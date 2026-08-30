Devletten 24 ilde 660 arsa satışı! Fiyatlar 200 bin TL'den başlıyor
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, gayrimenkul piyasasını hareketlendirecek kapsamlı bir satış programını devreye alıyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Balıkesir'in de bulunduğu 24 ilde toplam 660 arsa açık artırmayla yeni sahiplerini bulacak. Başlangıç bedeli 200 bin TL'ye kadar inen taşınmazlarda 24 aya varan vade seçeneği sunulurken, peşin ödeme yapacaklara indirim uygulanacak. KDV'den muaf gerçekleştirilecek satışlara internet üzerinden de teklif verilebilecek.