Dijital kıyamet kapıda!

Dünyanın en çok kullanılan yazılım altyapılarından PHP'de tespit edilen iki kritik açık, ödeme bilgileri, şifreler ve sağlık verileri dâhil olmak üzere hassas bilgileri barındıran milyonlarca sistemi doğrudan hedef haline getirdi. Yaşanan kriz karşısında Türkiye'de Siber Güvenlik Başkanlığı anında harekete geçerek ülke çapında geniş kapsamlı güvenlik taramaları başlattı. Avrupa'da ise sert adımlar atıldı. Almanya'dan Fransa'ya kadar birçok ülkede devlet siteleri karartılarak erişimler geçici olarak kesildi. Siber uzaydaki tek bir açığın bile bir devleti tamamen felç edebileceği gerçeği, tüm dünyayı sarstı.