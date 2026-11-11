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Türkiye tanımıyordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan GKRY liderine dikkat çeken tavır

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Türkiye tanımıyordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan GKRY liderine dikkat çeken tavır

Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında dünya liderlerini karşılayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis'i karşılamaması dikkat çekti. Erdoğan, diğer devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya gelirken Hristodulidis'i yalnızca Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres karşıladı.

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Foto - Türkiye tanımıyordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan GKRY liderine dikkat çeken tavır

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 Dünya Liderler Zirvesi'nde dikkat çeken bir diplomatik gelişme yaşandı.

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Foto - Türkiye tanımıyordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan GKRY liderine dikkat çeken tavır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirveye katılan devlet ve hükümet başkanlarını karşılarken Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'i karşılamadı.

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Foto - Türkiye tanımıyordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan GKRY liderine dikkat çeken tavır

A Haber’e göre, bir süre bekletilen Hristodulidis'i BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in karşıladığı görüntüler gündem olurken, Rum yönetiminin son dönemde İsrail'le geliştirdiği askeri ve stratejik ilişkiler de yeniden tartışmaya açıldı.

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Foto - Türkiye tanımıyordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan GKRY liderine dikkat çeken tavır

Türkiye'nin tanımadığı GKRY yönetiminin Doğu Akdeniz'deki enerji hamleleri, Yunanistan ve İsrail'le kurduğu yakın ilişkiler ve Kıbrıs Türklerinin haklarına yönelik tutumu, Ankara ile Lefkoşa arasındaki anlaşmazlıkların başlıca nedenlerini oluşturuyor.

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Yorumlar

ata

keşke karşılasaydı... kıbrısı da ilhak etseydi...
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