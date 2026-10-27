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Düğmeye resmen basılıyor! Müslüman ülkeden tarihi hamle: Cumhurbaşkanı Erdoğan için çağrı yapıldı

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Düğmeye resmen basılıyor! Müslüman ülkeden tarihi hamle: Cumhurbaşkanı Erdoğan için çağrı yapıldı

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, ülkenin kaderini kökten değiştirecek stratejik Kalkınma Yolu Projesi'nin uzantısının temelinin 2027 yılının başında atılacağını duyurdu. Sanayi kentlerini de kapsayan ve Irak'ın "üçüncü nehri" olarak nitelendirilen bu dev projenin temel atma töreni için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olarak davet edileceği açıklandı. Büyük Fav Limanı'nın da aynı dönemde tam kapasiteyle devreye gireceği bu mega adım, bölgedeki ticari ve jeopolitik dengeleri altüst etmeye hazırlanıyor.

#1
Foto - Düğmeye resmen basılıyor! Müslüman ülkeden tarihi hamle: Cumhurbaşkanı Erdoğan için çağrı yapıldı

Zeydi, Irak resmi haber ajansı INA'da yer alan açıklamasında, sanayi kentlerinin kurulmasını da kapsayan Kalkınma Yolu Projesi'nin uzantısının temelinin gelecek yılın başında atılacağını belirtti.

#2
Foto - Düğmeye resmen basılıyor! Müslüman ülkeden tarihi hamle: Cumhurbaşkanı Erdoğan için çağrı yapıldı

Zeydi, Büyük Fav Limanı'nın da aynı dönemde ticari taşımacılıkta tam kapasiteyle hizmete açılacağını söyledi.

#3
Foto - Düğmeye resmen basılıyor! Müslüman ülkeden tarihi hamle: Cumhurbaşkanı Erdoğan için çağrı yapıldı

Irak Başbakanı Zeydi, 23 Ekim tarihli açıklamasında, Kalkınma Yolu Projesi'nin temel atma töreni için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı davet edeceklerini belirtmişti.

#4
Foto - Düğmeye resmen basılıyor! Müslüman ülkeden tarihi hamle: Cumhurbaşkanı Erdoğan için çağrı yapıldı

Kalkınma Yolu Projesi'ni Irak'ın geleceği açısından stratejik bir yatırım olarak nitelendiren Zeydi, projenin ülkenin "üçüncü nehri" olacağını ifade etmişti.

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