Galatasaray cephesinde Osimhen çatlağı! Aldığı parayı geri versin çıkışı...
Galatasaray'da Osimhen krizi patlak verdi şimdi de...
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Galatasaray'da Osimhen krizi patlak verdi şimdi de...
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Turcan Bolayır, Sarı-kırmızılı kulüpte gerçekleştirilen divan kurulu toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Spor Kulübü'nde kasım ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşma yapan Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Turcan Bolayır, Victor Osimhen ve Singo hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Turcan Bolayır'ın açıklamaları şöyle:
-Konuşmama bir beste, şarkı ile başlayayım dedim. Hepiniz bilirsiniz 'Yine hazan mevsimi geldi, yine yapraklar rüzgarların etkisiyle yavaş yavaş yok olup gidiyor'; Galatasaray'da da yine bir yaprak dökümü mü başladı acaba? Hep değerler gidiyor, durduramazsınız ama Galatasaray'ın değerleri hiçbir zaman ölmez.
Galatasaray'da öyle futbolcular geldi gitti ki, Prekazi için 1-2 kelime söyleyeceğim. Onun ayarında frikik atan, şut atan oyuncu yok. Galatasaray'ı çok kurtarmıştır. Benim baba tarafım da Rumelilidir. Hepsi sağlam, aslan gibi insanlardır. Toprağı bol olsun.
Sahamız bozulmuş. Ben aynı zamanda Coğrafya hocasıyımdır. Bunun geçirimli sahresi zayıf olduğu biliniyor. Yok güneş almadı, yok bilmem ne olmadı. Yapay zeka bir sürü şeyler var. Bu sahayı niye önleyemiyoruz.
Osimhen saha yüzünden sakatlanmış. İnanmıyorum kardeşim inanmıyorum. Balçık sahada 8 forma değiştiren futbolcular vardı. İsfendiyar Açıksöz ağabey fırtına gibiydi çamurlar içinde.
-Ağabeylerimizden Turgay Şeren Ağabey vardı, onlara yetiştim ben, 3-4 sınıf benden büyüklerdi. Onlar pek sakatlanmıyordu. Direğe çarpması lazımdı, ördek gibi kayarak düşmesi lazımdı sakatlanması için. Onlara bir şey olmuyordu. Osimhen sakatlandı. O maçlara çıkmadığın zaman aldığın parayı geri vereceksin. Sosyalist falan değilim. Sen o günkü maaşını alamazsın, sakatlanma, dikkat et kendine. Bilmiyorum, böyle düşünüyorum.
Mutlaka kaslarında bir şey vardır. Her milli maç arefesinde 2-3-4 tane futbolcu sakat.
-Singo denilen bir adam var. Tango mu yapıyor Singo mu yapıyor, ne yapıyor ya! Yok adam ya!
-Anası babası isim vermemiş mi! Karşıyım buna ben! Her gün isim vermiyorum ben. Özür diledim bu mevzuda. Gazetecilere niye söylemiyorsun Başkan Bey! Gazeteciler var, beyefendiler 50 dakikayı dolduruyor futbolcu sakatlığıyla, isim vererek. Onlara söz var, bana yok, koskoca Turcan Bolayır'a, binlerce talebe yetiştirmiş adama. Bana mı öğreteceksiniz isim verip vermemeyi. Anası babası doğunca isim veriyor buna. Yok mu edeceksiniz bnları. Singo diye söylüyor gazeteci. Niye men edemiyorsunuz. Bana kızıyorlardır, kızmasınlar. Bana gelince isim verme, adamın ismi Singo değil mi!
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