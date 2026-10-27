Otomotiv dünyasında yer yerinden oynayacak! Togg’dan ağızları açık bırakan yeni rekor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin gururu Togg'un üretim tesislerinde yaptığı incelemeler sonrasında rekor rakamları kamuoyuyla paylaştı. Her 10 çalışana 1 robot düşen en dijital altyapıya sahip tesiste günlük üretim hızının 375 araca ulaştığı açıklandı. Önümüzdeki yıl satışa sunulacak T6X ve yeni tanıtılan T10F 4More Kehribar serisiyle yoluna son sürat devam eden yerli dev, otomotiv pazarında toz utturuyor.