kaynak verimliliğini artıran, atık oluşumunu azaltan, yeniden kullanım ve geri kazanımı yaygınlaştıran yatırımlarına yönelik Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Finansman Paketi hayata geçirildi. Paketle ilk fazda 500’ün üzerinde kurum ve projeye ulaşılması, 10 milyar TL finansman hacmi oluşturulması hedefleniyor. Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde ortaya konulan sıfır atık vizyonu, kaynakların verimli kullanıldığı, israfın önlendiği ve atıkların yeniden ekonomiye kazandırıldığı sürdürülebilir bir dönüşüm anlayışını güçlendiriyor.

#1
Foto - Sıfır Atık Vakfı ve VakıfBank İşbirliğiyle Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Dönüşümüne 10 Milyar TL’lik Finansman Desteği

2017 yılında Türkiye’de başlatılan Sıfır Atık Hareketi, bugün kaynak verimliliğinden atık yönetimine, yeniden kullanımdan geri kazanıma uzanan bütüncül yaklaşımıyla küresel ölçekte karşılık bulan bir dönüşüm hareketi olarak büyümeye devam ediyor. Bu yaklaşım doğrultusunda Sıfır Atık Vakfı ile VakıfBank arasında imzalanan stratejik iş birliği protokolüyle, sıfır atık ve döngüsel ekonomi dönüşümünün finansman boyutunun güçlendirilmesi hedefleniyor. İş birliği kapsamında hazırlanan Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Finansman Paketi, işletmelerin sürdürülebilir üretim modellerine geçişini destekleyecek geniş bir finansman çerçevesi sunuyor.

#2
Foto - Sıfır Atık Vakfı ve VakıfBank İşbirliğiyle Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Dönüşümüne 10 Milyar TL’lik Finansman Desteği

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş konuşmasında sıfır atık ve döngüsel ekonomi dönüşümünde finansmanın rolüne dikkat çekti. İş birliği protokolü ve yeni bir finansman paketini duyurmanın dışında; israfı azaltan, atığı ekonomik değere dönüştüren ve kaynaklarını daha verimli kullanan bir Türkiye için finans sektörünün üstleneceği yeni rolü konuşmak üzere bir arada olduklarını belirten Ağırbaş, “Çünkü sıfır atık meselesi, artık yalnızca bir çevre politikası değildir. Enerjiyi, suyu, ham maddeyi ve emeği daha verimli kullanmak; daha az kaynakla daha fazla değer üretmek ve atığı yeniden ekonomiye kazandırmaktır. Daha da önemlisi, bu dünya bize gelecek nesillere aktarmamız gereken bir emanettir. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde 2017 yılında başlayan Sıfır Atık Hareketi, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü desteğiyle bugün ülkemizin sınırlarını aşan küresel bir vizyona dönüşmüştür. Bu vizyonun temelinde ise çok açık bir anlayış vardır: Atığı oluştuktan sonra yönetmek değil, israfı kaynağında önlemek” dedi.

#3
Foto - Sıfır Atık Vakfı ve VakıfBank İşbirliğiyle Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Dönüşümüne 10 Milyar TL’lik Finansman Desteği

VakıfBank’ın da paydaşlarından olduğu 5-7 Haziran tarihindeki Sıfır Atık Forumu’nun 500’den fazla partnerle birlikte gerçekleştirildiğini vurgulayan Ağırbaş, “Çevre ve sıfır atık alanında dünyanın en büyük sivil toplantısı olma özelliği taşıyan Sıfır Atık Forumu, İstanbul’u “Sıfır Atığın Başkenti” yapma irademizin en büyük göstergelerinden birisidir. İstanbul’u dünyada sıfır atığın merkezi yapmak istiyoruz. 5 yıl içinde 10’dan fazla kuruluşun İstanbul’da merkezlerini açmasını bekliyoruz” dedi. Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları’nda “Finansman, Teşvik ve Dönüşüm Ekonomisi”nin en önemli başlıklardan olduğunu söyleyen Ağırbaş, “Sahadaki çalışmalarımız bize çok net bir gerçeği gösterdi: Şehirlerimizde güçlü bir yatırım iradesi ve dönüşüm isteği var. Ancak yüksek ilk yatırım maliyetleri, uzun geri dönüş süreleri, teminat ve eş finansman ihtiyacı ile proje hazırlama kapasitesindeki eksiklikler, bu potansiyelin yatırıma dönüşmesinin önündeki önemli engeller arasında. Şehirler değişiyor, sektörler değişiyor; ancak ihtiyaç ortak: Erişilebilir, uzun vadeli ve dönüşümün niteliğine uygun finansman” ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Sıfır Atık Vakfı ve VakıfBank İşbirliğiyle Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Dönüşümüne 10 Milyar TL’lik Finansman Desteği

Finans sektörünün rolünün bu noktada çok kritik olduğunu söyleyen Ağırbaş, şöyle devam etti: “Finans sektörünü yalnızca kaynak sağlayan bir aktör olarak değil; dönüşümü yönlendiren, kolaylaştıran ve hızlandıran stratejik bir paydaş olarak görüyoruz. Çünkü sıfır atık yatırımları yalnızca çevresel fayda sağlamaz; aynı zamanda işletmelerimizin maliyetlerini düşürür, verimliliklerini artırır ve rekabet güçlerini yükseltir.” Banka ve Finans Kuruluşlarına Çağrı Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Finansman Paketi’ni hayata geçiren VakıfBank’a teşekkürlerini ileten Ağırbaş, “Pakete sağladığı kefalet desteğiyle KOBİ’lerimizin ve girişimcilerimizin finansmana erişimini kolaylaştıran Kredi Garanti Fonu’na da teşekkür ediyorum. Buradan bütün bankalarımıza, katılım bankalarımıza ve finans kuruluşlarımıza açık bir çağrıda bulunmak istiyorum: Sıfır atık ve döngüsel ekonomi finansmanını, Türkiye’nin ekonomik dönüşümünün temel başlıklarından biri olarak ele alalım. Şehirlerimizin ihtiyaçlarına uygun finansman modellerini birlikte geliştirelim. Sahadaki proje fikirlerini, teknik ve mali fizibilitesi hazırlanmış, ölçülebilir ve finanse edilebilir yatırımlara dönüştürelim” diye konuştu. “Üretimde Ortaya Çıkan Değeri Korumayı Önemsiyoruz” VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan ise, sürdürülebilir finansman yaklaşımını Kalkınma Odaklı Değer Bankacılığı stratejilerinin önemli bir parçası olarak ele aldıklarını belirterek şunları söyledi: "Biz kalkınmayı, bugünün finansman ihtiyacını karşılamanın yanında ülkemizin kaynaklarını koruyan ve üretimin geleceğini güçlendiren uzun vadeli bir süreç olarak görüyoruz. Hammaddeden doğal kaynaklara, üründen üretim için harcanan emeğe kadar sürecin her aşamasında önemli bir ekonomik değer bulunuyor. Kaynakların daha verimli kullanılmasını, ürünlerin ekonomik ömrünün uzamasını ve üretimde ortaya çıkan değerin mümkün olduğunca sistem içerisinde korunmasını sağlayan yatırımları desteklemeyi önemsiyoruz." “Dönüşüm Yolculuğunda İhtiyaç Duyulan Finansmana Bütüncül Çözümler Sunuyoruz” “Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Finansman Paketi ile işletmelerimizin dönüşüm yolculuğunda ihtiyaç duyduğu finansmana bütüncül çözümler sunuyoruz” diyen Arslan, “Böylece kaynak verimliliğinin ve rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlarken ülkemizin sürdürülebilir büyümesini de destekliyoruz. İlk fazda 500’ün üzerinde kurum ve projeye ulaşarak 10 milyar TL finansman sağlamayı hedefliyoruz. Sıfır Atık Vakfı ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğinin, döngüsel ekonomi yaklaşımının iş dünyasında yaygınlaşmasına ve başarılı uygulamaların çoğalmasına önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı. 10 Milyar TL Hacimli Döngüsel Dönüşümü Destekleyecek Finansman Paketi Kaynak verimliliğinden geri dönüşüme, yeniden kullanımdan üretim süreçlerinin dönüşümüne kadar geniş bir alandaki yatırımlara finansman sağlayacak paketle ilk fazda 500’ün üzerinde kurum ve projeye ulaşılması, 10 milyar TL finansman hacmi oluşturulması hedefleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa’nın devinden Türkiye’ye dikkat çeken mesaj: "Türkiye ile yakınlaşmalıyız!"
Gündem

Avrupa’nın devinden Türkiye’ye dikkat çeken mesaj: “Türkiye ile yakınlaşmalıyız!”

Almanya, Türkiye ile ekonomik ilişkileri geliştirmek için harekete geçti. 16-17 Eylül’de Türkiye’ye gelecek Almanya Tarım Bakanı Alois Raine..
Sabiha Gökçen'deki 1 şişe suyun fiyatı olay oldu
Gündem

Sabiha Gökçen'deki 1 şişe suyun fiyatı olay oldu

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir pet şişe suyun fiyatı dudak uçuklattı.

FETÖ’cü subaydan 15 Temmuz itirafları! "Erdoğan’ın konutuna yönelik saldırıda yer aldım"
Gündem

FETÖ’cü subaydan 15 Temmuz itirafları! “Erdoğan’ın konutuna yönelik saldırıda yer aldım”

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin sosyal medyada gündeme gelen videoda, FETÖ üyeliğinden yakalanan eski subay Burkay Karatepe’nin ifadeler ..
Bu ücreti ödemeyene trafiğe çıkmak yasak! Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor
Okur Postası

Bu ücreti ödemeyene trafiğe çıkmak yasak! Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor

Trafiğe çıkacak tüm araç sahiplerini yakından ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında bu ayın zamlı tarife detayları belli oldu. Yaklaşık y..
Beştepe’den Bülent Arınç’a çok sert tepki: "Nikah kürsüsü siyaset meydanı değildir"
Gündem

Beştepe’den Bülent Arınç’a çok sert tepki: “Nikah kürsüsü siyaset meydanı değildir”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Ahmet Davutoğlu’nun oğlu Mehmet Davutoğlu’nun nikahında uzun bir konuşma yaparak siyasi mesajlar ver..
Fenerbahçe Antep'te takıldı
Spor

Fenerbahçe Antep'te takıldı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma da kazanan çıkmadı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23