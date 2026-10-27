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Koç Holding'de Arçelik depremi: Olan bitene kimse inanamadı

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Koç Holding'de Arçelik depremi: Olan bitene kimse inanamadı

Koç Holding’in beyaz eşya markası Arçelik’ten gelen son haber, holding cephesinde beklenmedik bir gelişme olarak değerlendirildi. Gündem olan gelişmenin ayrıntıları ortaya çıktı.

#1
Foto - Koç Holding'de Arçelik depremi: Olan bitene kimse inanamadı

Tekreferans'ta yer alan habere göre Koç Holding’in küresel markası Arçelik, bu yılın üçüncü çeyreğinde beklentilerin ötesinde zarar açıkladı. Şirketin çeyrek net zararı Temmuz-Eylül 2026 döneminde 6 milyar 205 milyon lira oldu. 9 ayda toplam ana ortaklık net zararı 4,63 milyar lira olarak gerçekleşti.

#2
Foto - Koç Holding'de Arçelik depremi: Olan bitene kimse inanamadı

Beyaz eşya devinin Ocak-Eylül dönemi hasılatı da geçen yılın aynı döneminde 492 milyar lira iken, bu yıl 435 milyar liraya geriledi. Üçüncü çeyrekte hasılattaki gerileme yüzde 12, esas faaliyet karındaki azalma yüzde 45 oldu. 2026 Ocak - Eylül dönemi için konsolide net ciro, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 azaldı. Konsolide yurtdışı satışların toplam konsolide satışlar içindeki payı yüzde 65,3 olarak gerçekleşti. Yurtdışı satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,6 oranında azaldı.

#3
Foto - Koç Holding'de Arçelik depremi: Olan bitene kimse inanamadı

Arçelik, beklenenden daha zayıf talep, devam eden fiyatlama baskısı, bölgesel çatışmalardan kaynaklanan maliyet baskıları ve yüksek faaliyet giderlerini yansıtacak şekilde 2026 beklentilerini güncellediğini bildirdi.

#4
Foto - Koç Holding'de Arçelik depremi: Olan bitene kimse inanamadı

Açıklamada, “Kürkiye gelirlerinde TL bazında tek haneli, uluslararası gelirlerde ise döviz bazında düşük çift haneli düşüş öngörüyoruz. Düzeltilmiş FAVÖK marjı beklentimizi %5,75-%6,00 olarak güncellerken, sermaye harcamalarındaki disiplin doğrultusunda yatırım harcamaları beklentimizi 200-225 milyon EUR seviyesine düşürüyoruz” ifadesine yer verildi.

#5
Foto - Koç Holding'de Arçelik depremi: Olan bitene kimse inanamadı

Arçelik Anonim Şirketi’nin 13 ülkede 38 üretim tesisi bulunuyor. Dünya çapında 45 bine yakın çalışanıyla faaliyet gösteriyor. Şirket satışlarının bölgesel dağılımı ve ürün gamı değişikliklerine göre Türkiye, İtalya, Romanya, Slovakya, Polonya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Rusya, Pakistan, Hindistan, Bangladeş, Tayland, Çin ve Mısır’da bulunan üretim tesislerinde üretim yapıyor.

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