Devletten 24 ilde 660 arsa satışı! Fiyatlar 200 bin TL'den başlıyor

24 AYA KADAR VADE İMKÂNI Kentsel Dönüşüm Başkanlığının satışında ödeme seçenekleri de dikkat çekiyor. Taşınmazları vadeli satın almak isteyenlere 24 aya kadar ödeme imkânı sağlanacak. Peşin ödeme seçeneğini tercih edenlere ise indirim uygulanacak. Satışların KDV'den muaf olması da toplam maliyet açısından alıcıların dikkat etmesi gereken önemli başlıklardan biri olarak öne çıkıyor. Alıcıların teklif vermeden önce her taşınmaz için belirlenen ödeme koşullarını, teminat tutarını ve satış şartnamesini ayrıca incelemesi gerekiyor.