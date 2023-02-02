Dikkatli bakın! Sizce bu aletler ne için kullanılıyor?

Boşaltma kapları, termoforlar, tartılar, bastonlar, koltuk değnekleri, hasta sandalyeleri, masaj aletleri, mor ışın aletleri, protezler, ortezler ve fıtık bağları dahil daha birçok aletler müzemizde bulunmaktadır. Aynı zamanda Ondokuz Mayıs Üniversitesi Anatomi Ana Bilim Dalı'ndan bizlere verilmiş olan fetüslerimiz vardır. İnsan kalplerimiz de mevcuttur. Yurt içi ve yurt dışı ziyaretçilerimiz tarafından özellikle sedyelerimize ve fetüslerimize yoğun bir ilgi bulunmaktadır. Müzemizin 2022 yılına ait ziyaretçi sayısı 90-100 bin kişi arasındadır. 2023'te de 500 bine yakın ziyaretçi beklemekteyiz” dedi.