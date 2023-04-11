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Yaşam
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Devlet desteği ile koyun sürüsü sahibi oldu

2023-04-11 10:44:06
Devlet desteği ile koyun sürüsü sahibi oldu

Dört çocuk annesi devletten aldığı destekle 230 koyunluk sürünün sahibi oldu.

#1
Foto - Devlet desteği ile koyun sürüsü sahibi oldu

Adana’nın İmamoğlu ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki 4 çocuk annesi Esme Elle, 2016 yılında devletten aldığı Genç Kadın Girişimci Desteği ile bugün 230 koyunluk sürünün sahibi oldu.

#2
Foto - Devlet desteği ile koyun sürüsü sahibi oldu

Esme elle aldığı destekle 40 koyun satın aldı. 40 koyunu 4 çocuğundan ayırmayan elle onlara evlatları gibi baktı. Yedi yılda koyunların sayısı 230'a ulaştı. Elle, 4 çocuk annesi bir ev hanımıyken şimdi 230 koyunluk bir sürünün sahibi oldu.

#3
Foto - Devlet desteği ile koyun sürüsü sahibi oldu

Esme Elle'nin eşi Sami Elle ile birlikte kimseye muhtaç olmadan ailesinin çocuklarını geçinimi sağladıklarını ifade ederek “2016 yılında Genç Kadın Girişimci Desteği ile İmamoğlu İlçe Tarım Müdürlüğümüz tarafından devletimizin desteği ile 40 koyun aldık. Orada otlatma yerimiz kısıtlı idi Kozan’a geldik. Burada da şikâyet ettiler.

#4
Foto - Devlet desteği ile koyun sürüsü sahibi oldu

Bende yer kiraladım. Burada otlatıyorum 40 koyun hibe ile başladım şuan 230 koyunum var. Kimseye muhtaç olmadan burada hayvanlarıma bakıyorum. Çocuklarım bunların sayesinde büyüyor. Bizim için önceden iyiydi son iki yıldır her şey çok pahalı. Biraz fiyatlar düşerse hayvanlarımız daha iyi olur.

#5
Foto - Devlet desteği ile koyun sürüsü sahibi oldu

Eğer yem ve mera desteği verilirse hedefim daha büyük bir sürüye sahip olmak. Hayvan üretimine devam ederim, bu bizim işimiz bu. Onlara eşimle birlikte bakıyorum. Kuzu zamanı zor, kuzular ayrı ilgi istiyor. Yer sorum çözülse hayvanlarımız daha verimli olur” dedi.

#6
Foto - Devlet desteği ile koyun sürüsü sahibi oldu

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