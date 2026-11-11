Türkiye tanımıyordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan GKRY liderine dikkat çeken tavır
Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında dünya liderlerini karşılayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis'i karşılamaması dikkat çekti. Erdoğan, diğer devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya gelirken Hristodulidis'i yalnızca Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres karşıladı.