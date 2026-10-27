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Dijital kıyamet kapıda!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dijital kıyamet kapıda!

Modern savaşlarda füze ve bombaların yanı sıra algoritmalar, uydular ve yapay zekâ sistemleri de belirleyici rol oynuyor. PHP yazılımında tespit edilen iki kritik güvenlik açığının ardından Siber Güvenlik Başkanlığı’nın Türkiye genelinde tarama başlattığı belirtildi. A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin, Tahran’daki siber sızmalardan Starlink krizine kadar yeni nesil hibrit savaşın görünmeyen cephesini değerlendirdi. Modern savaşların ilk cephesi artık füzelerden önce dijital dünyada açılıyor. Geçtiğimiz günlerde küresel çapta verilen büyük siber saldırı alarmı, tehlikenin boyutunu bir kez daha ortaya koydu.

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Dünyanın en çok kullanılan yazılım altyapılarından PHP'de tespit edilen iki kritik açık, ödeme bilgileri, şifreler ve sağlık verileri dâhil olmak üzere hassas bilgileri barındıran milyonlarca sistemi doğrudan hedef haline getirdi. Yaşanan kriz karşısında Türkiye'de Siber Güvenlik Başkanlığı anında harekete geçerek ülke çapında geniş kapsamlı güvenlik taramaları başlattı. Avrupa'da ise sert adımlar atıldı. Almanya'dan Fransa'ya kadar birçok ülkede devlet siteleri karartılarak erişimler geçici olarak kesildi. Siber uzaydaki tek bir açığın bile bir devleti tamamen felç edebileceği gerçeği, tüm dünyayı sarstı.

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PENTAGON'DAN İTİRAF: "İRAN TEPKİ VERME YETENEĞİNİ KAYBETTİ" Tarih, benzer dijital fırtınaların izleriyle doluyken insanlık bugün bambaşka bir savaş doktriniyle karşı karşıya. İran'a yönelik ABD-İsrail operasyonu, siber savaş, yapay zeka ve uzay teknolojilerinin bir arada kullanıldığı en somut örneklerden biri olarak kayıtlara geçti. Mermilerden ve bombalardan önce milyarlarca veri paketinin havada uçuştuğu operasyona ilişkin Pentagon'da değerlendirmelerde bulunan ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Caine, "İran; görme, tespit etme ve tepki verme yeteneğini kaybetti." ifadelerini kullandı.

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Caine'in bu açıklaması, ABD Siber ve Uzay Komutanlığı'nın operasyon öncesinde İran'ın iletişim ve radar ağlarını tamamen kör ettiğini ve savaşın fiziksel olarak başlamadan önce dijital alanda bitirildiğini ortaya koydu.

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TAHRAN'DA ŞEYTANİ PLAN: TRAFİK KAMERALARI VE HÜCRESEL ANTENLER HEDEF ALINDI Operasyonun perde arkasında ise dikkat çeken istihbarat adımları yer aldı. İsrail'in siber birimleri ve MOSSAD'ın, Tahran'daki şehir içi trafik kameralarına sızarak görüntüleri anlık olarak şifrelediği ve Tel Aviv'deki ana sunuculara aktardığı belirtildi. İranlı üst düzey isimlerin rutinleri, koruma ekiplerinin hareketleri ve doğrudan Hamaney'in ikametgâhının bulunduğu Pastör Caddesi saniye saniye takibe alındı.

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Operasyon gecesi, Pastör Caddesi çevresindeki 12 hücresel antene doğrudan siber müdahalede bulunuldu. Telefon hatları meşgule düşürülerek iletişim tamamen kesilirken saldırı uyarısının iletilmesi de engellendi. Uydulardan, kameralardan, insan istihbaratından ve sinyallerden elde edilen devasa veri yığını, İsrail askeri istihbarat birimi Unit 8200 ve MOSSAD tarafından yapay zeka algoritmalarıyla saniyeler içinde işlendi ve askeri hedeflere dönüştürüldü.

#6
Foto - Dijital kıyamet kapıda!

SAVAŞ UZAYA TAŞINDI: YAPAY ZEKA VE JAMMER SAVAŞI Yaşanan süreç, teknoloji devlerinin de artık savaşların merkezinde yer aldığını ortaya koydu. Sürece ilişkin resmî temaslarını aktaran OpenAI CEO'su Sam Altman, "Pentagon'la dev bir anlaşma yaptık." ifadelerini kullandı. Bu anlaşmayla birlikte büyük dil modellerinin artık yalnızca sohbet yazılımları olarak değil, askerî hedefleri belirleyen stratejik harp unsurları olarak da kullanılmasının önü açıldı.

#7
Foto - Dijital kıyamet kapıda!

Dijital mücadele, uzay cephesinde de devam etti. İran'da iletişim hatları kesildiğinde ABD'nin onayıyla yaklaşık 6 bin Starlink terminali gizlice ülkeye sokuldu. Ancak karşı cephe de hamlesiz kalmadı. Çin menşeli olduğu değerlendirilen güçlü jammer (sinyal karıştırıcı) sistemlerle Starlink uydu ağları engellenmeye çalışıldı. Artık yalnızca askerlerin değil, algoritmaların; yalnızca cephelerin değil, veri merkezlerinin de hedef alındığı yeni çağda tek bir kural öne çıkıyor: Geleceğin savaşlarını dijital cephelerde kazananlar yönetecek ve en büyük güç, veriyi elinde tutanların olacak.

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