Düğmeye resmen basılıyor! Müslüman ülkeden tarihi hamle: Cumhurbaşkanı Erdoğan için çağrı yapıldı

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, ülkenin kaderini kökten değiştirecek stratejik Kalkınma Yolu Projesi'nin uzantısının temelinin 2027 yılının başında atılacağını duyurdu. Sanayi kentlerini de kapsayan ve Irak'ın "üçüncü nehri" olarak nitelendirilen bu dev projenin temel atma töreni için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olarak davet edileceği açıklandı. Büyük Fav Limanı'nın da aynı dönemde tam kapasiteyle devreye gireceği bu mega adım, bölgedeki ticari ve jeopolitik dengeleri altüst etmeye hazırlanıyor.