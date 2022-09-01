  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık
3
Dikkat bu hatalara düşmeyin! Mantarı böyle yiyenler yandı

2022-09-01 16:40:09
Dikkat bu hatalara düşmeyin! Mantarı böyle yiyenler yandı

Mantar zehirlenmesinin özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında arttığını belirten Fatsa İlçe Sağlık Müdürü Dr. Işıl Aralan, “Mantar yenecekse mutlaka kültür mantarları tercih edilmeli ve bol su ile iyice yıkanarak pişirdikten sonra tüketilmelidir” dedi.

#1
Foto - Dikkat bu hatalara düşmeyin! Mantarı böyle yiyenler yandı

Mantar zehirlenmelerine karşı uyarılarda bulunan Dr. Aralan, şu ifadeleri kullandı:

#2
Foto - Dikkat bu hatalara düşmeyin! Mantarı böyle yiyenler yandı

“Mantarların zehirli olup olmadıklarını şekline, rengine vb. bakarak anlamak mümkün değildir. Mantarın taze ya da konserve olması, sirkeli ya da tuzlu suda bekletilmesi, yoğurtla birlikte tüketilmesi gibi hiçbir yöntem mantar zehrini yok edemez. Mantar yenecekse mutlaka kültür mantarları tercih edilmeli ve bol su ile iyice yıkanarak pişirdikten sonra tüketilmelidir. Satın alacağınız mantarın ambalajlı olmasına ve etiketinde üretim yeri, üretim izni, üretim tarihi gibi bilgilerin yer almasına dikkat edilmelidir. Mantar zehirlenmesinin ilk bulguları; sersemlik, uykuya meyil, bulantı, kusma, ateş, terleme, bulanık görme, yüzde kızarıklık, ağızda metalik tat, karın ağrısı ve ishaldir. Daha sonra karaciğer, böbrek ve diğer organlar etkilenebilir, daha da ilerlerse koma ve ölümle sonuçlanabilir. Bu belirtilerden biri ya da birkaçı ortaya çıktığında en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır”

Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıta indirim
Ekonomi

Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıta indirim

Akaryakıt piyasasındaki son gelişmelerin ardından LPG'de indirim beklentisi ortaya çıktı. İndirimin 42 kuruş olacağı tahmin ediliyor...
Başıboş köpek sorunu her geçen gün büyüyor!
Gündem

Başıboş köpek sorunu her geçen gün büyüyor!

Her geçen gün daha da tehlikeli bir hal alan başıboş köpek sorunu için hâlâ herhangi bir adım atılmazken yaşanan saldırılar sonucunda hemen ..
Avrupa

"600 yıl Türklerin zayıflamasını bekledik" demişlerdi... Sırbistan işgal için fırsat kolluyor!

Kosova ve Sırbistan arasındaki kimlik kartı kriziyle artan gerilim ve NATO'nun tehdidi, Balkanlarda yeni bir savaş ihtimalini ortaya çıkarmı..
Yunan provokasyonunun ardından ABD'den Ege açıklaması
Dünya

Yunan provokasyonunun ardından ABD'den Ege açıklaması

Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik kışkırtma adımlarının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
Selçuk Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'nun TEKNOFEST ziyaretiyle ilgili ilk yorum
Gündem

Selçuk Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'nun TEKNOFEST ziyaretiyle ilgili ilk yorum

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Samsun'daki TEKNOFEST alanını ziyaret etmesiyle ilgili ilk kez konu..
'Türk’ değil ‘Kızılhaç’ Tabipler Birliği!
Gündem

'Türk’ değil ‘Kızılhaç’ Tabipler Birliği!

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a özgürlük isteyecek kadar ileri giden Şebnem Korur Fincancı yönetimindeki Türk Tabipler Birliği, y..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23