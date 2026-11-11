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'Çok enteresan bir şey oldu' diyerek açıkladı: ABD'li komutan Türk silahını görünce neye uğradığını şaşırdı

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AA Giriş Tarihi:

'Çok enteresan bir şey oldu' diyerek açıkladı: ABD'li komutan Türk silahını görünce neye uğradığını şaşırdı

ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) Komutanı Orgeneral Dagvin Anderson, BAMEX 2026 Fuarı’nda sergilenen Türk silahını görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

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Foto - 'Çok enteresan bir şey oldu' diyerek açıkladı: ABD'li komutan Türk silahını görünce neye uğradığını şaşırdı

Mühimmat üreticisi Turaç, Mali Savunma Bakanlığı ile Türk şirketi The Peak Defense tarafından Mali'nin başkenti Bamako'da düzenlenen BAMEX 2026 Fuarı'na anti-dron çözümleriyle katıldı. Bu amaçla geliştirilen mühimmatların yanı sıra Türk savunma sanayisinde 5 kuruluşun yeteneklerinin bir araya getirildiği, 12 kalibre anti-dron mühimmat atan iki yarı otomatik tüfeği otonom robotik kulede birleştiren "Drone Kalkanı" konsepti fuarda sergilendi. Konsepti ortaya koyan maketin üzerinden yapılan anlatımlar, sahada gerçekleştirilen atış testlerinin görüntüleriyle desteklendi.

#2
Foto - 'Çok enteresan bir şey oldu' diyerek açıkladı: ABD'li komutan Türk silahını görünce neye uğradığını şaşırdı

Farklı tip algılayıcılarla tarayıp 600-800 metreden takibe aldığı hedefi, 150 metrede eş zamanlı atışla oluşturduğu metal bulutuyla imha eden "Drone Kalkanı" fuarın en ilgi çeken ürünleri arasında yer aldı. Turaç Genel Müdürü Fatih Altunbaş, AA muhabirine, Mali'de 2013 yılından bu yana ürünlerinin kullanıldığını söyledi.

#3
Foto - 'Çok enteresan bir şey oldu' diyerek açıkladı: ABD'li komutan Türk silahını görünce neye uğradığını şaşırdı

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, savunma sanayisinde Mali'ye en çok ürün satan üreticilerin Baykar, ROKETSAN ve Turaç olarak sıralanacağına işaret eden Altunbaş, "Afrika kıtasını gerçekten çok seviyoruz. Yani kıtada aşağı yukarı 20'nin üzerinde ülkede ürünlerimiz var." dedi. BAMEX'in hem Mali'deki partnerleriyle beraber olmak için hem de müşterilerini ziyaret etmek için güzel bir fırsat olduğunu dile getiren Altunbaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

#4
Foto - 'Çok enteresan bir şey oldu' diyerek açıkladı: ABD'li komutan Türk silahını görünce neye uğradığını şaşırdı

"Bundan önce sadece firma olarak bireysel geliyorduk. Organize bir şekilde gelinmesinin kesinlikle faydası var. Fuarın dış alanında Rus menşeli kara araçları yer alıyor. Fuarın iç kısmında ise Türk firmalarının kesin bir baskınlığı var. Bizim haricimizde başka ülkelerden bazı firmalar var. Mali'den 1-2 tane üretici gördüm. 1-2 tane de temsilcilik, distribütörlük yapan firmalar var. Bizim 80'li, 90'lı yıllarda yaptığımız Avrupa'dan ya da Amerika'dan savunma sanayi firmalarının mümessilliklerini yürütme işlerini daha yeni yeni keşfediyorlar diyebiliriz.

#5
Foto - 'Çok enteresan bir şey oldu' diyerek açıkladı: ABD'li komutan Türk silahını görünce neye uğradığını şaşırdı

Fuardayken çok enteresan bir şey oldu. ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) Komutanı, ABD Hava Kuvvetleri Orgeneral Dagvin Anderson buraya geldi. Anderson'un Mali Devlet Başkanını ziyaret ediyor olması, Devlet Başkanını ziyaret ederken de bu fuardan haberdar olması, gelip burada bütün stantları dolaşması bizim için çok iyi oldu. Afrika'da arasanız bulamayacağınız bir kişi fuara gelmiş oldu. Bu ciddi bir artıdır. Onun dışında gerçekten bütün Mali Ordusu'nun en altından en üstüne hepsiyle tanışmış olduk. Diğer taraftan Cezayir, Tunus, Sudan, Mısır'dan ciddi manada güzel katılımlar var. Uganda Savunma Bakanı'nı da ağırladık standımızda. Bunlar çok da aslında beklentimizde olan şeyler değildi. Bunlar için gelmemiştik ama onlar da fuar için artı yazdı."

#6
Foto - 'Çok enteresan bir şey oldu' diyerek açıkladı: ABD'li komutan Türk silahını görünce neye uğradığını şaşırdı

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) bölgesini partnerleri aracılığıyla Mali'den yönettiklerini ve ürünlerinin dağıtımını buradan yaptıklarını anlatan Altunbaş, diğer firmalara da bu yönde tavsiyede bulundu.

#7
Foto - 'Çok enteresan bir şey oldu' diyerek açıkladı: ABD'li komutan Türk silahını görünce neye uğradığını şaşırdı

Bugüne kadar Afrika'da özellikle av fişekleri ve standart mühimmatlarla varlık gösterdiklerini dile getiren Altunbaş, fuarda ise bundan farklı olarak anti-dron ürünlerini sergilediklerini anlattı.

#8
Foto - 'Çok enteresan bir şey oldu' diyerek açıkladı: ABD'li komutan Türk silahını görünce neye uğradığını şaşırdı

Çeşitli kalibrelerdeki mühimmatlarının çok ciddi manada ilgi gördüğünü belirten Altunbaş, şunları kaydetti:

#9
Foto - 'Çok enteresan bir şey oldu' diyerek açıkladı: ABD'li komutan Türk silahını görünce neye uğradığını şaşırdı

"Bu mühimmatları sergilemekle beraber en yeni, bütün dünyaya lansmanını yaptığımız 'Drone Kalkanı' adı altında bir dron çözümümüz var. Bu anti-dron çözümünü de buraya getirdik ve sergiledik. 'Drone Kalkanı' tamamen otonom olarak dronları 800 metreden algılayıp, 150 metreden düşüren bir sistem. 'Drone Kalkanı' gerçekten çok ilgi görüyor. Amerikalı Orgeneral de gerçekten çok ilgi gösterdi. Şaşırdı da bunun bir Türk firması tarafından yapılıp ilk defa lanse edilmiş olmasına. Çünkü hem Avrupa'da hem Amerika'da hem de Çin'de herkes bu otonom sistemleri bitirmeye çalışıyor. Bizimki bitmeye gerçekten çok yakın, yüzde 95 seviyesinde. Onun videolarını da görünce etkilendi. Bu da bizim için çok ciddi manada bir artı oldu."

#10
Foto - 'Çok enteresan bir şey oldu' diyerek açıkladı: ABD'li komutan Türk silahını görünce neye uğradığını şaşırdı

Fatih Altunbaş, Mali'nin de hem savunma hem istihbarat hem de güvenlik tarafıyla "Drone Kalkanı" ile ciddi şekilde ilgilendiğini ve görüşmelerinin süreceğini bildirdi.

#11
Foto - 'Çok enteresan bir şey oldu' diyerek açıkladı: ABD'li komutan Türk silahını görünce neye uğradığını şaşırdı

Afrika'nın doğu bölgesi için bu sisteme yönelik olarak birkaç tane teklifleri bulunduğunu ifade eden Altunbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kuzey tarafta ise büyük ihtimalle Cezayir veya Tunus 'Drone Kalkanı'nı ilk sergileyeceğimiz yerlerden bir tanesi olacak. Mısır'da halihazırda her yerde varız. Mısır'daki fuara da katılıyoruz ama bundan sonra 'Drone Kalkanı' bu bölgeye en yakın nerede sergilenecek derseniz şubat ayında IDEX'te, Abu Dhabi'de sergilenecek. Onu da dört gözle bekliyoruz. Çok değişik bir sergi olacak orada. Çok değişik tepkiler alacağımızı düşünüyorum. Çünkü özellikle o çevrede, yani Hürmüz Boğazı veya Körfez ülkelerinin tamamı burda biliyorsunuz. Petrol rafinerilerinin veya kimyasal ürün üreten petrol kimya tesislerinin korunması söz konusu. 'Drone Kalkanı' da tam bunun için biçilmiş kaftan. O yüzden orada bütün tesislerin korunması 'Drone Kalkanı' ile alakalı girişimlerimiz var. Belki fuarda onların neticelerini de paylaşırız."

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