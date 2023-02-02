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Sağlık
6
Dikkatli bakın! Sizce bu aletler ne için kullanılıyor?

2023-02-02 10:28:08
Dikkatli bakın! Sizce bu aletler ne için kullanılıyor?

Samsun'da bulunan Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi'nde bir zamanlar kullanılan cerrahi aletler kullanılıyor.

#1
Foto - Dikkatli bakın! Sizce bu aletler ne için kullanılıyor?

Samsun'da bulunan Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi'nde, insanların eskiden tedavi edildiği cerrahi aletler sergileniyor. Müzede en çok ilgiyi ise bebek fetüsleri görüyor.

#2
Foto - Dikkatli bakın! Sizce bu aletler ne için kullanılıyor?

İlkadım ilçesinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na(TCDD) ait tarihi tren bakım atölyesi restore edilerek, 2021 yılında Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi'ne dönüştürüldü. Zamanla içeriğini daha da genişleten müzede üzerinde halen askerlerin kan ve ter izleri bulunan sedyeler, fetüsler, hastanelerde eskiden kullanılan hasta destek ürünleri, kadın doğum, kulak burun boğaz ve diş tedavisinde kullanılan eski cerrahi aletler sergileniyor. Açıldığı 2021 yılından bugüne kadar binlerce ziyaretçiyi ağırlayan müzeyi 2022 yılında yaklaşık 100 bin kişi gezdi.

#3
Foto - Dikkatli bakın! Sizce bu aletler ne için kullanılıyor?

Müze hakkında bilgi veren Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi Koordinatörü Tuğba Kıyıcıoğlu, "Binamız 1926 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın bakım tamir atölyesi olarak kurulmuştur. Müzemiz 3 Aralık 2021 tarihinde açılmıştır. Müzemizin içerisinde 18 ve 19. yüzyıla ait eserler bulunmaktadır.

#4
Foto - Dikkatli bakın! Sizce bu aletler ne için kullanılıyor?

Boşaltma kapları, termoforlar, tartılar, bastonlar, koltuk değnekleri, hasta sandalyeleri, masaj aletleri, mor ışın aletleri, protezler, ortezler ve fıtık bağları dahil daha birçok aletler müzemizde bulunmaktadır. Aynı zamanda Ondokuz Mayıs Üniversitesi Anatomi Ana Bilim Dalı'ndan bizlere verilmiş olan fetüslerimiz vardır. İnsan kalplerimiz de mevcuttur. Yurt içi ve yurt dışı ziyaretçilerimiz tarafından özellikle sedyelerimize ve fetüslerimize yoğun bir ilgi bulunmaktadır. Müzemizin 2022 yılına ait ziyaretçi sayısı 90-100 bin kişi arasındadır. 2023'te de 500 bine yakın ziyaretçi beklemekteyiz” dedi.

#5
Foto - Dikkatli bakın! Sizce bu aletler ne için kullanılıyor?

Müzede sergilenen eserler genellikle 18 ve 19. yüzyıla ait. 18. yüzyıla ait hasta sandalyeleri, sedyeler, protez-ortezler, dişçi aletleri ve göz muayenesi setinin bulunduğu müzede ayrıca Samsun’da üretilen cerrahi el aletleri sergileniyor.

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