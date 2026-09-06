Mustafa Armağan’dan dikkat çeken harita çıkışı: Dünyayı yıllardır böyle yanıltıyorlar!
Tarihçi Mustafa Armağan, bugünkü köşe yazısında dünya haritalarının yalnızca coğrafyayı gösteren tarafsız araçlar olmadığına dikkat çekti. Mercator projeksiyonu üzerinden Afrika’nın gerçek büyüklüğünün nasıl algısal olarak küçültüldüğünü ele alan Armağan, haritaların tarih boyunca siyasi güç ve emperyalizmin araçlarından biri olarak kullanıldığını yazdı. Armağan, haritacılık tarihçisi J. B. Harley’in çarpıcı tespitini de hatırlattı: “Haritalar en az toplar ve savaş gemileri kadar emperyalizmin silahları olagelmiştir.”İşte Mustafa Armağan'ın o yazısı...