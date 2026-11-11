'Çok enteresan bir şey oldu' diyerek açıkladı: ABD'li komutan Türk silahını görünce neye uğradığını şaşırdı

Fuardayken çok enteresan bir şey oldu. ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) Komutanı, ABD Hava Kuvvetleri Orgeneral Dagvin Anderson buraya geldi. Anderson'un Mali Devlet Başkanını ziyaret ediyor olması, Devlet Başkanını ziyaret ederken de bu fuardan haberdar olması, gelip burada bütün stantları dolaşması bizim için çok iyi oldu. Afrika'da arasanız bulamayacağınız bir kişi fuara gelmiş oldu. Bu ciddi bir artıdır. Onun dışında gerçekten bütün Mali Ordusu'nun en altından en üstüne hepsiyle tanışmış olduk. Diğer taraftan Cezayir, Tunus, Sudan, Mısır'dan ciddi manada güzel katılımlar var. Uganda Savunma Bakanı'nı da ağırladık standımızda. Bunlar çok da aslında beklentimizde olan şeyler değildi. Bunlar için gelmemiştik ama onlar da fuar için artı yazdı."