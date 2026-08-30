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Devletten 24 ilde 660 arsa satışı! Fiyatlar 200 bin TL'den başlıyor

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Devletten 24 ilde 660 arsa satışı! Fiyatlar 200 bin TL'den başlıyor

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, gayrimenkul piyasasını hareketlendirecek kapsamlı bir satış programını devreye alıyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Balıkesir'in de bulunduğu 24 ilde toplam 660 arsa açık artırmayla yeni sahiplerini bulacak. Başlangıç bedeli 200 bin TL'ye kadar inen taşınmazlarda 24 aya varan vade seçeneği sunulurken, peşin ödeme yapacaklara indirim uygulanacak. KDV'den muaf gerçekleştirilecek satışlara internet üzerinden de teklif verilebilecek.

#1
Foto - Devletten 24 ilde 660 arsa satışı! Fiyatlar 200 bin TL'den başlıyor

24 İLDE 660 ARSA SATIŞA ÇIKIYOR Konut fiyatları ve yüksek finansman maliyetleri nedeniyle gayrimenkul yatırımcılarının arsa ve araziye ilgisi devam ederken Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan dikkat çeken bir satış hamlesi geldi. Başkanlık, Türkiye'nin farklı bölgelerinde bulunan 660 muhtelif arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak. Satış programı toplam 24 ili kapsarken listede Türkiye'nin gayrimenkul piyasasının en hareketli şehirleri arasında bulunan İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya da bulunuyor.

#2
Foto - Devletten 24 ilde 660 arsa satışı! Fiyatlar 200 bin TL'den başlıyor

İSTANBUL'DAN 38, ANKARA'DAN 122 ARSA Satış listesindeki taşınmazların önemli bir bölümü büyükşehirlerde bulunuyor. Açıklanan dağılıma göre; • İstanbul'da 38, • Ankara'da 122, • Balıkesir'de 126, • Samsun'da 88, • Antalya'da 72, • İzmir'de 62 arsa açık artırmada yatırımcıların karşısına çıkacak. Yalnızca bu altı ilde satışa sunulan taşınmazların toplam sayısı 508'i buluyor. Geri kalan arsalar ise satış programına dahil edilen diğer illere dağılıyor.

#3
Foto - Devletten 24 ilde 660 arsa satışı! Fiyatlar 200 bin TL'den başlıyor

FİYATLAR 200 BİN TL'DEN BAŞLIYOR Satış programının en fazla dikkat çeken taraflarından biri taşınmazların fiyat aralığı. Listede muhammen bedeli 200 bin TL'den başlayan arsalar bulunuyor. Böylece satış yalnızca yüksek bütçeli yatırımcılara değil, daha sınırlı bütçeyle arsa yatırımı yapmak isteyenlere de seçenekler sunuyor. Bununla birlikte satışa çıkarılan taşınmazların konumu, büyüklüğü ve imar özelliklerine göre fiyatlar önemli ölçüde değişiyor.

#4
Foto - Devletten 24 ilde 660 arsa satışı! Fiyatlar 200 bin TL'den başlıyor

ANTALYA'DA 150,9 MİLYON TL'YE KADAR ÇIKIYOR Bu farklılığın en dikkat çekici örneklerinden biri Antalya. Kentte satışa sunulacağı belirtilen 72 taşınmazın muhammen bedellerinin 800 bin TL'den başlayarak 150,9 milyon TL'ye kadar yükseldiği bildirildi. Dolayısıyla aynı açık artırmada yüz binlerce liralık arsalarla milyonlarca liralık büyük taşınmazlar yatırımcıların karşısına çıkacak.

#5
Foto - Devletten 24 ilde 660 arsa satışı! Fiyatlar 200 bin TL'den başlıyor

24 AYA KADAR VADE İMKÂNI Kentsel Dönüşüm Başkanlığının satışında ödeme seçenekleri de dikkat çekiyor. Taşınmazları vadeli satın almak isteyenlere 24 aya kadar ödeme imkânı sağlanacak. Peşin ödeme seçeneğini tercih edenlere ise indirim uygulanacak. Satışların KDV'den muaf olması da toplam maliyet açısından alıcıların dikkat etmesi gereken önemli başlıklardan biri olarak öne çıkıyor. Alıcıların teklif vermeden önce her taşınmaz için belirlenen ödeme koşullarını, teminat tutarını ve satış şartnamesini ayrıca incelemesi gerekiyor.

#6
Foto - Devletten 24 ilde 660 arsa satışı! Fiyatlar 200 bin TL'den başlıyor

AÇIK ARTIRMALAR 2, 3 VE 4 EYLÜL'DE 660 taşınmaz için açık artırmalar 2, 3 ve 4 Eylül tarihlerinde saat 10.30'da gerçekleştirilecek. İstanbul'daki fiziki müzayede TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda, Ankara'daki açık artırma ise Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde yapılacak. Müzayede salonlarına gidemeyen yatırımcılar için de internet üzerinden katılım seçeneği sunulacak. Böylece Türkiye'nin farklı illerinden yatırımcılar fiziki olarak İstanbul veya Ankara'ya gitmeden açık artırmaya teklif verebilecek.

#7
Foto - Devletten 24 ilde 660 arsa satışı! Fiyatlar 200 bin TL'den başlıyor

ARSA YATIRIMINA İLGİ ARTIYOR Yüksek konut fiyatları ve kredi maliyetlerinin gayrimenkul yatırım tercihlerinde etkili olduğu bir dönemde kamuya ait arsaların satışa çıkarılması yatırımcıların dikkatini çekiyor. Özellikle düşük başlangıç bedeline sahip taşınmazlar küçük ve orta ölçekli yatırımcı açısından öne çıkarken, büyük şehirlerdeki yüksek değerli arsalar ise daha yüksek sermayeli yatırımcıların ilgisini çekebilecek nitelikte. Ancak başlangıç bedelinin arsanın nihai satış fiyatı olmadığı unutulmamalı. Açık artırmada verilen tekliflere bağlı olarak satış bedeli muhammen bedelin üzerine çıkabilecek.

#8
Foto - Devletten 24 ilde 660 arsa satışı! Fiyatlar 200 bin TL'den başlıyor

ARSA ALACAKLAR BU DETAYLARA DİKKAT Açık artırmaya katılmayı planlayanların yalnızca başlangıç fiyatına göre karar vermemesi önem taşıyor. Taşınmazın imar durumu, yüzölçümü, konumu, tapu niteliği, altyapıya erişimi, yapılaşma şartları ve varsa taşınmaz üzerindeki hukuki kısıtlamaların satış öncesinde incelenmesi gerekiyor. Özellikle yatırım amacıyla alınacak bir arsanın gelecekteki değerini belirleyen en önemli unsurlardan biri imar ve yapılaşma koşulları olduğundan, satış şartnamesindeki bilgiler dikkatle değerlendirilmelidir. Kentsel Dönüşüm Başkanlığının 24 ili kapsayan 660 arsalık dev satışı, 200 bin TL'den başlayan fiyatlar, 24 aya kadar vade, peşin ödeme indirimi ve KDV muafiyeti nedeniyle eylül ayının dikkat çeken gayrimenkul satışlarından biri olmaya aday.

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