Mustafa Armağan’dan dikkat çeken harita çıkışı: Dünyayı yıllardır böyle yanıltıyorlar!

“1. Dünya Savaşı’nın ardından Fransız ve İngiliz diplomatlar yeni devletler ve bu devletleri birbirinden ayıran, Osmanlı devrinde mevcut bulunmayan sınırlar yarattılar. Zaman zaman saçma kararlar da alıyorlardı. Örneğin Ürdün haritasına baktığınızda doğudaki Suudi Arabistan sınırında garip bir girinti gözünüze çarpar. Bu girinti için hiçbir mantıklı sebep yoktur. Burada akan hiçbir nehir ve iki devlet arasında doğal bir sınır oluşturacak bir dağ yok. Ürdün (ya da o zamanki adıyla Trans-Ürdün) devleti 1921 Kahire Konferansı’nda oluşturuldu. İngiliz Sömürge Bakanı sıfatıyla bu konferansa başkanlık eden Winston Churchill, sonradan konferansı böbürlenerek hatırlıyor ve “Ürdün’ü bir Pazar günü tek bir kalem hareketiyle yarattığını” söylüyordu. Peki ama Ürdün’ün şekli niçin böyle olmuştu? Churchill iyi yemek yemeyi seven bir adamdı ve iyi yemek anlayışı da çoğunlukla kapanışı kanyak ya da viskiyle yapılan ağır bir yemekti. Efsaneye göre Ürdün’ü Suudi Arabistan’dan ayıran sınırı, krallara layık bir sofradan sonra çizmeye başlamıştı. Sınır çizgisinin ortalarında Churchill hıçkırmış ve kalemi de yana doğru kaymıştı. Yani, yine efsaneye göre, Ürdün sınırındaki bu garip girinti böyle ortaya çıkmıştı- bugün dahi bazı Ürdünlülerin bu girintiden bahsederken “Churchill’in hıçkırığı” demesinin sebebi budur.” James Gelvin’in dediği gibi şüphesiz sonradan uydurulmuş bir hikayedir bu, ancak aynı zamanda manda sistemi aracılığıyla kurulmuş olan devletlerin yapay niteliğini de bir ayna gibi yansıtmakta değil midir?