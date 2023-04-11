Devlet desteği ile koyun sürüsü sahibi oldu

Bende yer kiraladım. Burada otlatıyorum 40 koyun hibe ile başladım şuan 230 koyunum var. Kimseye muhtaç olmadan burada hayvanlarıma bakıyorum. Çocuklarım bunların sayesinde büyüyor. Bizim için önceden iyiydi son iki yıldır her şey çok pahalı. Biraz fiyatlar düşerse hayvanlarımız daha iyi olur.