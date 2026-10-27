Koç Holding'de Arçelik depremi: Olan bitene kimse inanamadı

Beyaz eşya devinin Ocak-Eylül dönemi hasılatı da geçen yılın aynı döneminde 492 milyar lira iken, bu yıl 435 milyar liraya geriledi. Üçüncü çeyrekte hasılattaki gerileme yüzde 12, esas faaliyet karındaki azalma yüzde 45 oldu. 2026 Ocak - Eylül dönemi için konsolide net ciro, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 azaldı. Konsolide yurtdışı satışların toplam konsolide satışlar içindeki payı yüzde 65,3 olarak gerçekleşti. Yurtdışı satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,6 oranında azaldı.