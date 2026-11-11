Galatasaray cephesinde Osimhen çatlağı! Aldığı parayı geri versin çıkışı...

-Anası babası isim vermemiş mi! Karşıyım buna ben! Her gün isim vermiyorum ben. Özür diledim bu mevzuda. Gazetecilere niye söylemiyorsun Başkan Bey! Gazeteciler var, beyefendiler 50 dakikayı dolduruyor futbolcu sakatlığıyla, isim vererek. Onlara söz var, bana yok, koskoca Turcan Bolayır'a, binlerce talebe yetiştirmiş adama. Bana mı öğreteceksiniz isim verip vermemeyi. Anası babası doğunca isim veriyor buna. Yok mu edeceksiniz bnları. Singo diye söylüyor gazeteci. Niye men edemiyorsunuz. Bana kızıyorlardır, kızmasınlar. Bana gelince isim verme, adamın ismi Singo değil mi!