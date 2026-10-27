Dijital kıyamet kapıda!
Modern savaşlarda füze ve bombaların yanı sıra algoritmalar, uydular ve yapay zekâ sistemleri de belirleyici rol oynuyor. PHP yazılımında tespit edilen iki kritik güvenlik açığının ardından Siber Güvenlik Başkanlığı’nın Türkiye genelinde tarama başlattığı belirtildi. A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin, Tahran’daki siber sızmalardan Starlink krizine kadar yeni nesil hibrit savaşın görünmeyen cephesini değerlendirdi. Modern savaşların ilk cephesi artık füzelerden önce dijital dünyada açılıyor. Geçtiğimiz günlerde küresel çapta verilen büyük siber saldırı alarmı, tehlikenin boyutunu bir kez daha ortaya koydu.